صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"

-
12:17الحارس معز حسن مؤهلا قانونيا لتعزيز صفوف المنتخب التونسي
09 ماي 2018
-
-
12:09صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"
09 ماي 2018
-
11:52حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018
-
11:49تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018
-
11:21تطور الصادرات التونسية بـ32,5 بالمائة الى موفى افريل 2018
09 ماي 2018
-
11:16وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018
-
-
10:36وزارة الخارجية تشرع في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
09 ماي 2018
-
10:29أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال
09 ماي 2018
-
10:14الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018
-
09:55السعودية تُعلن إسقاط صاروخين استهدفا العاصمة
09 ماي 2018
-
09:49أمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة
09 ماي 2018
-
09:40غدا اليوم الوطني للبعث العقاري
09 ماي 2018
-
-
08:53صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في إضراب عام
09 ماي 2018
-
08:46باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي
09 ماي 2018
-
08:39باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018
-
00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
-
23:58فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018
كشف بلاغ لوزارة الداخلية نشر منذ قليل أن فرقة الارشاد بمنطقة الامن الوطني بصفاقس الجنوبية تمكنت من القبض على شاب قاطن بولاية المنستير كان بصدد نقل كمية من الشماريخ "فلامات" على متن شاحنة قصد التفريط فيها بالبيع بمناسبة مقابلة كرة القدم التي سيحتضنها ملعب الطيب المهيري بالمكان يوم الخميس 10 ماي 2018.
وأوضح البلاغ أنه بعد نصب كمين محكم أمكن إلقاء القبض على المعني بالامر وهو شاب عمره سنة قاطن ولاية المنستير على متن شاحنة، وبتفتيش الشاحنة تفتيشا دقيقا تمّ العثور داخلها على عدد 97 شمروخا "فلام" كما تمّ العثور على مبلغ مالي قدره 654 دينارا متأتٍّ من عائدات بيع الشماريخ.
وشدّد البلاغ على أنه بتعميق التحرّيات معه إعترف أنه ينشط في مجال الإتجار في الشماريخ المهرّبة وترويجها بالملاعب. بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
كشف بلاغ لوزارة الداخلية نشر منذ قليل أن فرقة الارشاد بمنطقة الامن الوطني بصفاقس الجنوبية تمكنت من القبض على شاب قاطن بولاية المنستير كان بصدد نقل كمية من الشماريخ "فلامات" على متن شاحنة قصد التفريط فيها بالبيع بمناسبة مقابلة كرة القدم التي سيحتضنها ملعب الطيب المهيري بالمكان يوم الخميس 10 ماي 2018.
وأوضح البلاغ أنه بعد نصب كمين محكم أمكن إلقاء القبض على المعني بالامر وهو شاب عمره سنة قاطن ولاية المنستير على متن شاحنة، وبتفتيش الشاحنة تفتيشا دقيقا تمّ العثور داخلها على عدد 97 شمروخا "فلام" كما تمّ العثور على مبلغ مالي قدره 654 دينارا متأتٍّ من عائدات بيع الشماريخ.
وشدّد البلاغ على أنه بتعميق التحرّيات معه إعترف أنه ينشط في مجال الإتجار في الشماريخ المهرّبة وترويجها بالملاعب. بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
-
12:17الحارس معز حسن مؤهلا قانونيا لتعزيز صفوف المنتخب التونسي
09 ماي 2018
-
-
12:09صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"
09 ماي 2018
-
11:52حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018
-
11:49تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018
-
11:21تطور الصادرات التونسية بـ32,5 بالمائة الى موفى افريل 2018
09 ماي 2018
-
11:16وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018
-
-
10:36وزارة الخارجية تشرع في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
09 ماي 2018
-
10:29أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال
09 ماي 2018
-
10:14الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018
-
09:55السعودية تُعلن إسقاط صاروخين استهدفا العاصمة
09 ماي 2018
-
09:49أمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة
09 ماي 2018
-
09:40غدا اليوم الوطني للبعث العقاري
09 ماي 2018
-
-
08:53صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في إضراب عام
09 ماي 2018
-
08:46باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي
09 ماي 2018
-
08:39باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018
-
00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
-
23:58فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018