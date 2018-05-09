تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بأنّ السلطات القضائيّة التونسيّة تسلّمت اليوم الاربعاء من السلطات القضائيّة الألمانية العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني.

وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس للأنباء اليوم الاربعاء بأنّ عمليّة التسليم تمّت بناء على بطاقة جلب دولية صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الى جانب مطلب تسليم من قبل إدارة الشؤون الجزائيّة بوزارة العدل.

كما لفت إلى أنّ السعيداني مورّط في عدّة عمليات إرهابية وصادرة في حقّه عدد من مناشير تفتيش من قبل الوحدات الخاصّة لمكافحة الإرهاب.