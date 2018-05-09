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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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أفلام «تونس فاكتوري» في قاعات السينما التونسية بداية من اليوم
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الثقافي
أفلام «تونس فاكتوري» في قاعات السينما التونسية بداية من اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

ستكون أفلام «تونس فاكتوري» متاحة للجمهور في قاعات السينما التونسية بداية من اليوم الأربعاء 9 ماي، وهو الموعد نفسه الذي سيتم خلاله تقديم هذه الأفلام في افتتاح قسم «نصف شهر المخرجين» في الدورة الحادية والسبعين لمهرجان كان السينمائي (8 - 19 ماي 2018).
وهذه الأفلام الروائية القصيرة، عددها أربعة وأنجزها «مجمع شركات الإنتاج المتضامنة» والمركز الوطني للسينما والصورة و»بروباغندا للإنتاج» ضمن برنامج «تونس فاكتوري» وهي «قانون الصمت» لمريم الفرجاني (تونس) ومهدي حمنان (فرنسا) و»ليالي ليلى» للثنائي الثنائي إسماعيل (تونس) وفاطمة أحمدي (إيران) و»العصفور الأزرق»، وهو من إخراج رفيق عمراني (تونس) و»سوبا سيفاكوماران» (سيريلانكا)، بالإضافة إلى فيلم «خوذ عيني...» للمخرجة التونسية أنيسة داود والأفغاني «أبوزار أميني».

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الثقافي
أفلام «تونس فاكتوري» في قاعات السينما التونسية بداية من اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

ستكون أفلام «تونس فاكتوري» متاحة للجمهور في قاعات السينما التونسية بداية من اليوم الأربعاء 9 ماي، وهو الموعد نفسه الذي سيتم خلاله تقديم هذه الأفلام في افتتاح قسم «نصف شهر المخرجين» في الدورة الحادية والسبعين لمهرجان كان السينمائي (8 - 19 ماي 2018).
وهذه الأفلام الروائية القصيرة، عددها أربعة وأنجزها «مجمع شركات الإنتاج المتضامنة» والمركز الوطني للسينما والصورة و»بروباغندا للإنتاج» ضمن برنامج «تونس فاكتوري» وهي «قانون الصمت» لمريم الفرجاني (تونس) ومهدي حمنان (فرنسا) و»ليالي ليلى» للثنائي الثنائي إسماعيل (تونس) وفاطمة أحمدي (إيران) و»العصفور الأزرق»، وهو من إخراج رفيق عمراني (تونس) و»سوبا سيفاكوماران» (سيريلانكا)، بالإضافة إلى فيلم «خوذ عيني...» للمخرجة التونسية أنيسة داود والأفغاني «أبوزار أميني».

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09 ماي 2018 السّاعة 21:00
16:00 – عرض فيلم ."Taxi 5"
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أفلام «تونس فاكتوري» في قاعات السينما التونسية بداية من اليوم
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
ستكون أفلام «تونس فاكتوري» متاحة للجمهور في قاعات السينما التونسية بداية من اليوم الأربعاء 9 ماي، وهو...
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فنانون ومثقفون يعلّقون عن نتائج الانتخابات البلدية:بضاعتكم ردت إليكم !
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
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مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ محمد علي خليفة: أطلقت مجموعة من طلبة السنة الثالثة تنشيط شبابي بالمعهد...
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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