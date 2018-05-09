أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال

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اعلن الفرنسي "أرسين فينغر" مدرب أرسنال الإنقليزي، امس الثلاثاء، أنه تفاجأ من عدد العروض التي تلقاها منذ إعلان رحيله عن النادي في نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة امتدت على 22 سنة.
وقال فينغر خلال مؤتمر صحافي، عشية اللقاء المؤجل بين فريقه وليستر سيتي ضمن منافسات البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم " لقد تلقيت عروضا لتدريب عدد من الأندية الأوروبية، أكثر مما كنت أتوقع".
وتابع المدرب، البالغ من العمر 68 عاما " في الوقت الحالي، أركز على الانتهاء من القيام بعملي بشكل جيد في أرسنال"، مع تبقي مباراتين له مع "المدفعجية" قبل نهاية الموسم.
وأضاف المدرب الفرنسي "أريد أن أعمل بشكل جيد حتى اليوم الأخير من عقدي، ثم سأرتاح قليلا.. لم أدرس أو أحلل أي عرض من أي جهة".
وتلقى فينغر وداعا مؤثرا من اللاعبين والمشجعين في المباراة الأخيرة التي خاضها على ملعب "الامارات" ضد "بيرنلي" الأحد الماضي، والتي فاز فيها بخماسية نظيفة في الجولة 37 من البطولة الانقليزية الممتازة.
وقاد فينغر فريق أرسنال لإحراز لقب البطولة الانقليزية ثلاث مرات وكأس إنقلترا سبع مرات وهو رقم قياسي لمدرب في المسابقة.
أما موسمه الأفضل فكان موسم (2003-2004) والذي أنهاه الفريق من دون أي خسارة.
اعلن الفرنسي "أرسين فينغر" مدرب أرسنال الإنقليزي، امس الثلاثاء، أنه تفاجأ من عدد العروض التي تلقاها منذ إعلان رحيله عن النادي في نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة امتدت على 22 سنة.
وقال فينغر خلال مؤتمر صحافي، عشية اللقاء المؤجل بين فريقه وليستر سيتي ضمن منافسات البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم " لقد تلقيت عروضا لتدريب عدد من الأندية الأوروبية، أكثر مما كنت أتوقع".
وتابع المدرب، البالغ من العمر 68 عاما " في الوقت الحالي، أركز على الانتهاء من القيام بعملي بشكل جيد في أرسنال"، مع تبقي مباراتين له مع "المدفعجية" قبل نهاية الموسم.
وأضاف المدرب الفرنسي "أريد أن أعمل بشكل جيد حتى اليوم الأخير من عقدي، ثم سأرتاح قليلا.. لم أدرس أو أحلل أي عرض من أي جهة".
وتلقى فينغر وداعا مؤثرا من اللاعبين والمشجعين في المباراة الأخيرة التي خاضها على ملعب "الامارات" ضد "بيرنلي" الأحد الماضي، والتي فاز فيها بخماسية نظيفة في الجولة 37 من البطولة الانقليزية الممتازة.
وقاد فينغر فريق أرسنال لإحراز لقب البطولة الانقليزية ثلاث مرات وكأس إنقلترا سبع مرات وهو رقم قياسي لمدرب في المسابقة.
أما موسمه الأفضل فكان موسم (2003-2004) والذي أنهاه الفريق من دون أي خسارة.
-
12:17الحارس معز حسن مؤهلا قانونيا لتعزيز صفوف المنتخب التونسي
09 ماي 2018
-
-
12:09صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"
09 ماي 2018
-
11:52حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018
-
11:49تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018
-
11:21تطور الصادرات التونسية بـ32,5 بالمائة الى موفى افريل 2018
09 ماي 2018
-
11:16وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018
-
-
10:36وزارة الخارجية تشرع في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
09 ماي 2018
-
10:29أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال
09 ماي 2018
-
10:14الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018
-
09:55السعودية تُعلن إسقاط صاروخين استهدفا العاصمة
09 ماي 2018
-
09:49أمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة
09 ماي 2018
-
09:40غدا اليوم الوطني للبعث العقاري
09 ماي 2018
-
-
08:53صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في إضراب عام
09 ماي 2018
-
08:46باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي
09 ماي 2018
-
08:39باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018
-
00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
-
23:58فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018