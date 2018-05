عروض اليوم

الأربعاء 09 ماي 2018

مسرح الجهات بمدينة الثقافة بتونس:

19:30 – عرض "النّوبة المعطرة" لمحمد علي كمون.

قاعة سينما الكوليزي بتونس:

11:00 – عرض فيلم "حبة كراميل" بطولة ظافر العابدين.

12:45 – عرض فيلم "TOMB RAIDER".

14:45 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".

16:45 – عرض فيلم "Rampage".

19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"

21:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.

قاعة سينما البالاص بتونس:

11:00 – عرض فيلم "50 nuances plus claires".

13:00 – عرض فيلم "Rampage".

14:45 – 19:00 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"

16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".

قاعة سينما المونديال بتونس:

11:00 – 16:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.

12:30 – 17:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.

14:30 – 19:30 – عرض فيلم "زهرة حلب" لرضا الباهي.

قاعة سينما البرناص بتونس:

13:30 – عرض فيلم "Black Panther".

15:30 – عرض فيلم "الجايدة" لسلمى بكار.

17:30 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.

قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:

16:00 – عرض فيلم ."Taxi 5"

18:30 – عرض فيلم "Rampage".

21:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".

قاعة سينما الـ"ABC" بتونس:

12:30 – 14:30 – 19:00 – عرض فيلم "حب الرجال" لمهدي بن عطيّة.

16:00 – 17:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".

* قاعة سينما أميلكار بالمنار:

16:30 – 18:30 – 20:30 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".

فضاء سيني مدار بقرطاج:

15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00 – عرض 05 أفلام قصيرة "تونيزيا فاكتوري".

قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:

14:30 – عرض فيلم "Ferdinand".

16:30 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".

19:15 – عرض فيلم ."TRUTH OR DARE"

21:15 – عرض فيلم "Rampage".

قاعة الأقورا بالمرسى:

16:30 – 21:15 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".

قاعة سينما البالاص بسوسة:

13:00 – عرض فيلم "Black Panther".

15:00 – عرض فيلم ."Taxi 5"

17:00 – عرض فيلم "ولد العكري" لحبيب المستيري.

20:00 – عرض فيلم "Avengers: Infinity War".

عرض موسيقي «النّوبة المعطرة»

- قيادة: محمد علي كمّون، بمصاحبة لطفي صوة وأحمد ليتيم وزياد الزواري... وأداء عدد من الأصوات من أبرزهم سفيان الزايدي.

عرض "النوبة المعطرة" هو خاتمة رحلة "الأربعة وعشرين عطرا" التي انطلقت منذ سنتين من الجنوب التونسي، وفي هذه النوبة المعطرة يكتشف الجمهور توزيعا أركستراليا للتراث الموسيقي لتونس الكبرى وخاصة المالوف، قدم هذا العرض لأول مرة في مقر الرشيدية بالمدينة العتيقة، ويندرج عرضه بمسرح الجهات بمدينة الثقافة، في إطار اختتام شهر التراث، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.