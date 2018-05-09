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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
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الأولى
تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018 | 11:49

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بأنّ السلطات القضائيّة التونسيّة تسلّمت اليوم الاربعاء من السلطات القضائيّة الألمانية العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني.

وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس للأنباء اليوم الاربعاء بأنّ عمليّة التسليم تمّت بناء على بطاقة جلب دولية صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الى جانب مطلب تسليم من قبل إدارة الشؤون الجزائيّة بوزارة العدل.

كما لفت إلى أنّ السعيداني مورّط في عدّة عمليات إرهابية وصادرة في حقّه عدد من مناشير تفتيش من قبل الوحدات الخاصّة لمكافحة الإرهاب.

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الأولى
تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018 | 11:49

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بأنّ السلطات القضائيّة التونسيّة تسلّمت اليوم الاربعاء من السلطات القضائيّة الألمانية العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني.

وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس للأنباء اليوم الاربعاء بأنّ عمليّة التسليم تمّت بناء على بطاقة جلب دولية صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الى جانب مطلب تسليم من قبل إدارة الشؤون الجزائيّة بوزارة العدل.

كما لفت إلى أنّ السعيداني مورّط في عدّة عمليات إرهابية وصادرة في حقّه عدد من مناشير تفتيش من قبل الوحدات الخاصّة لمكافحة الإرهاب.

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09 ماي 2018 السّاعة 12:13
أفاد مدير الاتصال بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية، حسان الميعادي، أن الشركة اصبحت تؤمن منذ يوم...
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حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018 السّاعة 11:52
قال بلاغ لحركة نداء تونس صدر منذ قليل إن السيد فؤاد بوسلامة لا يتحمل مسؤولية المكلف بالاتصال في حركة نداء...
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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