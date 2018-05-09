أمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة

تكون السماء اليوم الاربعاء مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الغربيّة مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وأثناء ظهور السحب الرعدية وبالجنوب مع دواوير رمليّة محليّة ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

ويكون البحر مضطربا فشديد الإضطراب. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و 24 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب.

أما التوقعات الجوية ليوم غد الخميس فتشير إلى أن السماء ستكون مغشاة ببعض السحب بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال والوسط مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

البحر مضطرب فقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. وتتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 26 و31 درجة ببقية الجهات.