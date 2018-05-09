نكتة من الفايسبوك
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21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
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20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
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20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
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20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
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19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
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19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
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-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
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فاطمة بن عبد الله الكرّايالآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
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نكتة من الفايسبوك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018
راجل لا يصوم قال لمرتو وينو السحور قالتلو علاه ياخي أنت تصوم أصلا باش تتسحر؟
قاللها علاش ياخي ردتيني كافر لهذه الدرجة.
نكتة من الفايسبوك
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
راجل لا يصوم قال لمرتو وينو السحور قالتلو علاه ياخي أنت تصوم أصلا باش تتسحر؟ قاللها علاش ياخي ردتيني كافر...المزيد >>
دوّنوا على جدرانهم
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعض السياسيين الجدد يصرون على تقديم قراءات غريبة للنتائج الانتخابية، اذ يرى بعضهم ان حركتى النهضة والنداء...المزيد >>
بلديات 2018:الفايسبوكيون ونتائج الانتخابات
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
حظيت نتائج الانتخابات البلدية التي جرت بتونس يوم 6 ماي بكثير من القراءات المختلفة والمتعددة في مواقع...المزيد >>
تعافـــــي قطــــاع النسيـــــــج
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد وزير الصناعة سليم الفرياني، تعافي قطاع النسيج من الأزمة التي كان يعيشها بعد الثورة.المزيد >>
نكتة من الفايسبوك
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018
راجل لا يصوم قال لمرتو وينو السحور قالتلو علاه ياخي أنت تصوم أصلا باش تتسحر؟
قاللها علاش ياخي ردتيني كافر لهذه الدرجة.
نكتة من الفايسبوك
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
راجل لا يصوم قال لمرتو وينو السحور قالتلو علاه ياخي أنت تصوم أصلا باش تتسحر؟ قاللها علاش ياخي ردتيني كافر...المزيد >>
دوّنوا على جدرانهم
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
بعض السياسيين الجدد يصرون على تقديم قراءات غريبة للنتائج الانتخابية، اذ يرى بعضهم ان حركتى النهضة والنداء...المزيد >>
بلديات 2018:الفايسبوكيون ونتائج الانتخابات
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
حظيت نتائج الانتخابات البلدية التي جرت بتونس يوم 6 ماي بكثير من القراءات المختلفة والمتعددة في مواقع...المزيد >>
تعافـــــي قطــــاع النسيـــــــج
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكد وزير الصناعة سليم الفرياني، تعافي قطاع النسيج من الأزمة التي كان يعيشها بعد الثورة.المزيد >>
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
فاطمة بن عبد الله الكرّايالآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة