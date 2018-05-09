دوّنوا على جدرانهم

عادل كعنيش(رئيس ودادية قدماء البرلمانيين التونسيين)

بعض السياسيين الجدد يصرون على تقديم قراءات غريبة للنتائج الانتخابية، اذ يرى بعضهم ان حركتى النهضة والنداء خسرتا خزانهما الانتخابي ويقدمون احصائيات ومقارنات بين ما تحصلت عليه النهضة والنداء سنة 2014، وما تحصلتا عليه في هذه الانتخابات ، اما البعض الاخر فيصر على ان القوائم المستقلة هي التي نجحت في المرتبة الاولى وتفوقت على النهضة والنداء

هذه الاستنتاجات، غير صحيحة بالمرة، ذلك انه لا يجوز القول بان النهضة والنداء قد خسرتا خزانهما الانتخابي لان هذا الخزان لم يذهب الى حركة اخرى ، فهنالك عزوف كبير لدى الناخب فضلا على ان الانتخابات البلدية لاتستهوي كثيرا الناخب المتحزب

فالخزان الانتخابي الذي يجري الحديث عنه لم ينتقل الى حزب اخر حتى نقول ان هنالك خسارة حقيقية بل هنالك عزوف لا اكثر ولا اقل وسيكون اقل أهمية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية أما الحديث عن فوز القائمات المستقلة، فهو حديث غير موضوعي فهل هنالك تيار معين يساند هذه القائمات وهل هنالك اي ربط بينها، ففي نفس البلديات نجد اكثر من قائمة مستقلة فبطبيعة الحال تستأثر هذه القوائم بنسبة كبيرة من الأصوات دون ان تتحصل على اكثر المقاعد واكبر دليل على ذلك ان النهضة هي التي تحصلت على اكثر المقاعد وتليها حركة النداء

خارج هذا وذاك اي خارج النهضة والنداء فإن بقية الأحزاب هي بعيدة للغاية، ويمكن القول انها أخفقت في هذه الانتخابات، ولاداعي للتغني ببطولات لم تتحقق.

عبد اللطيف المكي

من حق كل من فاز بمقعد أو مقاعد أن يفرح وعلى من لم ينل ذلك أن يبقى في صلب العمل السياسي لخدمة بلادنا ومدننا من أي موقع.. ومن واجب الجميع استخلاص الدروس والرسائل فالديمقراطي الحقيقي من خصاله التعلم من الشعب عبر الاهتمام بما يعطيه من رسائل. مبروك لتونس التي أعطت بنجاحها في تنظيم الانتخابات البلدية رغم النقائص دفعة جديدة للعرب.. شكرا لكل من ساهم في نجاح الانتخابات.. شكرا للسيد رئيس الجمهورية الذي أكد في خطاب 20 مارس على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية فساعد ذلك على تجاوز منطقة الشك ومنطق التشكيك.. شكرا لكل المتنافسين ومناصريهم.. شكرا لكل قواتنا العسكرية والأمنية.. شكرا لكل المنتسبين لهيئة الانتخابات بكل مستوياتها.. شكرا للإعلاميين المستقلين.. شكرا لمجلس النواب الذي أصدر مجلة الجماعات المحلية.. ومعه شكرا لإطارات وزارة البيئة من الوزير الى الخبير.. وجمعيات المجتمع المدني..