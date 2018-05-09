حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة

قال بلاغ لحركة نداء تونس صدر منذ قليل إن السيد فؤاد بوسلامة لا يتحمل مسؤولية المكلف بالاتصال في حركة نداء تونس وشدّد البيان على أن كل ما يصدر عن بوسلامة من مواقف تلزمه هو شخصيا ولا تلزم أو تمثل الموقف الرسمي للحركة.

وكان فؤاد بوسلامة قد ظهر في برنامج تلفزي عبر قناة "أم تونيزيا" بصفته كمكلف بالإعلام والاتصال بحركة نداء تونس منتقدا من يطالب بتعيين امرأة "شيخة" لبلدية تونس العاصمة، في إشارة إلى سُعاد عبد الرحيم عن حركة النهضة.

وقال فؤاد بوسلامة إنه من غير المعقول أن تتواجد امرأة ليلة 27 في الجامع، في إشارة إلى الاحتفالات السنوية التي تقع، في هذه المُناسبة في "الجوامع" في شهر رمضان، مؤكدا، أن للتونسيين تقاليد وأنها بلاد اسلامية.