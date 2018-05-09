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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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حفتر يعلن بدء العمليات العسكرية لتحرير درنة
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العالمية
حفتر يعلن بدء العمليات العسكرية لتحرير درنة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

أعلن قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر بدء عمليات تحرير مدينة درنة شرق ليبيا من المسلحين. وقال حفتر «إن الساعة الصفر لتحرير درنة حانت»، مشيراً إلى أن قوات الجيش الليبي دكّت معاقل الإرهابيين في المدينة.

طرابلس (وكالات)
وأكد حفتر أنه أعطى تعليمات لتفادي المدنيين، موضحاً أن جهود السلام في درنة وصلت إلى طريق مسدود.
وأضاف أن «الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية»، مشيرا أن الجيش «لا ينتمي إلى فرد أو عائلة أو قبيلة، بل هو جيش كل الليبيين».
وأكد أن الجيش استعاد عافيته بعدما «تآمرت عليه بعض الدول والجماعات».
وشهدت مدينة بنغازي الليبية اول امس عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق ثورة الكرامة. وجرى العرض بالتزامن مع احتفالات تخريج الدفعة الـ51 في الكلية العسكرية.وجرت الاحتفالات بحضور القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر.
وكان الغياب المفاجئ لحفتر، والذي استمر لمدة أكثر من 20 يوماً منذ آخر ظهور مصور له في لقائه مع أعيان منطقة المرج أواخر شهر مارس الماضي قد شكل حالة من الجدل والتوتر أصابت المناخ السياسي والميداني الليبي.
وخلال فترة غياب حفتر خارج ليبيا، تعرضت مدينة بنغازي لعدة هزات أمنية، كان أهمها محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي في منطقة سيدي خليفة، وكذلك المصاعب التي تظهر من حين لآخر أمام محاولات ضبط الأمن داخل المدينة، والتي كان من أبرز معالمها الاشتباك الذي حدث بين وحدات البحث الجنائي وأفراد من كتيبة شهداء الزاوية في حي فينيسيا.
واشتعلت في الجنوب الليبي الاشتباكات وخاصة في سبها ودرنة، واستمرت الاشتباكات على الرغم من مبادرات وقف إطلاق النار التي أعلنتها كل من لواء المشاة السادس المنضوي تحت قيادة الجيش الوطني، ومجلس قبائل التبو، وعلى الرغم من الاجتماعات التشاورية التي تتم في العاصمة النيجرية بين وجهاء من قبائل التبو وأولاد سليمان والطوارق، بدعوة من حكومتي فرنسا والنيجر.
كذلك شهد الوضع السياسي العام في ليبيا تطورات لافتة خلال فترة غياب حفتر، حيث تمّ تعيين رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة، وهو خالد المشري، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والبناء، الذراع الرئيسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

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العالمية
حفتر يعلن بدء العمليات العسكرية لتحرير درنة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

أعلن قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر بدء عمليات تحرير مدينة درنة شرق ليبيا من المسلحين. وقال حفتر «إن الساعة الصفر لتحرير درنة حانت»، مشيراً إلى أن قوات الجيش الليبي دكّت معاقل الإرهابيين في المدينة.

طرابلس (وكالات)
وأكد حفتر أنه أعطى تعليمات لتفادي المدنيين، موضحاً أن جهود السلام في درنة وصلت إلى طريق مسدود.
وأضاف أن «الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية»، مشيرا أن الجيش «لا ينتمي إلى فرد أو عائلة أو قبيلة، بل هو جيش كل الليبيين».
وأكد أن الجيش استعاد عافيته بعدما «تآمرت عليه بعض الدول والجماعات».
وشهدت مدينة بنغازي الليبية اول امس عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق ثورة الكرامة. وجرى العرض بالتزامن مع احتفالات تخريج الدفعة الـ51 في الكلية العسكرية.وجرت الاحتفالات بحضور القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر.
وكان الغياب المفاجئ لحفتر، والذي استمر لمدة أكثر من 20 يوماً منذ آخر ظهور مصور له في لقائه مع أعيان منطقة المرج أواخر شهر مارس الماضي قد شكل حالة من الجدل والتوتر أصابت المناخ السياسي والميداني الليبي.
وخلال فترة غياب حفتر خارج ليبيا، تعرضت مدينة بنغازي لعدة هزات أمنية، كان أهمها محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي في منطقة سيدي خليفة، وكذلك المصاعب التي تظهر من حين لآخر أمام محاولات ضبط الأمن داخل المدينة، والتي كان من أبرز معالمها الاشتباك الذي حدث بين وحدات البحث الجنائي وأفراد من كتيبة شهداء الزاوية في حي فينيسيا.
واشتعلت في الجنوب الليبي الاشتباكات وخاصة في سبها ودرنة، واستمرت الاشتباكات على الرغم من مبادرات وقف إطلاق النار التي أعلنتها كل من لواء المشاة السادس المنضوي تحت قيادة الجيش الوطني، ومجلس قبائل التبو، وعلى الرغم من الاجتماعات التشاورية التي تتم في العاصمة النيجرية بين وجهاء من قبائل التبو وأولاد سليمان والطوارق، بدعوة من حكومتي فرنسا والنيجر.
كذلك شهد الوضع السياسي العام في ليبيا تطورات لافتة خلال فترة غياب حفتر، حيث تمّ تعيين رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة، وهو خالد المشري، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والبناء، الذراع الرئيسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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