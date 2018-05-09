السعودية تُعلن إسقاط صاروخين استهدفا العاصمة

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أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، صباح الأربعاء، بسماع أصوات 4 انفجارات في العاصمة السعودية الرياض. والانفجارات جاءت بعد وقت قصير من إعلان السلطات السعودية أن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض، صباح الأربعاء، تم إطلاقهما من داخل الأراضي اليمنية.
وأكدت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن " قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخين باليستيين في سماء الرياض".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن المتحدث باسم التحالف العربي قوله: إن "أصوات الانفجارات بالرياض سببها اعتراض صاروخ باليستي".
وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بعد الإعلان السعودي، بأن "القوة الصاروخية (تابعة للحوثيين) قد قصفت الميناء الجاف وأهدافاً أخرى بالرياض بدفعة صواريخ باليستية"، مشيرة إلى أنها (الصواريخ) استهدفت مواقع اقتصادية في العاصمة السعودية.
ونفذت طائرات حربية سعودية وأخرى تابعة للتحالف، ومعظم الدول الأعضاء فيه عربية خليجية، آلاف الضربات الجوية في اليمن، ما أودى بحياة مئات المدنيين. وأطلق الحوثيون أكثر من 130 صاروخاً باليستياً باتجاه المملكة؛ ما أسفر عن سقوط عدد قليل من الضحايا، لكن الهجمات أثارت اتهامات من خصومهم والولايات المتحدة بأن إيران تمدُّ حلفاءها الحوثيين بالصواريخ. وتنفي طهران والحوثيون هذا الاتهام. وتقول جماعة الحوثي إنها تقاتل من أجل سيادة اليمن في مواجهة مخطط يدعمه الغرب للسيطرة على البلاد، على حد تعبيرها.
ومنذ 26 مارس 2015، تقود الرياض تحالفاً عسكرياً لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "الحوثي" التي تسيطر على عدة محافظات، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014. وفشلت كل المفاوضات ومحاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ تدخُّل التحالف بالنزاع في مارس 2015، لدعم حكومة هادي.
وقُتل في الحرب اليمنية، منذ التدخل السعودي، أكثر من 9200 يمني، في حين أصيب أكثر من 53 ألف شخص، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية. وبحسب الأمم المتحدة، يشهد اليمن "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، كما يواجه خطر المجاعة.
أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، صباح الأربعاء، بسماع أصوات 4 انفجارات في العاصمة السعودية الرياض. والانفجارات جاءت بعد وقت قصير من إعلان السلطات السعودية أن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض، صباح الأربعاء، تم إطلاقهما من داخل الأراضي اليمنية.
وأكدت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أن " قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخين باليستيين في سماء الرياض".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن المتحدث باسم التحالف العربي قوله: إن "أصوات الانفجارات بالرياض سببها اعتراض صاروخ باليستي".
وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بعد الإعلان السعودي، بأن "القوة الصاروخية (تابعة للحوثيين) قد قصفت الميناء الجاف وأهدافاً أخرى بالرياض بدفعة صواريخ باليستية"، مشيرة إلى أنها (الصواريخ) استهدفت مواقع اقتصادية في العاصمة السعودية.
ونفذت طائرات حربية سعودية وأخرى تابعة للتحالف، ومعظم الدول الأعضاء فيه عربية خليجية، آلاف الضربات الجوية في اليمن، ما أودى بحياة مئات المدنيين. وأطلق الحوثيون أكثر من 130 صاروخاً باليستياً باتجاه المملكة؛ ما أسفر عن سقوط عدد قليل من الضحايا، لكن الهجمات أثارت اتهامات من خصومهم والولايات المتحدة بأن إيران تمدُّ حلفاءها الحوثيين بالصواريخ. وتنفي طهران والحوثيون هذا الاتهام. وتقول جماعة الحوثي إنها تقاتل من أجل سيادة اليمن في مواجهة مخطط يدعمه الغرب للسيطرة على البلاد، على حد تعبيرها.
ومنذ 26 مارس 2015، تقود الرياض تحالفاً عسكرياً لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "الحوثي" التي تسيطر على عدة محافظات، بينها صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014. وفشلت كل المفاوضات ومحاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ تدخُّل التحالف بالنزاع في مارس 2015، لدعم حكومة هادي.
وقُتل في الحرب اليمنية، منذ التدخل السعودي، أكثر من 9200 يمني، في حين أصيب أكثر من 53 ألف شخص، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية. وبحسب الأمم المتحدة، يشهد اليمن "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، كما يواجه خطر المجاعة.
-
12:17الحارس معز حسن مؤهلا قانونيا لتعزيز صفوف المنتخب التونسي
09 ماي 2018
-
-
12:09صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"
09 ماي 2018
-
11:52حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018
-
11:49تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018
-
11:21تطور الصادرات التونسية بـ32,5 بالمائة الى موفى افريل 2018
09 ماي 2018
-
11:16وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018
-
-
10:36وزارة الخارجية تشرع في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
09 ماي 2018
-
10:29أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال
09 ماي 2018
-
10:14الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018
-
09:55السعودية تُعلن إسقاط صاروخين استهدفا العاصمة
09 ماي 2018
-
09:49أمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة
09 ماي 2018
-
09:40غدا اليوم الوطني للبعث العقاري
09 ماي 2018
-
-
08:53صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في إضراب عام
09 ماي 2018
-
08:46باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي
09 ماي 2018
-
08:39باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018
-
00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
-
23:58فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018