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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
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الأولى
الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018 | 10:14

تبوح بطولة الراطة المحترفة الاولى لكرة القدم غدا الخميس باخر اسرارها باجراء مقابلات الجولة الختامية التي سيتم التعرف في اعقابها عن الفريق الذي سيرافق نادي اولمبيك مدنين الى الرابطة الثانية والفريق الذي سيجري اللقاء الفاصل مع ثالث مجموعة التتويج للرابطة الثانية من اجل البقاء في الرابطة الاولى اضافة الى معرفة هوية صاحب المركز الثاني المؤهل الى رابطة الابطال الافريقية.

وستتجه الانظار خلال الجولة الختامية بالخصوص الى لقاءي اتحاد بنقردان والنجم الساحلي من جهة ونادي اولمبيك مدنين والترجي الجرجيسي من جهة ثانية وبدرجة اقل الى مباراة الملعب القابسي والملعب التونسي.

ويبدو ترجي الجنوب الاقل حظا في البقاء او في لعب مباراة الباراج باعتبار ان مصيره ليس بيديه ورهين النتيجة النهائية في مقابلتي بنقردان وقابس. وفي المقابل فان الفوز يمكن الملعب القابسي من ضمان بقائه في مصاف النخبة ويسمح لاتحاد بنقردان بخوض اللقاء الفاصل.

ويحتل اتحاد بنقردان والترجي الجرجيسي المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة لكل منهما لكن اتحاد بنقردان يتمتع بالافضلية في المواجهات المباشرة بعد ان تفوق على منافسه ايابا 2-0 وانتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 0-0 وياتي الملعب القابسي من جهته في المركز الحادي عشر ب25 نقطة.

وتجدر الاشارة الى انه في صورة انهاء فرق اتحاد بنقردان والترجي الجرجيسي والملعب القابسي السباق بنفس عدد النقاط فان اتحاد بنقردان سيضمن البقاء (7 نقاط) وسيخوض الترجي الجرجيسي مباراة الباراج (5 نقاط) فيما سينزل الملعب القابسي الى الرابطة الثانية (4 نقاط) وذلك استنادا الى المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة المعنية.

كما سيتواصل الحوار عن بعد بين النادي الافريقي والنجم الساحلي من اجل المركز الثاني فالنادي الافريقي يحل ضيفا على النادي الصفاقسي الذي تاكد من انهاء السباق في المركز الرابع مهما كانت نتيجة مباراة الغد فيما يحل فريق جوهرة الساحل ضيفا على اتحاد بنقردان الذي سيخوض مباراة الموسم من اجل تفادي النزول الى الرابطة الثانية.

ويذكر ان النادي الافريقي والنجم الساحلي يتقاسمان حاليا المركز الثاني بنفس رصيد النقاط 47 لكل منها لكن مع افضلية للنادي الافريقي في المواجهات المباشرة بعد الفوز على منافسه ذهابا وايابا (1-0).

وفي ظل اهمية الرهان الموكول لهذه المقابلات فان الحماس والتشويق سيطغيان على هذه الحوارات التي تبقى فيها كل الاحتمالات جائزة.

وسيحتفل الترجي الرياضي من جهته غدا بمناسبة استضافته لشبيبة القيروان بملعب رادس ببطولته الثانية على التوالي وال28 في تاريخه حيث سيتسلم فريق الاحمر والاصفر رمز اللقب بحضور انصاره الذين سيتوافدون على ملعب الضاحية الجنوبية للعاصمة باعداد محترمة حتى يكون الاحتفال بهذا التتويج في حجم المجهودات المبذولة من قبل الاطار المسير والفني واللاعبين على امتداد جولات السباق.

وسيكون الحوار شكليا في لقاءي النادي البنزرتي ومستقبل قابس من ناحية ونجم المتلوي والاتحاد المنستيري من ناحية ثانية باعتبار الوضعية المريحة للفرق المذكورة في الترتيب العام.

