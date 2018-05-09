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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
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السياسي
حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018 | 11:52

قال بلاغ لحركة نداء تونس صدر منذ قليل إن السيد فؤاد بوسلامة لا يتحمل مسؤولية المكلف بالاتصال في حركة نداء تونس وشدّد البيان على أن كل ما يصدر عن بوسلامة من مواقف تلزمه هو شخصيا ولا تلزم أو تمثل الموقف الرسمي للحركة.

وكان فؤاد بوسلامة قد ظهر في برنامج تلفزي عبر قناة "أم تونيزيا" بصفته كمكلف بالإعلام والاتصال بحركة نداء تونس منتقدا من يطالب بتعيين امرأة "شيخة" لبلدية تونس العاصمة، في إشارة إلى سُعاد عبد الرحيم عن حركة النهضة.

وقال فؤاد بوسلامة إنه من غير المعقول أن تتواجد امرأة ليلة 27 في الجامع، في إشارة إلى الاحتفالات السنوية التي تقع، في هذه المُناسبة في "الجوامع" في شهر رمضان، مؤكدا، أن للتونسيين تقاليد وأنها بلاد اسلامية.

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حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018 | 11:52

قال بلاغ لحركة نداء تونس صدر منذ قليل إن السيد فؤاد بوسلامة لا يتحمل مسؤولية المكلف بالاتصال في حركة نداء تونس وشدّد البيان على أن كل ما يصدر عن بوسلامة من مواقف تلزمه هو شخصيا ولا تلزم أو تمثل الموقف الرسمي للحركة.

وكان فؤاد بوسلامة قد ظهر في برنامج تلفزي عبر قناة "أم تونيزيا" بصفته كمكلف بالإعلام والاتصال بحركة نداء تونس منتقدا من يطالب بتعيين امرأة "شيخة" لبلدية تونس العاصمة، في إشارة إلى سُعاد عبد الرحيم عن حركة النهضة.

وقال فؤاد بوسلامة إنه من غير المعقول أن تتواجد امرأة ليلة 27 في الجامع، في إشارة إلى الاحتفالات السنوية التي تقع، في هذه المُناسبة في "الجوامع" في شهر رمضان، مؤكدا، أن للتونسيين تقاليد وأنها بلاد اسلامية.

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09 ماي 2018 السّاعة 09:05
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08 ماي 2018 السّاعة 23:08
ذكرت إذاعة "موزاييك" أن رئيس الجمهورية الباجي...
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هيئة الانتخابات تقدم نتائج جزئية للانتخابات البلدية في 10 ولايات وغدا الإعلان عن النتائج الأولية
08 ماي 2018 السّاعة 22:55
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات...
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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