فنانون ومثقفون يعلّقون عن نتائج الانتخابات البلدية:بضاعتكم ردت إليكم !

عاشت تونس الأحد 6 ماي 2018 على وقع اول انتخابات بلدية في تونس بعد احداث 14 جانفي 2011، الإقبال على هذه الانتخابات لم يكن في مستوى الانتظارات وخاصة من طرف الشباب مقارنة بالانتخابات الرئاسية في 2014 ...هذا العزوف عن ممارسة الحق الإنتخابي فسره عدد من المثقفين والفنانين بالنتيجة المنتظرة لخيبة الأمل التي عاشها الشباب بصفة خاصة والتونسيون بصفة عامة بعد انتخابات 2014 معتبرين ايضا ان امتناع عدد كبير من التونسيين عن التصويت هو بمثابة العقاب والرسالة الواضحة والصريحة للحكومة وللأحزاب السياسية الكبرى التي اعطت صورة سيئة عن الطبقة السياسية في تونس والتي سوقت لصورة من التناحر والخصومات على المناصب والمصلحة الشخصية فكانت النتيجة فقدان الثقة ... وان امتنع عدد من التونسيين عن ممارسة الحق الانتخابي فإن بعض المثقفين والفنانين ممن التقوا بالشروق في هذا الملف لم يفوتوا فرصة ممارسة حقهم في الانتخابات مؤكدين على ضرورة ذلك باعتباره واجبا وطنيا على حد تعبيرهم بالرغم من عدم ثقتهم في الأحزاب ومن خيبات الأمل الا ان القائمات المستقلة كانت ملاذ بعضهم حسب تصريحهم ...مشهد انتخابي جديد عاشت على وقعه تونس كيف عاشه عدد من الفنانين التونسين .. كيف تعاملوا مع هذا الحدث ؟ وبماذا يفسرون هروب الشباب من الانتخابات ؟

ابراهيم اللطيف

الكذب والنفاق وخيبة الأمل وراء العزوف

السينمائي ابراهيم لطيف «مارست حقي في الانتخابات وانتخبت قائمة مستقلة بعيدا عن التحالفات الحزبية... وهذا حقي وواجب في الآن ذاته وتمنيت لو كانت الانتخابات اجبارية وخاصة البلدية... اما العزوف عن الإنتخابات لم يكن مفاجئا بل كان منتظرا ولا يجب ان نتساءل اليوم لماذا الشباب لم ينتخب ..السبب هي خيبة الأمل التي مر بها منذ 2012 ثم ما بعد 2014... وعود كاذبة وطبقات سياسية قدمت له صورة تناحر وجري وراء المقاعد وكذب ونفاق حتى ان عددا من الوزراء ومن اجل المحافظة على مناصبهم انضموا الى احزاب... فماذا ننتظر من هذا الشباب الذي عاش خيبات امل متتالية سوى ان ينفر من السياسة ومن اصحابها ... وان لا حظنا اقبال عدد من المتقاعدين على الانتخابات فهذا لا يدخل في اطار الوعي السياسي او الحق الانتخابي وشخصيا تحدثت مع عدد كبير منهم ففسروا ذلك بملءالفراغ لا اكثر ولا اقل وللأسف هذه النتيجة التي وصلنا اليها اليوم تسببت فيها الأحزاب الكبرى التي خيبت الآمال والدليل صعود عدة قائمات مستقلة على حساب النهضة والنداء وهو ما يؤكد خسارتهما امام هذا الشعب ... الأحزاب خسرت لانها لم تؤسس للديمقراطية السليمة .

سلمى بكار

التونسي فهم جيدا اين يضع ثقته وصعود القائمات المستقلة خير دليل على ذلك

السينمائية سلمى بكار «لست ساذجة او حمقاء حتى اسلم في حقي مارست حقي وواجبي الانتخابي ومن امتنع عن الانتخاب فهو سلم في حقه وفي بلاده وسلم في صوته لمن لا يريدهم.. اتفهم جيدا عدم ثقة الناس في الأحزاب لكن هذا العزوف اعتبره عدم مسؤولية وعقاب للشخص الذي امتنع عن التصويت في حد ذاته وعقاب ايضا لتونس ... العزوف يفسر بخيبة امل كبيرة ... لكن الأمل يبقى قائما خاصة من خلال الثقة التي سلمها الشعب للقائمات المستقلة مثلما حصل في اريانة والمرسى... الحمدلله التونسي فهم جيدا اين يضع ثقته واتضح بالكاشف ان النهضة ليست في الصدارة وخسرت الكثير من انصارها بسبب الكذب والنفاق ... ما حصل حقيقة يعطي املا في البلاد هناك بديل هو المجتمع المدني الذي انقذ تونس في اعتصام الرحيل وهو الذي سينقذها مستقبلا ...»