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الأولى
الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018 | 10:14

تبوح بطولة الراطة المحترفة الاولى لكرة القدم غدا الخميس باخر اسرارها باجراء مقابلات الجولة الختامية التي سيتم التعرف في اعقابها عن الفريق الذي سيرافق نادي اولمبيك مدنين الى الرابطة الثانية والفريق الذي سيجري اللقاء الفاصل مع ثالث مجموعة التتويج للرابطة الثانية من اجل البقاء في الرابطة الاولى اضافة الى معرفة هوية صاحب المركز الثاني المؤهل الى رابطة الابطال الافريقية.

وستتجه الانظار خلال الجولة الختامية بالخصوص الى لقاءي اتحاد بنقردان والنجم الساحلي من جهة ونادي اولمبيك مدنين والترجي الجرجيسي من جهة ثانية وبدرجة اقل الى مباراة الملعب القابسي والملعب التونسي.

ويبدو ترجي الجنوب الاقل حظا في البقاء او في لعب مباراة الباراج باعتبار ان مصيره ليس بيديه ورهين النتيجة النهائية في مقابلتي بنقردان وقابس. وفي المقابل فان الفوز يمكن الملعب القابسي من ضمان بقائه في مصاف النخبة ويسمح لاتحاد بنقردان بخوض اللقاء الفاصل.

ويحتل اتحاد بنقردان والترجي الجرجيسي المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة لكل منهما لكن اتحاد بنقردان يتمتع بالافضلية في المواجهات المباشرة بعد ان تفوق على منافسه ايابا 2-0 وانتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 0-0 وياتي الملعب القابسي من جهته في المركز الحادي عشر ب25 نقطة.

وتجدر الاشارة الى انه في صورة انهاء فرق اتحاد بنقردان والترجي الجرجيسي والملعب القابسي السباق بنفس عدد النقاط فان اتحاد بنقردان سيضمن البقاء (7 نقاط) وسيخوض الترجي الجرجيسي مباراة الباراج (5 نقاط) فيما سينزل الملعب القابسي الى الرابطة الثانية (4 نقاط) وذلك استنادا الى المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة المعنية.

كما سيتواصل الحوار عن بعد بين النادي الافريقي والنجم الساحلي من اجل المركز الثاني فالنادي الافريقي يحل ضيفا على النادي الصفاقسي الذي تاكد من انهاء السباق في المركز الرابع مهما كانت نتيجة مباراة الغد فيما يحل فريق جوهرة الساحل ضيفا على اتحاد بنقردان الذي سيخوض مباراة الموسم من اجل تفادي النزول الى الرابطة الثانية.

ويذكر ان النادي الافريقي والنجم الساحلي يتقاسمان حاليا المركز الثاني بنفس رصيد النقاط 47 لكل منها لكن مع افضلية للنادي الافريقي في المواجهات المباشرة بعد الفوز على منافسه ذهابا وايابا (1-0).

وفي ظل اهمية الرهان الموكول لهذه المقابلات فان الحماس والتشويق سيطغيان على هذه الحوارات التي تبقى فيها كل الاحتمالات جائزة.

وسيحتفل الترجي الرياضي من جهته غدا بمناسبة استضافته لشبيبة القيروان بملعب رادس ببطولته الثانية على التوالي وال28 في تاريخه حيث سيتسلم فريق الاحمر والاصفر رمز اللقب بحضور انصاره الذين سيتوافدون على ملعب الضاحية الجنوبية للعاصمة باعداد محترمة حتى يكون الاحتفال بهذا التتويج في حجم المجهودات المبذولة من قبل الاطار المسير والفني واللاعبين على امتداد جولات السباق.

وسيكون الحوار شكليا في لقاءي النادي البنزرتي ومستقبل قابس من ناحية ونجم المتلوي والاتحاد المنستيري من ناحية ثانية باعتبار الوضعية المريحة للفرق المذكورة في الترتيب العام.

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