أكثر من 126 ألف تلميذ يشرعون بداية من اليوم في اجراء اختبارات "البكالوريا البيضاء"

شرع صباح الأربعاء 126 ألفا و764 تلميذا بالمعاهد الثانوية العمومية والخاصة في اجتياز الاختبارات الكتابية لنهاية السداسي الثاني من السنة الدراسية 2017/ 2018 أو ما اصطلح عليه ب "البكالوريا البيضاء"، لتتواصل على مدى أيام 9 و 10 و 14 و 15 و 16 ماي 2018، وفق ما أفاد به المدير العام للإمتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح الأربعاء لـ "وات".

ويتوزع التلاميذ المقبلون على هذه الامتحانات، التي تعتبر محاكاة للاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا التي تنطلق بداية من 6 جوان المقبل، بين 108 آلاف و981 تلميذا ينتمون إلى المعاهد العمومية و18 ألفا و 783 تلميذا ينتمون إلى المعاهد الخاصة"، وفق الولباني الذي أشار إلى أن المترشحين بصفة فردية لايجتازون هذه الاختبارات.

وأوضح مدير عام الامتحانات أنه سيتم احتساب الأعداد التي سيتحصل عليها التلاميذ في هذه الإختبارات ضمن معدلات السداسي الثاني للمواد وبالتالي ستكون جزءا من المعدل السنوي الذي يعد، حسب تقديره، "ذو أهمية في امتحان البكالوريا، إذ يعتبر الحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10 من 20 شرطا من شروط الإسعاف بالقبول بالنسبة للتلاميذ الذين سيحصلون على معدل نهائي في امتحان البكالوريا بين 9 و9.99 من 20 ".

كما أبرز أهمية هذه الاختبارات للوقوف على قدرات التلاميذ في موفى السنة الدراسية وقبل دخول غمار الامتحانات الوطنية بعد شهر من أجل تدارك ما يجب تداركه على مستوى التحصيل خلال الأسابيع القادمة.

وسيكون هؤلاء التلاميذ على موعد، مباشرة بعد انتهاء الاختبارات الكتابية لنهاية السداسي الثاني، أي بداية من 18 وإلى غاية 29 ماي الجاري، مع الاختبارات التطبيقية ضمن امتحان البكالوريا في الإعلامية والخوارزميات والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتكنولوجيا والتربية الموسيقية والاختصاص الرياضي وانجاز مشروع.

ويجتاز 132 ألفا و250 مترشحا لامتحان البكالوريا هذه السنة (من بينهم 5486 مترشحا بصفة فردية) الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لهذا الامتحان التي ستجرى بداية من 6 جوان وإلى غاية 13 جوان القادم، ليتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 24 جوان المقبل.

وتدور اختبارات دورة المراقبة لفائدة المترشحين المؤجلين خلال الفترة بين 26 و 29 جوان 2018 على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 7 جويلية 2018.