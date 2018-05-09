بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس إمرأة؟ تصورها ليلة 27 في الجامع؟ هذا ليس من تقاليدنا!

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تونس - الشروق أون لاين: انتقد أمس الثلاثاء، المكلف بالاعلام والاتصال بحركة نداء تونس فؤاد بوسلامة، من يطالب بتعيين امرأة "شيخة" لبلدية تونس العاصمة، في إشارة إلى سُعاد عبد الرحيم عن حركة النهضة.
وقال فؤاد بوسلامة، في تصريح، لقناة "أم تونيزيا"، إنه من غير المعقول أن تتواجد امرأة ليلة 27 في الجامع، في إشارة إلى الاحتفالات السنوية التي تقع، في هذه المُناسبة في "الجوامع" في شهر رمضان، مؤكدا، أن للتونسيين تقاليد وأنها بلاد اسلامية.
وقد خلّفت هذه التصريحات موجة واسعة من الانتقاد والاستهجان لدى رواد موقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أنها تمس في قيمة المرأة وتكرس النظرة الدونية لها وهو ما ذهبت اليه الباحثة والكاتبة الفة يوسف
من جانبه دافع عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس برهان بسيس عن ما اعتبره بحق حزبه في السعي الى الحصول على منصب رئيس بلدية تونس شيخ المدينة منتقدا ردود الافعال التي رافقت تصريحات المكلف بالاعلام والاتصال فؤاد بوسلامة
تونس - الشروق أون لاين: انتقد أمس الثلاثاء، المكلف بالاعلام والاتصال بحركة نداء تونس فؤاد بوسلامة، من يطالب بتعيين امرأة "شيخة" لبلدية تونس العاصمة، في إشارة إلى سُعاد عبد الرحيم عن حركة النهضة.
وقال فؤاد بوسلامة، في تصريح، لقناة "أم تونيزيا"، إنه من غير المعقول أن تتواجد امرأة ليلة 27 في الجامع، في إشارة إلى الاحتفالات السنوية التي تقع، في هذه المُناسبة في "الجوامع" في شهر رمضان، مؤكدا، أن للتونسيين تقاليد وأنها بلاد اسلامية.
وقد خلّفت هذه التصريحات موجة واسعة من الانتقاد والاستهجان لدى رواد موقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أنها تمس في قيمة المرأة وتكرس النظرة الدونية لها وهو ما ذهبت اليه الباحثة والكاتبة الفة يوسف
من جانبه دافع عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس برهان بسيس عن ما اعتبره بحق حزبه في السعي الى الحصول على منصب رئيس بلدية تونس شيخ المدينة منتقدا ردود الافعال التي رافقت تصريحات المكلف بالاعلام والاتصال فؤاد بوسلامة
-
12:17الحارس معز حسن مؤهلا قانونيا لتعزيز صفوف المنتخب التونسي
09 ماي 2018
-
-
12:09صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"
09 ماي 2018
-
11:52حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018
-
11:49تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018
-
11:21تطور الصادرات التونسية بـ32,5 بالمائة الى موفى افريل 2018
09 ماي 2018
-
11:16وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018
-
-
10:36وزارة الخارجية تشرع في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
09 ماي 2018
-
10:29أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال
09 ماي 2018
-
10:14الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018
-
09:55السعودية تُعلن إسقاط صاروخين استهدفا العاصمة
09 ماي 2018
-
09:49أمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة
09 ماي 2018
-
09:40غدا اليوم الوطني للبعث العقاري
09 ماي 2018
-
-
08:53صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في إضراب عام
09 ماي 2018
-
08:46باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي
09 ماي 2018
-
08:39باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018
-
00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
-
23:58فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018