سليم الصنهاجي

العزوف سببه الخذلان والشباب عاقب الأحزاب

المسرحي سليم الصنهاجي «بضاعتكم ردت إليكم» هذا العزوف لم يحصل فجأة بل هو نتيجة لمرحلة معينة وحصيلة هذه السنوات من خيبات الأمل... الإنتخابات هي حياة ومرحلة جديد في تونس والإقبال الكبير على الانتخابات سنة 2014 تراجع الى نصفه تقريبا في 2018 والأسباب واضحة اولها الخذلان الذي عرفه الشعب من طرف الأحزاب السياسية التي قدمت صورة سيئة مضمونها الطمع والاستغلال والبحث عن المناصب والمصالح الشخصية لا غير... لذلك فقدنا الحماس الذي رأيناه في الانتخابات السابقة فمن مارس حقه وواجبه في انتخابات 2014 لم يلاحظ اي تحسن ولم يشعر بأن صوته كان مسموعا ولم يلمس اي تغيير فكانت النتيجة في انتخابات 2018 وكانها بمثابة عقاب للأحزاب وللحكومات وللأشخاص الذين من المفروض ان يكونوا في خدمة من انتخبهم لكن ما حصل كان بعيدا كل البعد عن امال المواطن ...مفهوم السياسة والانتخابات تغير وهذا العزوف وقع من قبل كل الأعمار كما وكيفا وهي رسالة مضمونة الوصول للأحزاب والحكومات ... للأسف الثقة فقدت والمشهد غير مطمئن والمشاريع ليست واضحة... لكن حسب رأيي الانتخابات هي انتظارات ... وانتخاب احزاب او منظمات او اشخاص غير مهم لكن الأهم ممارسة هذا الحق والواجب في الآن ذاته.. ورغم كل شيء ورغم الخيبة التي تسببت فيها الأحزاب لابد من إعادة الثقة من اجل تونس .»

نور الدين الورغي

العزوف سببه خيبة أمل الشعب مما يسمى بالحزبين الكبيرين

العزوف سببه خيبة امل الشعب التونسي مما يسمى بالحزبين الكبيرين النهضة والنداء واكاذيب قادة النداء والنهضة وكثرة التسويف وانعدام الأمل عند الشباب ... وارى ان هذا العزوف هو عقاب وردة فعل سليمة واعتقد جازما ان هذين الحزبين لن يتعظوا وسيواصلان عنجهيتهما وسد آذانهم، وأضيف ان جل الأحزاب المتبقية لم تقم بواجبها فيما يتعلق بالدعاية والتحسيس لأسباب نعرفها جيدا وهي قلة الإمكانيات اولا ثم عدم التصاقها بهموم ومشاغل الطبقات الكادحة خاصة وان الحزبين الكبيرين يتمتعان بدعم كبير واموال طائلة وخرق قوانين الحملة الانتخابية ... ولكن رغم هذا نلاحظ ان الجبهة الشعبية توصلت الى نجاحات لا بأس بها في أماكن حساسة من بلادنا كالجنوب والجنوب الغربي وبعض نقاط الشمال وهذا دليل آخر على صحة طريقتها في التعبئة واتمنى ان يقع استخلاص العبرة مما عاشه التونسيون في المرحلة الأخيرة ... وشخصيا مارست حقي كمواطن ولا اريد ان اتبع سياسة الكراسي الفارغة عن اقتناع لأن في مثل هذه الظروف النضال الوحيد لديه طريقتان هو التعبئة والاقتراع والأمل موجود على شرط لابد من استخلاص العبر ثم مواصلة النضال والدفاع عن الفكر التقدمي ضد الفكر الظلامي والرجعي ... تونس لا ولن تتحمل الأفكار التي تجرنا الى الخلف بل نحن في حاجة الى رؤى تبني مستقبل بلادنا ومستقبل الأجيال القادمة بثقافة ثورية تقدمية هدفها الأساسي الإنسان ..

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المسرحية ليلى طوبال «بعد مليون ونصف صوت في انتخابات 2014 النهضة تتدحرج الى 300 الف صوت رغم الإمكانيات الكبيرة وا ستعراضها وترويجها للتقدمية والإنفتاح ... الدجينز الممزق والبدلة وربطة العنق والويفي...» دحريجة موجعة...

ـ المخرج التلفزي الحبيب الجمني «العزوف عن الانتخابات هو رفض لكل الطبقة السياسية التي انهكت البلاد ..

ـ منال عبد القوي «الانتخابات حق وواجب وطني» ولابد من ممارسته.

ـ المخرج السينمائي ابراهيم اللطيف : برافو للمستقلين في المرسى

ـ الفنان نور شيبة : مبروك المثل الشعبي الجديد «السياسة دروس والانتخابات فلوس».

ـ الممثل توفيق الغربي : انتصار ساحق للدساترة، حكاية لا يفهمها الا الأذكياء، تخلويض توفيق الغربي.

ملف من اعداد نجوى الحيدري