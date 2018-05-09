وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب

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ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن دوريات عسكرية أوقفت فجر اليوم الاربعاء 24 شخصا وحجزت شاحنات تهريب بالمنطقة الحدودية العازلة بتطاوين. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الدوريات البرية المشتركة العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة، بجهة"المنزلة"( جنين) قطاع تطاوين، أطلقت حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم الأربعاء، عيارات نارية تحذيرية في الهواء، لإيقاف 19 شاحنة تهريب دون لوحات منجمية.
وتمكنت الدوريات وفق البلاغ، من حجز 120 ألف لتر من المحروقات محملة على 10 شاحنات، وحجز حاويات فارغة على بقية الشاحنات كما تم إيقاف 24 فردا دون وثائق هوية صرحوا بأنهم أصيلي منطقتي "رمادة" و"الذهيبة" (ولاية تطاوين) والاحتفاظ بالمحجوز وبالأشخاص في انتظار تسليمهم إلى المصالح الامنية والديوانية بالجهة.
يذكر أن مختلف التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة تمكنت خلال شهر أفريل الفارط من إيقاف 92 شخصا من بينهم سوداني وليبي، كما حجزت 53 سيارة تهريب وبضائع مختلفة تقدر قيمتها الجملية بـ 3 ملايين دينار، من بينها 366 ألف لتر من المحروقات و72120 علبة سجائر و2450 علبة "معسل" وبندقية صيد.
ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن دوريات عسكرية أوقفت فجر اليوم الاربعاء 24 شخصا وحجزت شاحنات تهريب بالمنطقة الحدودية العازلة بتطاوين. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الدوريات البرية المشتركة العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة، بجهة"المنزلة"( جنين) قطاع تطاوين، أطلقت حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم الأربعاء، عيارات نارية تحذيرية في الهواء، لإيقاف 19 شاحنة تهريب دون لوحات منجمية.
وتمكنت الدوريات وفق البلاغ، من حجز 120 ألف لتر من المحروقات محملة على 10 شاحنات، وحجز حاويات فارغة على بقية الشاحنات كما تم إيقاف 24 فردا دون وثائق هوية صرحوا بأنهم أصيلي منطقتي "رمادة" و"الذهيبة" (ولاية تطاوين) والاحتفاظ بالمحجوز وبالأشخاص في انتظار تسليمهم إلى المصالح الامنية والديوانية بالجهة.
يذكر أن مختلف التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة تمكنت خلال شهر أفريل الفارط من إيقاف 92 شخصا من بينهم سوداني وليبي، كما حجزت 53 سيارة تهريب وبضائع مختلفة تقدر قيمتها الجملية بـ 3 ملايين دينار، من بينها 366 ألف لتر من المحروقات و72120 علبة سجائر و2450 علبة "معسل" وبندقية صيد.
-
12:17الحارس معز حسن مؤهلا قانونيا لتعزيز صفوف المنتخب التونسي
09 ماي 2018
-
-
12:09صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"
09 ماي 2018
-
11:52حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018
-
11:49تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018
-
11:21تطور الصادرات التونسية بـ32,5 بالمائة الى موفى افريل 2018
09 ماي 2018
-
11:16وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018
-
-
10:36وزارة الخارجية تشرع في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
09 ماي 2018
-
10:29أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال
09 ماي 2018
-
10:14الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018
-
09:55السعودية تُعلن إسقاط صاروخين استهدفا العاصمة
09 ماي 2018
-
09:49أمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة
09 ماي 2018
-
09:40غدا اليوم الوطني للبعث العقاري
09 ماي 2018
-
-
08:53صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في إضراب عام
09 ماي 2018
-
08:46باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي
09 ماي 2018
-
08:39باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018
-
00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
-
23:58فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018