غدا اليوم الوطني للبعث العقاري

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تنتظم غدا الخميس الدورة الرابعة لليوم الوطني للبعث العقاري تحت شعار "إنقاذ و تطوير قطاع البناء".
الندوة يفتتحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمركز المؤتمرات بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحضور سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين وتسجل الدورة هذه السنة حضور عدد من الضيوف من فلسطين ولبنان وأوكرانيا وروسيا وبلغاريا وايطاليا واسبانيا. ويضم الوفد الأجنبي السيد اسان ماكدونوف رئيس الجامعة العالمية للعقاريين لسنة 2018-2019 والسيد وليد موسى رئيس الجامعة العالمية للعقاريين المنتخب لسنة 2019-2020 والسيد نزار ريماوي رئيس جمعية المستثمرين و المطورين في القطاع العقاري فلسطين تتضمن الدورة تنظيم ورشة عمل أولى حول آليات انقاذ القطاع وورشة ثانية حول تدابير تطوير القطاع.
كما ستوقع الغرفة النقابية للباعثين العقاريين على اتفاقية مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه واتفاقية ثانية مع جمعية المستثمرين و المطورين في القطاع العقاري فلسطين.
تنتظم غدا الخميس الدورة الرابعة لليوم الوطني للبعث العقاري تحت شعار "إنقاذ و تطوير قطاع البناء".
الندوة يفتتحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمركز المؤتمرات بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحضور سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين وتسجل الدورة هذه السنة حضور عدد من الضيوف من فلسطين ولبنان وأوكرانيا وروسيا وبلغاريا وايطاليا واسبانيا. ويضم الوفد الأجنبي السيد اسان ماكدونوف رئيس الجامعة العالمية للعقاريين لسنة 2018-2019 والسيد وليد موسى رئيس الجامعة العالمية للعقاريين المنتخب لسنة 2019-2020 والسيد نزار ريماوي رئيس جمعية المستثمرين و المطورين في القطاع العقاري فلسطين تتضمن الدورة تنظيم ورشة عمل أولى حول آليات انقاذ القطاع وورشة ثانية حول تدابير تطوير القطاع.
كما ستوقع الغرفة النقابية للباعثين العقاريين على اتفاقية مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه واتفاقية ثانية مع جمعية المستثمرين و المطورين في القطاع العقاري فلسطين.
-
12:17الحارس معز حسن مؤهلا قانونيا لتعزيز صفوف المنتخب التونسي
09 ماي 2018
-
-
12:09صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"
09 ماي 2018
-
11:52حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018
-
11:49تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018
-
11:21تطور الصادرات التونسية بـ32,5 بالمائة الى موفى افريل 2018
09 ماي 2018
-
11:16وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018
-
-
10:36وزارة الخارجية تشرع في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
09 ماي 2018
-
10:29أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال
09 ماي 2018
-
10:14الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018
-
09:55السعودية تُعلن إسقاط صاروخين استهدفا العاصمة
09 ماي 2018
-
09:49أمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة
09 ماي 2018
-
09:40غدا اليوم الوطني للبعث العقاري
09 ماي 2018
-
-
08:53صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في إضراب عام
09 ماي 2018
-
08:46باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي
09 ماي 2018
-
08:39باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018
-
00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
-
23:58فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018