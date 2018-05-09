تعافـــــي قطــــاع النسيـــــــج

أكد وزير الصناعة سليم الفرياني، تعافي قطاع النسيج من الأزمة التي كان يعيشها بعد الثورة.

وأفاد الوزير أن حوالي 20 بالمائة من الصادرات المعملية من قطاع النسيج، لافتا النظر إلى وجود تعاون مع سويسرا لتشجيع القطاع والتكويـن في القطاع .

هذا ودعا الشباب إلى الإقدام على الاستثمار في القطاع.