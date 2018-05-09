أفلام «تونس فاكتوري» في قاعات السينما التونسية بداية من اليوم

ستكون أفلام «تونس فاكتوري» متاحة للجمهور في قاعات السينما التونسية بداية من اليوم الأربعاء 9 ماي، وهو الموعد نفسه الذي سيتم خلاله تقديم هذه الأفلام في افتتاح قسم «نصف شهر المخرجين» في الدورة الحادية والسبعين لمهرجان كان السينمائي (8 - 19 ماي 2018).

وهذه الأفلام الروائية القصيرة، عددها أربعة وأنجزها «مجمع شركات الإنتاج المتضامنة» والمركز الوطني للسينما والصورة و»بروباغندا للإنتاج» ضمن برنامج «تونس فاكتوري» وهي «قانون الصمت» لمريم الفرجاني (تونس) ومهدي حمنان (فرنسا) و»ليالي ليلى» للثنائي الثنائي إسماعيل (تونس) وفاطمة أحمدي (إيران) و»العصفور الأزرق»، وهو من إخراج رفيق عمراني (تونس) و»سوبا سيفاكوماران» (سيريلانكا)، بالإضافة إلى فيلم «خوذ عيني...» للمخرجة التونسية أنيسة داود والأفغاني «أبوزار أميني».