تطور الصادرات التونسية بـ32,5 بالمائة الى موفى افريل 2018

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أعلن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد، الثلاثاء بتونس، ان الصادرات التونسية سجلت خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2018 تطورا بنسبة 5ر32 بالمائة وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الميزان التجاري في تونس. وأضاف بن أحمد، لدى افتتاحه الدورة الاولى للمؤتمر الدولي للأعمال، ان تونس تواجه جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما البطالة والفقر وعجز الميزانية وضعت بشأنها عددا من الاصلاحات لضمان الانتعاشة الاقتصادية على غرار تبسيط الاجراءات الادارية والتقليص من اجال بعث المشاريع.
ولاحظ ان توفير مواطن شغل وتحقيق الانتقال الاقتصادي يعدان من اهم اولويات الحكومة التي اتخذت جملة من الاجراءات تتمحور حول الجباية والقطاع البنكي والاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وخلق الثروة ودفع التنمية.
ومن جهته قال سفير فرنسا في تونس، اوليفيي بوافر دارفور، ان " تونس يمكن ان تحمل لنا جملة من المفاجآت خلال السنوات المقبلة بفضل جيل يتكون من مئات الاف الشبان الراغبين في الاستثمار والنفاذ الى اسواق جديدة".
ويعتبر المؤتمر الرامي الى تجميع القادة التونسيين والاجانب، فضاء لعقد اللقاءات وتبادل المعارف في ما بينهم في مختلف القطاعات، وفق منسق المؤتمر قيس سعودي.
وأضاف ان نموذج الاعمال بصدد التغيير ويجب الاستئناس بتجارب المجتمعات الاخرى واستخلاص الدروس من نجاحهم واخفاقهم علاوة على تطوير الشراكات الاسترايجية.
وأجمع القادة المشاركون في هذا المؤتمر على ضرورة التغلب على الازمات والتطور خارج محيط الوطن من خلال غزو اسواق عالمية واستغلال التكنولوجيات الجديدة.
وفي ذات السياق افاد مؤسس موقع "طيارة" ان الرقمنة غيرت عالم الاعمال حيث ادى استخدام التكنولوجيات الجديدة الى تغيير الخدمات المقدمة الى المواطن.
ولاحظ ان اكبر سلسلة فنادق في العالم "اربن" لا تملك ولو فندقا واحدا على غرار اكبر سلسلة نقل في العالم والتي لا تملك حتى سيارة واحدة".
أعلن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد، الثلاثاء بتونس، ان الصادرات التونسية سجلت خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2018 تطورا بنسبة 5ر32 بالمائة وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الميزان التجاري في تونس. وأضاف بن أحمد، لدى افتتاحه الدورة الاولى للمؤتمر الدولي للأعمال، ان تونس تواجه جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما البطالة والفقر وعجز الميزانية وضعت بشأنها عددا من الاصلاحات لضمان الانتعاشة الاقتصادية على غرار تبسيط الاجراءات الادارية والتقليص من اجال بعث المشاريع.
ولاحظ ان توفير مواطن شغل وتحقيق الانتقال الاقتصادي يعدان من اهم اولويات الحكومة التي اتخذت جملة من الاجراءات تتمحور حول الجباية والقطاع البنكي والاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وخلق الثروة ودفع التنمية.
ومن جهته قال سفير فرنسا في تونس، اوليفيي بوافر دارفور، ان " تونس يمكن ان تحمل لنا جملة من المفاجآت خلال السنوات المقبلة بفضل جيل يتكون من مئات الاف الشبان الراغبين في الاستثمار والنفاذ الى اسواق جديدة".
ويعتبر المؤتمر الرامي الى تجميع القادة التونسيين والاجانب، فضاء لعقد اللقاءات وتبادل المعارف في ما بينهم في مختلف القطاعات، وفق منسق المؤتمر قيس سعودي.
وأضاف ان نموذج الاعمال بصدد التغيير ويجب الاستئناس بتجارب المجتمعات الاخرى واستخلاص الدروس من نجاحهم واخفاقهم علاوة على تطوير الشراكات الاسترايجية.
وأجمع القادة المشاركون في هذا المؤتمر على ضرورة التغلب على الازمات والتطور خارج محيط الوطن من خلال غزو اسواق عالمية واستغلال التكنولوجيات الجديدة.
وفي ذات السياق افاد مؤسس موقع "طيارة" ان الرقمنة غيرت عالم الاعمال حيث ادى استخدام التكنولوجيات الجديدة الى تغيير الخدمات المقدمة الى المواطن.
ولاحظ ان اكبر سلسلة فنادق في العالم "اربن" لا تملك ولو فندقا واحدا على غرار اكبر سلسلة نقل في العالم والتي لا تملك حتى سيارة واحدة".
-
12:17الحارس معز حسن مؤهلا قانونيا لتعزيز صفوف المنتخب التونسي
09 ماي 2018
-
-
12:09صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"
09 ماي 2018
-
11:52حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018
-
11:49تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018
-
11:21تطور الصادرات التونسية بـ32,5 بالمائة الى موفى افريل 2018
09 ماي 2018
-
11:16وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018
-
-
10:36وزارة الخارجية تشرع في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
09 ماي 2018
-
10:29أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال
09 ماي 2018
-
10:14الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018
-
09:55السعودية تُعلن إسقاط صاروخين استهدفا العاصمة
09 ماي 2018
-
09:49أمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة
09 ماي 2018
-
09:40غدا اليوم الوطني للبعث العقاري
09 ماي 2018
-
-
08:53صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في إضراب عام
09 ماي 2018
-
08:46باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي
09 ماي 2018
-
08:39باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018
-
00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
-
23:58فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018