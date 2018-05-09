دوّنوا على جدرانهم

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عادل كعنيش(رئيس ودادية قدماء البرلمانيين التونسيين)
بعض السياسيين الجدد يصرون على تقديم قراءات غريبة للنتائج الانتخابية، اذ يرى بعضهم ان حركتى النهضة والنداء خسرتا خزانهما الانتخابي ويقدمون احصائيات ومقارنات بين ما تحصلت عليه النهضة والنداء سنة 2014، وما تحصلتا عليه في هذه الانتخابات ، اما البعض الاخر فيصر على ان القوائم المستقلة هي التي نجحت في المرتبة الاولى وتفوقت على النهضة والنداء
هذه الاستنتاجات، غير صحيحة بالمرة، ذلك انه لا يجوز القول بان النهضة والنداء قد خسرتا خزانهما الانتخابي لان هذا الخزان لم يذهب الى حركة اخرى ، فهنالك عزوف كبير لدى الناخب فضلا على ان الانتخابات البلدية لاتستهوي كثيرا الناخب المتحزب
فالخزان الانتخابي الذي يجري الحديث عنه لم ينتقل الى حزب اخر حتى نقول ان هنالك خسارة حقيقية بل هنالك عزوف لا اكثر ولا اقل وسيكون اقل أهمية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية أما الحديث عن فوز القائمات المستقلة، فهو حديث غير موضوعي فهل هنالك تيار معين يساند هذه القائمات وهل هنالك اي ربط بينها، ففي نفس البلديات نجد اكثر من قائمة مستقلة فبطبيعة الحال تستأثر هذه القوائم بنسبة كبيرة من الأصوات دون ان تتحصل على اكثر المقاعد واكبر دليل على ذلك ان النهضة هي التي تحصلت على اكثر المقاعد وتليها حركة النداء
خارج هذا وذاك اي خارج النهضة والنداء فإن بقية الأحزاب هي بعيدة للغاية، ويمكن القول انها أخفقت في هذه الانتخابات، ولاداعي للتغني ببطولات لم تتحقق.
عبد اللطيف المكي
من حق كل من فاز بمقعد أو مقاعد أن يفرح وعلى من لم ينل ذلك أن يبقى في صلب العمل السياسي لخدمة بلادنا ومدننا من أي موقع.. ومن واجب الجميع استخلاص الدروس والرسائل فالديمقراطي الحقيقي من خصاله التعلم من الشعب عبر الاهتمام بما يعطيه من رسائل. مبروك لتونس التي أعطت بنجاحها في تنظيم الانتخابات البلدية رغم النقائص دفعة جديدة للعرب.. شكرا لكل من ساهم في نجاح الانتخابات.. شكرا للسيد رئيس الجمهورية الذي أكد في خطاب 20 مارس على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية فساعد ذلك على تجاوز منطقة الشك ومنطق التشكيك.. شكرا لكل المتنافسين ومناصريهم.. شكرا لكل قواتنا العسكرية والأمنية.. شكرا لكل المنتسبين لهيئة الانتخابات بكل مستوياتها.. شكرا للإعلاميين المستقلين.. شكرا لمجلس النواب الذي أصدر مجلة الجماعات المحلية.. ومعه شكرا لإطارات وزارة البيئة من الوزير الى الخبير.. وجمعيات المجتمع المدني..
عادل كعنيش(رئيس ودادية قدماء البرلمانيين التونسيين)
بعض السياسيين الجدد يصرون على تقديم قراءات غريبة للنتائج الانتخابية، اذ يرى بعضهم ان حركتى النهضة والنداء خسرتا خزانهما الانتخابي ويقدمون احصائيات ومقارنات بين ما تحصلت عليه النهضة والنداء سنة 2014، وما تحصلتا عليه في هذه الانتخابات ، اما البعض الاخر فيصر على ان القوائم المستقلة هي التي نجحت في المرتبة الاولى وتفوقت على النهضة والنداء
هذه الاستنتاجات، غير صحيحة بالمرة، ذلك انه لا يجوز القول بان النهضة والنداء قد خسرتا خزانهما الانتخابي لان هذا الخزان لم يذهب الى حركة اخرى ، فهنالك عزوف كبير لدى الناخب فضلا على ان الانتخابات البلدية لاتستهوي كثيرا الناخب المتحزب
فالخزان الانتخابي الذي يجري الحديث عنه لم ينتقل الى حزب اخر حتى نقول ان هنالك خسارة حقيقية بل هنالك عزوف لا اكثر ولا اقل وسيكون اقل أهمية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية أما الحديث عن فوز القائمات المستقلة، فهو حديث غير موضوعي فهل هنالك تيار معين يساند هذه القائمات وهل هنالك اي ربط بينها، ففي نفس البلديات نجد اكثر من قائمة مستقلة فبطبيعة الحال تستأثر هذه القوائم بنسبة كبيرة من الأصوات دون ان تتحصل على اكثر المقاعد واكبر دليل على ذلك ان النهضة هي التي تحصلت على اكثر المقاعد وتليها حركة النداء
خارج هذا وذاك اي خارج النهضة والنداء فإن بقية الأحزاب هي بعيدة للغاية، ويمكن القول انها أخفقت في هذه الانتخابات، ولاداعي للتغني ببطولات لم تتحقق.
عبد اللطيف المكي
من حق كل من فاز بمقعد أو مقاعد أن يفرح وعلى من لم ينل ذلك أن يبقى في صلب العمل السياسي لخدمة بلادنا ومدننا من أي موقع.. ومن واجب الجميع استخلاص الدروس والرسائل فالديمقراطي الحقيقي من خصاله التعلم من الشعب عبر الاهتمام بما يعطيه من رسائل. مبروك لتونس التي أعطت بنجاحها في تنظيم الانتخابات البلدية رغم النقائص دفعة جديدة للعرب.. شكرا لكل من ساهم في نجاح الانتخابات.. شكرا للسيد رئيس الجمهورية الذي أكد في خطاب 20 مارس على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية فساعد ذلك على تجاوز منطقة الشك ومنطق التشكيك.. شكرا لكل المتنافسين ومناصريهم.. شكرا لكل قواتنا العسكرية والأمنية.. شكرا لكل المنتسبين لهيئة الانتخابات بكل مستوياتها.. شكرا للإعلاميين المستقلين.. شكرا لمجلس النواب الذي أصدر مجلة الجماعات المحلية.. ومعه شكرا لإطارات وزارة البيئة من الوزير الى الخبير.. وجمعيات المجتمع المدني..
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-