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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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منتدى الأعمال الدولي: الدورة الأولى لمنصة اقتصادية مخصصة للمستثمرين التونسيين
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الإقتصادي
منتدى الأعمال الدولي: الدورة الأولى لمنصة اقتصادية مخصصة للمستثمرين التونسيين
09 ماي 2018 | 09:37

تنتظم الدورة الأولى لمنتدى الأعمال الدولي لريادة الاعمال بالمركز الدولي للمؤتمرات بتونس يومي 8 و9 ماي 2018، وهي الدورة الأولى لمنصة اقتصادية مخصصة للمستثمرين التونسيين.

وتهدف هذه الدورة الأولى إلى جمع عدد من رؤساء الشركات من آفاق متعددة وتوفير فرصة شراكة لهم مع مؤسسات أجنبية ترافق وفودا إفريقية وأوروبية.

وتندرج هذه التظاهرة التسييرية في إطار مناخات أعمال أكثر فأكثر متغيرة ومركبة وغير ثابتة زتتطلب تأقلما دائما وليونة وكذلك الابتكار.

كذلك سيوفر المنتدى لمسيري المؤسسات المحلية والدولية فرص تطوير شراكات استراتيجية وملائمة لأعمالهم من خلال تشبيك مكثف في ما بينهم.

وستأخذ هذه التظاهرة شكل برنامج حصري أين سيكون للمسيرين فرصة إجراء مقابلات ونقاشات ذات مستوى عال. من جهة أخرى، وبفضل الشكل المبتكر للمنتدى (شكل TEDx) سيكون قرابة عشرون رئيس مؤسسة حاضرين في هذا الحدث للتحدث والمشاركة حول قصص نجاحاتهم.

وسيكون المنتدى أيضا فضاء عروض مخصصا ل:

- صناديق الاستثمار

- شركات تكنولوجيات الاتصال

- هيئات التصديق

- مؤسسات التعليم التي توفر برامج تنمية ذاتية للمسيرين

وسيقوم هؤلاء العارضون بتقديم منتوجاتهم وخدماتهم للمؤسسات الراغبة في تطوير نشاطها أو الباحثة عن إعادة التموقع في السوق المحلية أو الدولية. وستقع تهيئة عدد من القاعات لهذا الغرض من أجل تشجيع المقابلات من الشركات للحريف بين مختلف مسدي الخدمات والباحثي عن الخدمات والمساعدة.

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الإقتصادي
منتدى الأعمال الدولي: الدورة الأولى لمنصة اقتصادية مخصصة للمستثمرين التونسيين
09 ماي 2018 | 09:37

تنتظم الدورة الأولى لمنتدى الأعمال الدولي لريادة الاعمال بالمركز الدولي للمؤتمرات بتونس يومي 8 و9 ماي 2018، وهي الدورة الأولى لمنصة اقتصادية مخصصة للمستثمرين التونسيين.

وتهدف هذه الدورة الأولى إلى جمع عدد من رؤساء الشركات من آفاق متعددة وتوفير فرصة شراكة لهم مع مؤسسات أجنبية ترافق وفودا إفريقية وأوروبية.

وتندرج هذه التظاهرة التسييرية في إطار مناخات أعمال أكثر فأكثر متغيرة ومركبة وغير ثابتة زتتطلب تأقلما دائما وليونة وكذلك الابتكار.

كذلك سيوفر المنتدى لمسيري المؤسسات المحلية والدولية فرص تطوير شراكات استراتيجية وملائمة لأعمالهم من خلال تشبيك مكثف في ما بينهم.

وستأخذ هذه التظاهرة شكل برنامج حصري أين سيكون للمسيرين فرصة إجراء مقابلات ونقاشات ذات مستوى عال. من جهة أخرى، وبفضل الشكل المبتكر للمنتدى (شكل TEDx) سيكون قرابة عشرون رئيس مؤسسة حاضرين في هذا الحدث للتحدث والمشاركة حول قصص نجاحاتهم.

وسيكون المنتدى أيضا فضاء عروض مخصصا ل:

- صناديق الاستثمار

- شركات تكنولوجيات الاتصال

- هيئات التصديق

- مؤسسات التعليم التي توفر برامج تنمية ذاتية للمسيرين

وسيقوم هؤلاء العارضون بتقديم منتوجاتهم وخدماتهم للمؤسسات الراغبة في تطوير نشاطها أو الباحثة عن إعادة التموقع في السوق المحلية أو الدولية. وستقع تهيئة عدد من القاعات لهذا الغرض من أجل تشجيع المقابلات من الشركات للحريف بين مختلف مسدي الخدمات والباحثي عن الخدمات والمساعدة.

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09 ماي 2018 السّاعة 11:21
أعلن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد، الثلاثاء بتونس، ان الصادرات التونسية سجلت خلال...
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غدا اليوم الوطني للبعث العقاري
09 ماي 2018 السّاعة 09:40
تنتظم غدا الخميس الدورة الرابعة لليوم الوطني للبعث العقاري تحت شعار "إنقاذ و تطوير قطاع البناء".
المزيد >>
منتدى الأعمال الدولي: الدورة الأولى لمنصة اقتصادية مخصصة للمستثمرين التونسيين
09 ماي 2018 السّاعة 09:37
تنتظم الدورة الأولى لمنتدى الأعمال الدولي لريادة الاعمال بالمركز الدولي للمؤتمرات بتونس يومي 8 و9 ماي 2018،...
المزيد >>
رقم اليوم
08 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي كمية الاسمنت التي تمكّنت شركة اسمنت بنزرت من تصديرها نحو إيطاليا مؤخرا وفق بيانات نشرها موقع بورصة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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