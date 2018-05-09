إطفـــــاء عــــدد من الحرائــــق

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلنت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 8 ماي 2018 عن إطفاء 31 حريقا من طرف الحماية المدنية، نشب بعدد من مناطق البلاد يوم الاثنين الفارط.

وإضافة إلى إطفاء الحرائق، قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة بتنفيذ 70 عملية نجدة بالطرقات، و198 تدخلا للإسعاف و13 عملية أخرى مختلفة.