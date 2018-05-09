غدا اليوم الوطني للبعث العقاري

تنتظم غدا الخميس الدورة الرابعة لليوم الوطني للبعث العقاري تحت شعار "إنقاذ و تطوير قطاع البناء".

الندوة يفتتحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمركز المؤتمرات بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحضور سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين وتسجل الدورة هذه السنة حضور عدد من الضيوف من فلسطين ولبنان وأوكرانيا وروسيا وبلغاريا وايطاليا واسبانيا. ويضم الوفد الأجنبي السيد اسان ماكدونوف رئيس الجامعة العالمية للعقاريين لسنة 2018-2019 والسيد وليد موسى رئيس الجامعة العالمية للعقاريين المنتخب لسنة 2019-2020 والسيد نزار ريماوي رئيس جمعية المستثمرين و المطورين في القطاع العقاري فلسطين تتضمن الدورة تنظيم ورشة عمل أولى حول آليات انقاذ القطاع وورشة ثانية حول تدابير تطوير القطاع.

كما ستوقع الغرفة النقابية للباعثين العقاريين على اتفاقية مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه واتفاقية ثانية مع جمعية المستثمرين و المطورين في القطاع العقاري فلسطين.