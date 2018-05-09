صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"

كشف بلاغ لوزارة الداخلية نشر منذ قليل أن فرقة الارشاد بمنطقة الامن الوطني بصفاقس الجنوبية تمكنت من القبض على شاب قاطن بولاية المنستير كان بصدد نقل كمية من الشماريخ "فلامات" على متن شاحنة قصد التفريط فيها بالبيع بمناسبة مقابلة كرة القدم التي سيحتضنها ملعب الطيب المهيري بالمكان يوم الخميس 10 ماي 2018.

وأوضح البلاغ أنه بعد نصب كمين محكم أمكن إلقاء القبض على المعني بالامر وهو شاب عمره سنة قاطن ولاية المنستير على متن شاحنة، وبتفتيش الشاحنة تفتيشا دقيقا تمّ العثور داخلها على عدد 97 شمروخا "فلام" كما تمّ العثور على مبلغ مالي قدره 654 دينارا متأتٍّ من عائدات بيع الشماريخ.

وشدّد البلاغ على أنه بتعميق التحرّيات معه إعترف أنه ينشط في مجال الإتجار في الشماريخ المهرّبة وترويجها بالملاعب. بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.