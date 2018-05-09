صورة من الفايسبوك

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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

بعد ظهور النتائج هل تعمل النخبة السياسية على القضاء على الفقر والخصاصة؟

نكتة من الفايسبوك راجل لا يصوم قال لمرتو وينو السحور قالتلو علاه ياخي أنت تصوم أصلا باش تتسحر؟ قاللها علاش ياخي ردتيني كافر... المزيد >>

دوّنوا على جدرانهم بعض السياسيين الجدد يصرون على تقديم قراءات غريبة للنتائج الانتخابية، اذ يرى بعضهم ان حركتى النهضة والنداء... المزيد >>

بلديات 2018:الفايسبوكيون ونتائج الانتخابات حظيت نتائج الانتخابات البلدية التي جرت بتونس يوم 6 ماي بكثير من القراءات المختلفة والمتعددة في مواقع... المزيد >>