حفتر يعلن بدء العمليات العسكرية لتحرير درنة

-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
أعلن قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر بدء عمليات تحرير مدينة درنة شرق ليبيا من المسلحين. وقال حفتر «إن الساعة الصفر لتحرير درنة حانت»، مشيراً إلى أن قوات الجيش الليبي دكّت معاقل الإرهابيين في المدينة.
طرابلس (وكالات)
وأكد حفتر أنه أعطى تعليمات لتفادي المدنيين، موضحاً أن جهود السلام في درنة وصلت إلى طريق مسدود.
وأضاف أن «الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية»، مشيرا أن الجيش «لا ينتمي إلى فرد أو عائلة أو قبيلة، بل هو جيش كل الليبيين».
وأكد أن الجيش استعاد عافيته بعدما «تآمرت عليه بعض الدول والجماعات».
وشهدت مدينة بنغازي الليبية اول امس عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق ثورة الكرامة. وجرى العرض بالتزامن مع احتفالات تخريج الدفعة الـ51 في الكلية العسكرية.وجرت الاحتفالات بحضور القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر.
وكان الغياب المفاجئ لحفتر، والذي استمر لمدة أكثر من 20 يوماً منذ آخر ظهور مصور له في لقائه مع أعيان منطقة المرج أواخر شهر مارس الماضي قد شكل حالة من الجدل والتوتر أصابت المناخ السياسي والميداني الليبي.
وخلال فترة غياب حفتر خارج ليبيا، تعرضت مدينة بنغازي لعدة هزات أمنية، كان أهمها محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي في منطقة سيدي خليفة، وكذلك المصاعب التي تظهر من حين لآخر أمام محاولات ضبط الأمن داخل المدينة، والتي كان من أبرز معالمها الاشتباك الذي حدث بين وحدات البحث الجنائي وأفراد من كتيبة شهداء الزاوية في حي فينيسيا.
واشتعلت في الجنوب الليبي الاشتباكات وخاصة في سبها ودرنة، واستمرت الاشتباكات على الرغم من مبادرات وقف إطلاق النار التي أعلنتها كل من لواء المشاة السادس المنضوي تحت قيادة الجيش الوطني، ومجلس قبائل التبو، وعلى الرغم من الاجتماعات التشاورية التي تتم في العاصمة النيجرية بين وجهاء من قبائل التبو وأولاد سليمان والطوارق، بدعوة من حكومتي فرنسا والنيجر.
كذلك شهد الوضع السياسي العام في ليبيا تطورات لافتة خلال فترة غياب حفتر، حيث تمّ تعيين رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة، وهو خالد المشري، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والبناء، الذراع الرئيسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.
أعلن قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر بدء عمليات تحرير مدينة درنة شرق ليبيا من المسلحين. وقال حفتر «إن الساعة الصفر لتحرير درنة حانت»، مشيراً إلى أن قوات الجيش الليبي دكّت معاقل الإرهابيين في المدينة.
طرابلس (وكالات)
وأكد حفتر أنه أعطى تعليمات لتفادي المدنيين، موضحاً أن جهود السلام في درنة وصلت إلى طريق مسدود.
وأضاف أن «الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية»، مشيرا أن الجيش «لا ينتمي إلى فرد أو عائلة أو قبيلة، بل هو جيش كل الليبيين».
وأكد أن الجيش استعاد عافيته بعدما «تآمرت عليه بعض الدول والجماعات».
وشهدت مدينة بنغازي الليبية اول امس عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق ثورة الكرامة. وجرى العرض بالتزامن مع احتفالات تخريج الدفعة الـ51 في الكلية العسكرية.وجرت الاحتفالات بحضور القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر.
وكان الغياب المفاجئ لحفتر، والذي استمر لمدة أكثر من 20 يوماً منذ آخر ظهور مصور له في لقائه مع أعيان منطقة المرج أواخر شهر مارس الماضي قد شكل حالة من الجدل والتوتر أصابت المناخ السياسي والميداني الليبي.
وخلال فترة غياب حفتر خارج ليبيا، تعرضت مدينة بنغازي لعدة هزات أمنية، كان أهمها محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي في منطقة سيدي خليفة، وكذلك المصاعب التي تظهر من حين لآخر أمام محاولات ضبط الأمن داخل المدينة، والتي كان من أبرز معالمها الاشتباك الذي حدث بين وحدات البحث الجنائي وأفراد من كتيبة شهداء الزاوية في حي فينيسيا.
واشتعلت في الجنوب الليبي الاشتباكات وخاصة في سبها ودرنة، واستمرت الاشتباكات على الرغم من مبادرات وقف إطلاق النار التي أعلنتها كل من لواء المشاة السادس المنضوي تحت قيادة الجيش الوطني، ومجلس قبائل التبو، وعلى الرغم من الاجتماعات التشاورية التي تتم في العاصمة النيجرية بين وجهاء من قبائل التبو وأولاد سليمان والطوارق، بدعوة من حكومتي فرنسا والنيجر.
كذلك شهد الوضع السياسي العام في ليبيا تطورات لافتة خلال فترة غياب حفتر، حيث تمّ تعيين رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة، وهو خالد المشري، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والبناء، الذراع الرئيسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-