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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
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الأولى
وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018 | 11:16

ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن دوريات عسكرية أوقفت فجر اليوم الاربعاء 24 شخصا وحجزت شاحنات تهريب بالمنطقة الحدودية العازلة بتطاوين. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الدوريات البرية المشتركة العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة، بجهة"المنزلة"( جنين) قطاع تطاوين، أطلقت حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم الأربعاء، عيارات نارية تحذيرية في الهواء، لإيقاف 19 شاحنة تهريب دون لوحات منجمية.

وتمكنت الدوريات وفق البلاغ، من حجز 120 ألف لتر من المحروقات محملة على 10 شاحنات، وحجز حاويات فارغة على بقية الشاحنات كما تم إيقاف 24 فردا دون وثائق هوية صرحوا بأنهم أصيلي منطقتي "رمادة" و"الذهيبة" (ولاية تطاوين) والاحتفاظ بالمحجوز وبالأشخاص في انتظار تسليمهم إلى المصالح الامنية والديوانية بالجهة.

يذكر أن مختلف التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة تمكنت خلال شهر أفريل الفارط من إيقاف 92 شخصا من بينهم سوداني وليبي، كما حجزت 53 سيارة تهريب وبضائع مختلفة تقدر قيمتها الجملية بـ 3 ملايين دينار، من بينها 366 ألف لتر من المحروقات و72120 علبة سجائر و2450 علبة "معسل" وبندقية صيد.

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وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018 | 11:16

ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن دوريات عسكرية أوقفت فجر اليوم الاربعاء 24 شخصا وحجزت شاحنات تهريب بالمنطقة الحدودية العازلة بتطاوين. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الدوريات البرية المشتركة العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة، بجهة"المنزلة"( جنين) قطاع تطاوين، أطلقت حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم الأربعاء، عيارات نارية تحذيرية في الهواء، لإيقاف 19 شاحنة تهريب دون لوحات منجمية.

وتمكنت الدوريات وفق البلاغ، من حجز 120 ألف لتر من المحروقات محملة على 10 شاحنات، وحجز حاويات فارغة على بقية الشاحنات كما تم إيقاف 24 فردا دون وثائق هوية صرحوا بأنهم أصيلي منطقتي "رمادة" و"الذهيبة" (ولاية تطاوين) والاحتفاظ بالمحجوز وبالأشخاص في انتظار تسليمهم إلى المصالح الامنية والديوانية بالجهة.

يذكر أن مختلف التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة تمكنت خلال شهر أفريل الفارط من إيقاف 92 شخصا من بينهم سوداني وليبي، كما حجزت 53 سيارة تهريب وبضائع مختلفة تقدر قيمتها الجملية بـ 3 ملايين دينار، من بينها 366 ألف لتر من المحروقات و72120 علبة سجائر و2450 علبة "معسل" وبندقية صيد.

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عبد الجليل المسعودي
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