تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني

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أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بأنّ السلطات القضائيّة التونسيّة تسلّمت اليوم الاربعاء من السلطات القضائيّة الألمانية العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني.
وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس للأنباء اليوم الاربعاء بأنّ عمليّة التسليم تمّت بناء على بطاقة جلب دولية صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الى جانب مطلب تسليم من قبل إدارة الشؤون الجزائيّة بوزارة العدل.
كما لفت إلى أنّ السعيداني مورّط في عدّة عمليات إرهابية وصادرة في حقّه عدد من مناشير تفتيش من قبل الوحدات الخاصّة لمكافحة الإرهاب.
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي بأنّ السلطات القضائيّة التونسيّة تسلّمت اليوم الاربعاء من السلطات القضائيّة الألمانية العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني.
وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس للأنباء اليوم الاربعاء بأنّ عمليّة التسليم تمّت بناء على بطاقة جلب دولية صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الى جانب مطلب تسليم من قبل إدارة الشؤون الجزائيّة بوزارة العدل.
كما لفت إلى أنّ السعيداني مورّط في عدّة عمليات إرهابية وصادرة في حقّه عدد من مناشير تفتيش من قبل الوحدات الخاصّة لمكافحة الإرهاب.
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09 ماي 2018
-
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12:09صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"
09 ماي 2018
-
11:52حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018
-
11:49تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018
-
11:21تطور الصادرات التونسية بـ32,5 بالمائة الى موفى افريل 2018
09 ماي 2018
-
11:16وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018
-
-
10:36وزارة الخارجية تشرع في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
09 ماي 2018
-
10:29أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال
09 ماي 2018
-
10:14الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018
-
09:55السعودية تُعلن إسقاط صاروخين استهدفا العاصمة
09 ماي 2018
-
09:49أمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة
09 ماي 2018
-
09:40غدا اليوم الوطني للبعث العقاري
09 ماي 2018
-
-
08:53صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في إضراب عام
09 ماي 2018
-
08:46باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي
09 ماي 2018
-
08:39باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018
-
00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
-
23:58فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018