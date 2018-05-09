أكثر من 126 ألف تلميذ يشرعون بداية من اليوم في اجراء اختبارات "البكالوريا البيضاء"

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شرع صباح الأربعاء 126 ألفا و764 تلميذا بالمعاهد الثانوية العمومية والخاصة في اجتياز الاختبارات الكتابية لنهاية السداسي الثاني من السنة الدراسية 2017/ 2018 أو ما اصطلح عليه ب "البكالوريا البيضاء"، لتتواصل على مدى أيام 9 و 10 و 14 و 15 و 16 ماي 2018، وفق ما أفاد به المدير العام للإمتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح الأربعاء لـ "وات".
ويتوزع التلاميذ المقبلون على هذه الامتحانات، التي تعتبر محاكاة للاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا التي تنطلق بداية من 6 جوان المقبل، بين 108 آلاف و981 تلميذا ينتمون إلى المعاهد العمومية و18 ألفا و 783 تلميذا ينتمون إلى المعاهد الخاصة"، وفق الولباني الذي أشار إلى أن المترشحين بصفة فردية لايجتازون هذه الاختبارات.
وأوضح مدير عام الامتحانات أنه سيتم احتساب الأعداد التي سيتحصل عليها التلاميذ في هذه الإختبارات ضمن معدلات السداسي الثاني للمواد وبالتالي ستكون جزءا من المعدل السنوي الذي يعد، حسب تقديره، "ذو أهمية في امتحان البكالوريا، إذ يعتبر الحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10 من 20 شرطا من شروط الإسعاف بالقبول بالنسبة للتلاميذ الذين سيحصلون على معدل نهائي في امتحان البكالوريا بين 9 و9.99 من 20 ".
كما أبرز أهمية هذه الاختبارات للوقوف على قدرات التلاميذ في موفى السنة الدراسية وقبل دخول غمار الامتحانات الوطنية بعد شهر من أجل تدارك ما يجب تداركه على مستوى التحصيل خلال الأسابيع القادمة.
وسيكون هؤلاء التلاميذ على موعد، مباشرة بعد انتهاء الاختبارات الكتابية لنهاية السداسي الثاني، أي بداية من 18 وإلى غاية 29 ماي الجاري، مع الاختبارات التطبيقية ضمن امتحان البكالوريا في الإعلامية والخوارزميات والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتكنولوجيا والتربية الموسيقية والاختصاص الرياضي وانجاز مشروع.
ويجتاز 132 ألفا و250 مترشحا لامتحان البكالوريا هذه السنة (من بينهم 5486 مترشحا بصفة فردية) الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لهذا الامتحان التي ستجرى بداية من 6 جوان وإلى غاية 13 جوان القادم، ليتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 24 جوان المقبل.
وتدور اختبارات دورة المراقبة لفائدة المترشحين المؤجلين خلال الفترة بين 26 و 29 جوان 2018 على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 7 جويلية 2018.
شرع صباح الأربعاء 126 ألفا و764 تلميذا بالمعاهد الثانوية العمومية والخاصة في اجتياز الاختبارات الكتابية لنهاية السداسي الثاني من السنة الدراسية 2017/ 2018 أو ما اصطلح عليه ب "البكالوريا البيضاء"، لتتواصل على مدى أيام 9 و 10 و 14 و 15 و 16 ماي 2018، وفق ما أفاد به المدير العام للإمتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح الأربعاء لـ "وات".
ويتوزع التلاميذ المقبلون على هذه الامتحانات، التي تعتبر محاكاة للاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا التي تنطلق بداية من 6 جوان المقبل، بين 108 آلاف و981 تلميذا ينتمون إلى المعاهد العمومية و18 ألفا و 783 تلميذا ينتمون إلى المعاهد الخاصة"، وفق الولباني الذي أشار إلى أن المترشحين بصفة فردية لايجتازون هذه الاختبارات.
وأوضح مدير عام الامتحانات أنه سيتم احتساب الأعداد التي سيتحصل عليها التلاميذ في هذه الإختبارات ضمن معدلات السداسي الثاني للمواد وبالتالي ستكون جزءا من المعدل السنوي الذي يعد، حسب تقديره، "ذو أهمية في امتحان البكالوريا، إذ يعتبر الحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10 من 20 شرطا من شروط الإسعاف بالقبول بالنسبة للتلاميذ الذين سيحصلون على معدل نهائي في امتحان البكالوريا بين 9 و9.99 من 20 ".
كما أبرز أهمية هذه الاختبارات للوقوف على قدرات التلاميذ في موفى السنة الدراسية وقبل دخول غمار الامتحانات الوطنية بعد شهر من أجل تدارك ما يجب تداركه على مستوى التحصيل خلال الأسابيع القادمة.
وسيكون هؤلاء التلاميذ على موعد، مباشرة بعد انتهاء الاختبارات الكتابية لنهاية السداسي الثاني، أي بداية من 18 وإلى غاية 29 ماي الجاري، مع الاختبارات التطبيقية ضمن امتحان البكالوريا في الإعلامية والخوارزميات والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتكنولوجيا والتربية الموسيقية والاختصاص الرياضي وانجاز مشروع.
ويجتاز 132 ألفا و250 مترشحا لامتحان البكالوريا هذه السنة (من بينهم 5486 مترشحا بصفة فردية) الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لهذا الامتحان التي ستجرى بداية من 6 جوان وإلى غاية 13 جوان القادم، ليتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 24 جوان المقبل.
وتدور اختبارات دورة المراقبة لفائدة المترشحين المؤجلين خلال الفترة بين 26 و 29 جوان 2018 على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 7 جويلية 2018.
-
12:17الحارس معز حسن مؤهلا قانونيا لتعزيز صفوف المنتخب التونسي
09 ماي 2018
-
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12:09صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"
09 ماي 2018
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11:52حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018
-
11:49تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018
-
11:21تطور الصادرات التونسية بـ32,5 بالمائة الى موفى افريل 2018
09 ماي 2018
-
11:16وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018
-
-
10:36وزارة الخارجية تشرع في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
09 ماي 2018
-
10:29أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال
09 ماي 2018
-
10:14الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018
-
09:55السعودية تُعلن إسقاط صاروخين استهدفا العاصمة
09 ماي 2018
-
09:49أمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة
09 ماي 2018
-
09:40غدا اليوم الوطني للبعث العقاري
09 ماي 2018
-
-
08:53صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في إضراب عام
09 ماي 2018
-
08:46باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي
09 ماي 2018
-
08:39باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018
-
00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
-
23:58فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018