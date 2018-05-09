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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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بلديات 2018:الفايسبوكيون ونتائج الانتخابات
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الفايس بوك
بلديات 2018:الفايسبوكيون ونتائج الانتخابات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

حظيت نتائج الانتخابات البلدية التي جرت بتونس يوم 6 ماي بكثير من القراءات المختلفة والمتعددة في مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك وركزت هذه القراءات خاصة على فوز حركة النهضة وتفوقها على حركة نداء تونس وقد اعتبر حاتم الزياني في تدوينة له ان النهضة قامت بمجهودات كبيرة وركزت في حملتها على الاتصال المباشر في مختلف الجهات وفوزها ليس بالمفاجأة وأعتقد أن حركة نداء دفعت فاتورة الانشقاقات التي حصلت وهي مدعوة الى مراجعة بعض الامور قبل فوات الأوان.
وفي قراءتها لنتائج الانتخابات دونت سنية البرينسي:
النهضة لم تنتصر ونداء تونس لم ينهزم كلاهما فقد الاغلبية الساحقة من قواعده وكلاهما انتصر لتصدرهما المراتب الاولى وكلاهما خسر بالنظر لنسبة التصويت وفقدان القواعد..الايزي ايضا خسرت الرهان واخطاء وتجاوزات بالجملة...المعارضة حققت خطوات ايجابية ولكنها خسرت في كل الحالات..من انتصر فعلا المؤسسة الأمنية والعسكرية في تأمين الانتخابات.
واعتبر نورالدين المباركي في تدوينة له
بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع اعتبرت قيادات حركة النهضة وعلى رأسها رئيس الحركة راشد الغنوشي ، بعد التأكد من تقدمهم في النتائج ، ان تونس انتصرت .
بين الخطابين الصادرين عن حزبين في حالة « توافق» وشراكة، مسافة لا يمكن تجاهلها.
تونس لا يمكن ان تكون مهددة بسبب تراجع حركة نداء تونس في الانتخابات البلدية، او غيره من الاحزاب السياسية لأن ما يهدد تونس فعلا هو أزمتها الاقتصادية والاجتماعية التي تداعياتها على كل التونسيين .
نتائج الانتخابات البلدية قد تهدد نداء تونس وسحب هذا التهديد على تونس هو خطاب سياسي دعائي لا أكثر ولا أقل.
واعتبر البعض الآخر من الفايسبوكيين أن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة بينت مدى ضعف بعض الأحزاب وعدم قدرتها على مجاراة نسق الأحزاب الكبرى مثل النهضة والنداء ولكن النتائج كشفت كذلك بعض المفاجآت وقد دون فهمي صادق :" أهم نتيجة بالنسبة لي هي فوز العميد فاضل موسى في دائرة أريانة وهذا يؤكد ضرورة تجديد الطبقة السياسية"
واعتبر زياد السالمي في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن نتائج الانتخابات البلدية بينت فشل النهضة في احتلال موقع بإقليم الساحل بالمقابل التيار الديمقراطي يطيح بماكينة المنصف خماخم بصفاقس.

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بلديات 2018:الفايسبوكيون ونتائج الانتخابات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

حظيت نتائج الانتخابات البلدية التي جرت بتونس يوم 6 ماي بكثير من القراءات المختلفة والمتعددة في مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك وركزت هذه القراءات خاصة على فوز حركة النهضة وتفوقها على حركة نداء تونس وقد اعتبر حاتم الزياني في تدوينة له ان النهضة قامت بمجهودات كبيرة وركزت في حملتها على الاتصال المباشر في مختلف الجهات وفوزها ليس بالمفاجأة وأعتقد أن حركة نداء دفعت فاتورة الانشقاقات التي حصلت وهي مدعوة الى مراجعة بعض الامور قبل فوات الأوان.
وفي قراءتها لنتائج الانتخابات دونت سنية البرينسي:
النهضة لم تنتصر ونداء تونس لم ينهزم كلاهما فقد الاغلبية الساحقة من قواعده وكلاهما انتصر لتصدرهما المراتب الاولى وكلاهما خسر بالنظر لنسبة التصويت وفقدان القواعد..الايزي ايضا خسرت الرهان واخطاء وتجاوزات بالجملة...المعارضة حققت خطوات ايجابية ولكنها خسرت في كل الحالات..من انتصر فعلا المؤسسة الأمنية والعسكرية في تأمين الانتخابات.
واعتبر نورالدين المباركي في تدوينة له
بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع اعتبرت قيادات حركة النهضة وعلى رأسها رئيس الحركة راشد الغنوشي ، بعد التأكد من تقدمهم في النتائج ، ان تونس انتصرت .
بين الخطابين الصادرين عن حزبين في حالة « توافق» وشراكة، مسافة لا يمكن تجاهلها.
تونس لا يمكن ان تكون مهددة بسبب تراجع حركة نداء تونس في الانتخابات البلدية، او غيره من الاحزاب السياسية لأن ما يهدد تونس فعلا هو أزمتها الاقتصادية والاجتماعية التي تداعياتها على كل التونسيين .
نتائج الانتخابات البلدية قد تهدد نداء تونس وسحب هذا التهديد على تونس هو خطاب سياسي دعائي لا أكثر ولا أقل.
واعتبر البعض الآخر من الفايسبوكيين أن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة بينت مدى ضعف بعض الأحزاب وعدم قدرتها على مجاراة نسق الأحزاب الكبرى مثل النهضة والنداء ولكن النتائج كشفت كذلك بعض المفاجآت وقد دون فهمي صادق :" أهم نتيجة بالنسبة لي هي فوز العميد فاضل موسى في دائرة أريانة وهذا يؤكد ضرورة تجديد الطبقة السياسية"
واعتبر زياد السالمي في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن نتائج الانتخابات البلدية بينت فشل النهضة في احتلال موقع بإقليم الساحل بالمقابل التيار الديمقراطي يطيح بماكينة المنصف خماخم بصفاقس.

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09 ماي 2018 السّاعة 21:00
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