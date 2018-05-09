أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال

اعلن الفرنسي "أرسين فينغر" مدرب أرسنال الإنقليزي، امس الثلاثاء، أنه تفاجأ من عدد العروض التي تلقاها منذ إعلان رحيله عن النادي في نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة امتدت على 22 سنة.

وقال فينغر خلال مؤتمر صحافي، عشية اللقاء المؤجل بين فريقه وليستر سيتي ضمن منافسات البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم " لقد تلقيت عروضا لتدريب عدد من الأندية الأوروبية، أكثر مما كنت أتوقع".

وتابع المدرب، البالغ من العمر 68 عاما " في الوقت الحالي، أركز على الانتهاء من القيام بعملي بشكل جيد في أرسنال"، مع تبقي مباراتين له مع "المدفعجية" قبل نهاية الموسم.

وأضاف المدرب الفرنسي "أريد أن أعمل بشكل جيد حتى اليوم الأخير من عقدي، ثم سأرتاح قليلا.. لم أدرس أو أحلل أي عرض من أي جهة".

وتلقى فينغر وداعا مؤثرا من اللاعبين والمشجعين في المباراة الأخيرة التي خاضها على ملعب "الامارات" ضد "بيرنلي" الأحد الماضي، والتي فاز فيها بخماسية نظيفة في الجولة 37 من البطولة الانقليزية الممتازة.

وقاد فينغر فريق أرسنال لإحراز لقب البطولة الانقليزية ثلاث مرات وكأس إنقلترا سبع مرات وهو رقم قياسي لمدرب في المسابقة.

أما موسمه الأفضل فكان موسم (2003-2004) والذي أنهاه الفريق من دون أي خسارة.