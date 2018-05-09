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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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الفايس بوك
إطفـــــاء عــــدد من الحرائــــق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

أعلنت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 8 ماي 2018 عن إطفاء 31 حريقا من طرف الحماية المدنية، نشب بعدد من مناطق البلاد يوم الاثنين الفارط.

وإضافة إلى إطفاء الحرائق، قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة بتنفيذ 70 عملية نجدة بالطرقات، و198 تدخلا للإسعاف و13 عملية أخرى مختلفة.

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إطفـــــاء عــــدد من الحرائــــق
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

أعلنت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 8 ماي 2018 عن إطفاء 31 حريقا من طرف الحماية المدنية، نشب بعدد من مناطق البلاد يوم الاثنين الفارط.

وإضافة إلى إطفاء الحرائق، قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة بتنفيذ 70 عملية نجدة بالطرقات، و198 تدخلا للإسعاف و13 عملية أخرى مختلفة.

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم غضب في صفوف ركاب قطار الأحواز بحمام الأنف وسائق يتعرض... استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون...
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