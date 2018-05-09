منتدى الأعمال الدولي: الدورة الأولى لمنصة اقتصادية مخصصة للمستثمرين التونسيين

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تنتظم الدورة الأولى لمنتدى الأعمال الدولي لريادة الاعمال بالمركز الدولي للمؤتمرات بتونس يومي 8 و9 ماي 2018، وهي الدورة الأولى لمنصة اقتصادية مخصصة للمستثمرين التونسيين.
وتهدف هذه الدورة الأولى إلى جمع عدد من رؤساء الشركات من آفاق متعددة وتوفير فرصة شراكة لهم مع مؤسسات أجنبية ترافق وفودا إفريقية وأوروبية.
وتندرج هذه التظاهرة التسييرية في إطار مناخات أعمال أكثر فأكثر متغيرة ومركبة وغير ثابتة زتتطلب تأقلما دائما وليونة وكذلك الابتكار.
كذلك سيوفر المنتدى لمسيري المؤسسات المحلية والدولية فرص تطوير شراكات استراتيجية وملائمة لأعمالهم من خلال تشبيك مكثف في ما بينهم.
وستأخذ هذه التظاهرة شكل برنامج حصري أين سيكون للمسيرين فرصة إجراء مقابلات ونقاشات ذات مستوى عال. من جهة أخرى، وبفضل الشكل المبتكر للمنتدى (شكل TEDx) سيكون قرابة عشرون رئيس مؤسسة حاضرين في هذا الحدث للتحدث والمشاركة حول قصص نجاحاتهم.
وسيكون المنتدى أيضا فضاء عروض مخصصا ل:
- صناديق الاستثمار
- شركات تكنولوجيات الاتصال
- هيئات التصديق
- مؤسسات التعليم التي توفر برامج تنمية ذاتية للمسيرين
وسيقوم هؤلاء العارضون بتقديم منتوجاتهم وخدماتهم للمؤسسات الراغبة في تطوير نشاطها أو الباحثة عن إعادة التموقع في السوق المحلية أو الدولية. وستقع تهيئة عدد من القاعات لهذا الغرض من أجل تشجيع المقابلات من الشركات للحريف بين مختلف مسدي الخدمات والباحثي عن الخدمات والمساعدة.
تنتظم الدورة الأولى لمنتدى الأعمال الدولي لريادة الاعمال بالمركز الدولي للمؤتمرات بتونس يومي 8 و9 ماي 2018، وهي الدورة الأولى لمنصة اقتصادية مخصصة للمستثمرين التونسيين.
وتهدف هذه الدورة الأولى إلى جمع عدد من رؤساء الشركات من آفاق متعددة وتوفير فرصة شراكة لهم مع مؤسسات أجنبية ترافق وفودا إفريقية وأوروبية.
وتندرج هذه التظاهرة التسييرية في إطار مناخات أعمال أكثر فأكثر متغيرة ومركبة وغير ثابتة زتتطلب تأقلما دائما وليونة وكذلك الابتكار.
كذلك سيوفر المنتدى لمسيري المؤسسات المحلية والدولية فرص تطوير شراكات استراتيجية وملائمة لأعمالهم من خلال تشبيك مكثف في ما بينهم.
وستأخذ هذه التظاهرة شكل برنامج حصري أين سيكون للمسيرين فرصة إجراء مقابلات ونقاشات ذات مستوى عال. من جهة أخرى، وبفضل الشكل المبتكر للمنتدى (شكل TEDx) سيكون قرابة عشرون رئيس مؤسسة حاضرين في هذا الحدث للتحدث والمشاركة حول قصص نجاحاتهم.
وسيكون المنتدى أيضا فضاء عروض مخصصا ل:
- صناديق الاستثمار
- شركات تكنولوجيات الاتصال
- هيئات التصديق
- مؤسسات التعليم التي توفر برامج تنمية ذاتية للمسيرين
وسيقوم هؤلاء العارضون بتقديم منتوجاتهم وخدماتهم للمؤسسات الراغبة في تطوير نشاطها أو الباحثة عن إعادة التموقع في السوق المحلية أو الدولية. وستقع تهيئة عدد من القاعات لهذا الغرض من أجل تشجيع المقابلات من الشركات للحريف بين مختلف مسدي الخدمات والباحثي عن الخدمات والمساعدة.
-
12:17الحارس معز حسن مؤهلا قانونيا لتعزيز صفوف المنتخب التونسي
09 ماي 2018
-
-
12:09صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"
09 ماي 2018
-
11:52حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018
-
11:49تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018
-
11:21تطور الصادرات التونسية بـ32,5 بالمائة الى موفى افريل 2018
09 ماي 2018
-
11:16وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018
-
-
10:36وزارة الخارجية تشرع في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
09 ماي 2018
-
10:29أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال
09 ماي 2018
-
10:14الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018
-
09:55السعودية تُعلن إسقاط صاروخين استهدفا العاصمة
09 ماي 2018
-
09:49أمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة
09 ماي 2018
-
09:40غدا اليوم الوطني للبعث العقاري
09 ماي 2018
-
-
08:53صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في إضراب عام
09 ماي 2018
-
08:46باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي
09 ماي 2018
-
08:39باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018
-
00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
-
23:58فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018