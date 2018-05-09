بلديات 2018:الفايسبوكيون ونتائج الانتخابات

-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
حظيت نتائج الانتخابات البلدية التي جرت بتونس يوم 6 ماي بكثير من القراءات المختلفة والمتعددة في مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك وركزت هذه القراءات خاصة على فوز حركة النهضة وتفوقها على حركة نداء تونس وقد اعتبر حاتم الزياني في تدوينة له ان النهضة قامت بمجهودات كبيرة وركزت في حملتها على الاتصال المباشر في مختلف الجهات وفوزها ليس بالمفاجأة وأعتقد أن حركة نداء دفعت فاتورة الانشقاقات التي حصلت وهي مدعوة الى مراجعة بعض الامور قبل فوات الأوان.
وفي قراءتها لنتائج الانتخابات دونت سنية البرينسي:
النهضة لم تنتصر ونداء تونس لم ينهزم كلاهما فقد الاغلبية الساحقة من قواعده وكلاهما انتصر لتصدرهما المراتب الاولى وكلاهما خسر بالنظر لنسبة التصويت وفقدان القواعد..الايزي ايضا خسرت الرهان واخطاء وتجاوزات بالجملة...المعارضة حققت خطوات ايجابية ولكنها خسرت في كل الحالات..من انتصر فعلا المؤسسة الأمنية والعسكرية في تأمين الانتخابات.
واعتبر نورالدين المباركي في تدوينة له
بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع اعتبرت قيادات حركة النهضة وعلى رأسها رئيس الحركة راشد الغنوشي ، بعد التأكد من تقدمهم في النتائج ، ان تونس انتصرت .
بين الخطابين الصادرين عن حزبين في حالة « توافق» وشراكة، مسافة لا يمكن تجاهلها.
تونس لا يمكن ان تكون مهددة بسبب تراجع حركة نداء تونس في الانتخابات البلدية، او غيره من الاحزاب السياسية لأن ما يهدد تونس فعلا هو أزمتها الاقتصادية والاجتماعية التي تداعياتها على كل التونسيين .
نتائج الانتخابات البلدية قد تهدد نداء تونس وسحب هذا التهديد على تونس هو خطاب سياسي دعائي لا أكثر ولا أقل.
واعتبر البعض الآخر من الفايسبوكيين أن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة بينت مدى ضعف بعض الأحزاب وعدم قدرتها على مجاراة نسق الأحزاب الكبرى مثل النهضة والنداء ولكن النتائج كشفت كذلك بعض المفاجآت وقد دون فهمي صادق :" أهم نتيجة بالنسبة لي هي فوز العميد فاضل موسى في دائرة أريانة وهذا يؤكد ضرورة تجديد الطبقة السياسية"
واعتبر زياد السالمي في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن نتائج الانتخابات البلدية بينت فشل النهضة في احتلال موقع بإقليم الساحل بالمقابل التيار الديمقراطي يطيح بماكينة المنصف خماخم بصفاقس.
حظيت نتائج الانتخابات البلدية التي جرت بتونس يوم 6 ماي بكثير من القراءات المختلفة والمتعددة في مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك وركزت هذه القراءات خاصة على فوز حركة النهضة وتفوقها على حركة نداء تونس وقد اعتبر حاتم الزياني في تدوينة له ان النهضة قامت بمجهودات كبيرة وركزت في حملتها على الاتصال المباشر في مختلف الجهات وفوزها ليس بالمفاجأة وأعتقد أن حركة نداء دفعت فاتورة الانشقاقات التي حصلت وهي مدعوة الى مراجعة بعض الامور قبل فوات الأوان.
وفي قراءتها لنتائج الانتخابات دونت سنية البرينسي:
النهضة لم تنتصر ونداء تونس لم ينهزم كلاهما فقد الاغلبية الساحقة من قواعده وكلاهما انتصر لتصدرهما المراتب الاولى وكلاهما خسر بالنظر لنسبة التصويت وفقدان القواعد..الايزي ايضا خسرت الرهان واخطاء وتجاوزات بالجملة...المعارضة حققت خطوات ايجابية ولكنها خسرت في كل الحالات..من انتصر فعلا المؤسسة الأمنية والعسكرية في تأمين الانتخابات.
واعتبر نورالدين المباركي في تدوينة له
بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع اعتبرت قيادات حركة النهضة وعلى رأسها رئيس الحركة راشد الغنوشي ، بعد التأكد من تقدمهم في النتائج ، ان تونس انتصرت .
بين الخطابين الصادرين عن حزبين في حالة « توافق» وشراكة، مسافة لا يمكن تجاهلها.
تونس لا يمكن ان تكون مهددة بسبب تراجع حركة نداء تونس في الانتخابات البلدية، او غيره من الاحزاب السياسية لأن ما يهدد تونس فعلا هو أزمتها الاقتصادية والاجتماعية التي تداعياتها على كل التونسيين .
نتائج الانتخابات البلدية قد تهدد نداء تونس وسحب هذا التهديد على تونس هو خطاب سياسي دعائي لا أكثر ولا أقل.
واعتبر البعض الآخر من الفايسبوكيين أن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة بينت مدى ضعف بعض الأحزاب وعدم قدرتها على مجاراة نسق الأحزاب الكبرى مثل النهضة والنداء ولكن النتائج كشفت كذلك بعض المفاجآت وقد دون فهمي صادق :" أهم نتيجة بالنسبة لي هي فوز العميد فاضل موسى في دائرة أريانة وهذا يؤكد ضرورة تجديد الطبقة السياسية"
واعتبر زياد السالمي في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن نتائج الانتخابات البلدية بينت فشل النهضة في احتلال موقع بإقليم الساحل بالمقابل التيار الديمقراطي يطيح بماكينة المنصف خماخم بصفاقس.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-