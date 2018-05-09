منتدى الأعمال الدولي: الدورة الأولى لمنصة اقتصادية مخصصة للمستثمرين التونسيين

تنتظم الدورة الأولى لمنتدى الأعمال الدولي لريادة الاعمال بالمركز الدولي للمؤتمرات بتونس يومي 8 و9 ماي 2018، وهي الدورة الأولى لمنصة اقتصادية مخصصة للمستثمرين التونسيين.

وتهدف هذه الدورة الأولى إلى جمع عدد من رؤساء الشركات من آفاق متعددة وتوفير فرصة شراكة لهم مع مؤسسات أجنبية ترافق وفودا إفريقية وأوروبية.

وتندرج هذه التظاهرة التسييرية في إطار مناخات أعمال أكثر فأكثر متغيرة ومركبة وغير ثابتة زتتطلب تأقلما دائما وليونة وكذلك الابتكار.

كذلك سيوفر المنتدى لمسيري المؤسسات المحلية والدولية فرص تطوير شراكات استراتيجية وملائمة لأعمالهم من خلال تشبيك مكثف في ما بينهم.

وستأخذ هذه التظاهرة شكل برنامج حصري أين سيكون للمسيرين فرصة إجراء مقابلات ونقاشات ذات مستوى عال. من جهة أخرى، وبفضل الشكل المبتكر للمنتدى (شكل TEDx) سيكون قرابة عشرون رئيس مؤسسة حاضرين في هذا الحدث للتحدث والمشاركة حول قصص نجاحاتهم.

وسيكون المنتدى أيضا فضاء عروض مخصصا ل:

- صناديق الاستثمار

- شركات تكنولوجيات الاتصال

- هيئات التصديق

- مؤسسات التعليم التي توفر برامج تنمية ذاتية للمسيرين

وسيقوم هؤلاء العارضون بتقديم منتوجاتهم وخدماتهم للمؤسسات الراغبة في تطوير نشاطها أو الباحثة عن إعادة التموقع في السوق المحلية أو الدولية. وستقع تهيئة عدد من القاعات لهذا الغرض من أجل تشجيع المقابلات من الشركات للحريف بين مختلف مسدي الخدمات والباحثي عن الخدمات والمساعدة.