وزارة الخارجية تشرع في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني

شرعت وزارة الشؤون الخارجية، بداية من يوم الاثنين 7 ماي الجاري ، في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني الخاص بمصلحة المصادقة التابعة للإدارة العامة للشؤون القنصلية.

ولاحظت الوزارة في بلاغ لها انها انطلقت في العمل بهذه الخدمة حرصا على مزيد تقريب وتسريع الخدمات ذات الطابع القنصلي المسداة من قبل الوزارة مضيفة انه يمكن لكل من يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة حجز موعد على الخط وذلك بتعمير الاستمارة المدرجة ضمن البوابة الدبلوماسية تحت الرابط التالي: www.diplomatie.gov.tn وتحديدا بالفضاء الخاص بالخدمات. وسيتم إعطاء الأولوية للمتحصلين على الموعد الالكتروني وذلك عن طريق الاستظهار بما يفيد ذلك لدى مصالح الوزارة.