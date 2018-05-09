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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس إمرأة؟ تصورها ليلة 27 في الجامع؟ هذا ليس من تقاليدنا!
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السياسي
بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس إمرأة؟ تصورها ليلة 27 في الجامع؟ هذا ليس من تقاليدنا!
09 ماي 2018 | 09:05

تونس - الشروق أون لاين: انتقد أمس الثلاثاء، المكلف بالاعلام والاتصال بحركة نداء تونس فؤاد بوسلامة، من يطالب بتعيين امرأة "شيخة" لبلدية تونس العاصمة، في إشارة إلى سُعاد عبد الرحيم عن حركة النهضة.

وقال فؤاد بوسلامة، في تصريح، لقناة "أم تونيزيا"، إنه من غير المعقول أن تتواجد امرأة ليلة 27 في الجامع، في إشارة إلى الاحتفالات السنوية التي تقع، في هذه المُناسبة في "الجوامع" في شهر رمضان، مؤكدا، أن للتونسيين تقاليد وأنها بلاد اسلامية.

وقد خلّفت هذه التصريحات موجة واسعة من الانتقاد والاستهجان لدى رواد موقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أنها تمس في قيمة المرأة وتكرس النظرة الدونية لها وهو ما ذهبت اليه الباحثة والكاتبة الفة يوسف

من جانبه دافع عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس برهان بسيس عن ما اعتبره بحق حزبه في السعي الى الحصول على منصب رئيس بلدية تونس شيخ المدينة منتقدا ردود الافعال التي رافقت تصريحات المكلف بالاعلام والاتصال فؤاد بوسلامة

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بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس إمرأة؟ تصورها ليلة 27 في الجامع؟ هذا ليس من تقاليدنا!
09 ماي 2018 | 09:05

تونس - الشروق أون لاين: انتقد أمس الثلاثاء، المكلف بالاعلام والاتصال بحركة نداء تونس فؤاد بوسلامة، من يطالب بتعيين امرأة "شيخة" لبلدية تونس العاصمة، في إشارة إلى سُعاد عبد الرحيم عن حركة النهضة.

وقال فؤاد بوسلامة، في تصريح، لقناة "أم تونيزيا"، إنه من غير المعقول أن تتواجد امرأة ليلة 27 في الجامع، في إشارة إلى الاحتفالات السنوية التي تقع، في هذه المُناسبة في "الجوامع" في شهر رمضان، مؤكدا، أن للتونسيين تقاليد وأنها بلاد اسلامية.

وقد خلّفت هذه التصريحات موجة واسعة من الانتقاد والاستهجان لدى رواد موقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أنها تمس في قيمة المرأة وتكرس النظرة الدونية لها وهو ما ذهبت اليه الباحثة والكاتبة الفة يوسف

من جانبه دافع عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس برهان بسيس عن ما اعتبره بحق حزبه في السعي الى الحصول على منصب رئيس بلدية تونس شيخ المدينة منتقدا ردود الافعال التي رافقت تصريحات المكلف بالاعلام والاتصال فؤاد بوسلامة

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09 ماي 2018 السّاعة 09:05
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08 ماي 2018 السّاعة 23:08
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08 ماي 2018 السّاعة 22:55
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات...
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عبد الجليل المسعودي
درس البلديّات
لنقلها صراحة: الامتناع عن التصويت في الانتخابات البلدية كان متوقّعا بعد الانتخابات التشريعية الجريئة الكارثية في ألمانيا والتي أتاحت صعود نائب بـ250 صوتا، وبعد المشاركة الضئيلة...
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