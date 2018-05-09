عروض اليوم

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الأربعاء 09 ماي 2018
مسرح الجهات بمدينة الثقافة بتونس:
19:30 – عرض "النّوبة المعطرة" لمحمد علي كمون.
قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – عرض فيلم "حبة كراميل" بطولة ظافر العابدين.
12:45 – عرض فيلم "TOMB RAIDER".
14:45 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
16:45 – عرض فيلم "Rampage".
19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
21:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
13:00 – عرض فيلم "Rampage".
14:45 – 19:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
قاعة سينما المونديال بتونس:
11:00 – 16:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
14:30 – 19:30 – عرض فيلم "زهرة حلب" لرضا الباهي.
قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم "Black Panther".
15:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
17:30 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم ."Taxi 5"
18:30 – عرض فيلم "Rampage".
21:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
قاعة سينما الـ"ABC" بتونس:
12:30 – 14:30 – 19:00 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
16:00 – 17:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم "Ferdinand".
16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
21:15 – عرض فيلم "Rampage".
قاعة الأقورا بالمرسى:
16:30 – 21:15 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم "Black Panther".
15:00 – عرض فيلم ."Taxi 5"
17:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
20:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
عرض موسيقي «النّوبة المعطرة»
- قيادة: محمد علي كمّون، بمصاحبة لطفي صوة وأحمد ليتيم وزياد الزواري... وأداء عدد من الأصوات من أبرزهم سفيان الزايدي.
عرض "النوبة المعطرة" هو خاتمة رحلة "الأربعة وعشرين عطرا" التي انطلقت منذ سنتين من الجنوب التونسي، وفي هذه النوبة المعطرة يكتشف الجمهور توزيعا أركستراليا للتراث الموسيقي لتونس الكبرى وخاصة المالوف، قدم هذا العرض لأول مرة في مقر الرشيدية بالمدينة العتيقة، ويندرج عرضه بمسرح الجهات بمدينة الثقافة، في إطار اختتام شهر التراث، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
الأربعاء 09 ماي 2018
مسرح الجهات بمدينة الثقافة بتونس:
19:30 – عرض "النّوبة المعطرة" لمحمد علي كمون.
قاعة سينما الكوليزي بتونس:
11:00 – عرض فيلم "حبة كراميل" بطولة ظافر العابدين.
12:45 – عرض فيلم "TOMB RAIDER".
14:45 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
16:45 – عرض فيلم "Rampage".
19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
21:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
قاعة سينما البالاص بتونس:
11:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".
13:00 – عرض فيلم "Rampage".
14:45 – 19:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
قاعة سينما المونديال بتونس:
11:00 – 16:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
14:30 – 19:30 – عرض فيلم "زهرة حلب" لرضا الباهي.
قاعة سينما البرناص بتونس:
13:30 – عرض فيلم "Black Panther".
15:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.
17:30 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
16:00 – عرض فيلم ."Taxi 5"
18:30 – عرض فيلم "Rampage".
21:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
قاعة سينما الـ"ABC" بتونس:
12:30 – 14:30 – 19:00 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.
16:00 – 17:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
* قاعة سينما أميلكار بالمنار:
16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
فضاء سيني مدار بقرطاج:
15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".
قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
14:30 – عرض فيلم "Ferdinand".
16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"
21:15 – عرض فيلم "Rampage".
قاعة الأقورا بالمرسى:
16:30 – 21:15 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
قاعة سينما البالاص بسوسة:
13:00 – عرض فيلم "Black Panther".
15:00 – عرض فيلم ."Taxi 5"
17:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.
20:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".
عرض موسيقي «النّوبة المعطرة»
- قيادة: محمد علي كمّون، بمصاحبة لطفي صوة وأحمد ليتيم وزياد الزواري... وأداء عدد من الأصوات من أبرزهم سفيان الزايدي.
عرض "النوبة المعطرة" هو خاتمة رحلة "الأربعة وعشرين عطرا" التي انطلقت منذ سنتين من الجنوب التونسي، وفي هذه النوبة المعطرة يكتشف الجمهور توزيعا أركستراليا للتراث الموسيقي لتونس الكبرى وخاصة المالوف، قدم هذا العرض لأول مرة في مقر الرشيدية بالمدينة العتيقة، ويندرج عرضه بمسرح الجهات بمدينة الثقافة، في إطار اختتام شهر التراث، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-