صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في إضراب عام

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قرر صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" المصادرة، الدخول في إضراب عام حضوري أيام 22 و23 و24 ماي الحالي، وذلك لـ"الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتطبيق اتفاقية المؤسسة قبل عملية التفويت فيها"، وفق ما أكدته غاية الماجري، عضو النقابة الأساسية للإذاعة في تصريح لـــ(وات) مساء اليوم الثلاثاء.
ويأتي هذا القرار وفق الماجري، عقب اجتماع عام انعقد اليوم بمقر إذاعة "شمس أف أم"، بدعوة من النقابة العامة للإعلام والنقابة الأساسية للإذاعة، في انتظار إصدار برقية الإضراب واللائحة المهنية اليوم الاربعاء.
وأوضحت أن مطالب العاملين بالراديو، من صحفيين وتقنيين وإداريين وكافة الأعوان)، تتمثل في ضرورة المصادقة على اتفاقية المؤسسة وتسوية وضعية المتعاقدين قبل التفويت فيها وتشريك الطرف النقابي في عملية التفويت، إلى جانب إلزام مؤسسة "الكرامة القابضة" بتوفير كافة الإمكانيات المادية الضرورية لسير إذاعة "شمس أف أم" إلى حين إتمام هذه العملية.
وأضافت عضو النقابة الأساسية أن العاملين في الإذاعة ينددون بالتمشي الذي اعتمدته شركة "الكرامة القابضة" في عملية التفويت والغموض الذي يحيط بها، دون تشريك الطرف النقابي، كما أنهم يحملون رئاسة الحكومة ووزارة المالية و"الكرامة القابضة" مسؤولية تبعات أية عملية تفويت قبل تحقيق مطالبهم المشروعة، وفق تعبيرها.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي، أكد خلال لقاء جمعه يوم 3 ماي الحالي بوفد من صحفيي وأعوان إذاعة شمس أف أم لإطلاعهم على آخر مستجدات التفويت في الإذاعة من قبل شركة "الكرامة القابضة"، على ضرورة أن تتم العملية في كنف الشفافية مع وجوب الحفاظ على الخط التحريري للإذاعة وصبغتها الجامعة باعتبار أن خلاف ذلك يؤدي إلى المس من حقوق العاملين بالمؤسسة.
كما تم التأكيد بالمناسبة، على أن مجلس الهيئة سيعمل على تنظيم لقاء يضم مختلف الأطراف المتدخلة في عملية التفويت بحضور المعنيين بشراء المؤسسة وذلك في سبيل رفع كل غموض من شأنه إعاقة عملية التفويت لاحقا.
قرر صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" المصادرة، الدخول في إضراب عام حضوري أيام 22 و23 و24 ماي الحالي، وذلك لـ"الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتطبيق اتفاقية المؤسسة قبل عملية التفويت فيها"، وفق ما أكدته غاية الماجري، عضو النقابة الأساسية للإذاعة في تصريح لـــ(وات) مساء اليوم الثلاثاء.
ويأتي هذا القرار وفق الماجري، عقب اجتماع عام انعقد اليوم بمقر إذاعة "شمس أف أم"، بدعوة من النقابة العامة للإعلام والنقابة الأساسية للإذاعة، في انتظار إصدار برقية الإضراب واللائحة المهنية اليوم الاربعاء.
وأوضحت أن مطالب العاملين بالراديو، من صحفيين وتقنيين وإداريين وكافة الأعوان)، تتمثل في ضرورة المصادقة على اتفاقية المؤسسة وتسوية وضعية المتعاقدين قبل التفويت فيها وتشريك الطرف النقابي في عملية التفويت، إلى جانب إلزام مؤسسة "الكرامة القابضة" بتوفير كافة الإمكانيات المادية الضرورية لسير إذاعة "شمس أف أم" إلى حين إتمام هذه العملية.
وأضافت عضو النقابة الأساسية أن العاملين في الإذاعة ينددون بالتمشي الذي اعتمدته شركة "الكرامة القابضة" في عملية التفويت والغموض الذي يحيط بها، دون تشريك الطرف النقابي، كما أنهم يحملون رئاسة الحكومة ووزارة المالية و"الكرامة القابضة" مسؤولية تبعات أية عملية تفويت قبل تحقيق مطالبهم المشروعة، وفق تعبيرها.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي، أكد خلال لقاء جمعه يوم 3 ماي الحالي بوفد من صحفيي وأعوان إذاعة شمس أف أم لإطلاعهم على آخر مستجدات التفويت في الإذاعة من قبل شركة "الكرامة القابضة"، على ضرورة أن تتم العملية في كنف الشفافية مع وجوب الحفاظ على الخط التحريري للإذاعة وصبغتها الجامعة باعتبار أن خلاف ذلك يؤدي إلى المس من حقوق العاملين بالمؤسسة.
كما تم التأكيد بالمناسبة، على أن مجلس الهيئة سيعمل على تنظيم لقاء يضم مختلف الأطراف المتدخلة في عملية التفويت بحضور المعنيين بشراء المؤسسة وذلك في سبيل رفع كل غموض من شأنه إعاقة عملية التفويت لاحقا.
-
12:17الحارس معز حسن مؤهلا قانونيا لتعزيز صفوف المنتخب التونسي
09 ماي 2018
-
-
12:09صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"
09 ماي 2018
-
11:52حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018
-
11:49تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018
-
11:21تطور الصادرات التونسية بـ32,5 بالمائة الى موفى افريل 2018
09 ماي 2018
-
11:16وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018
-
-
10:36وزارة الخارجية تشرع في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
09 ماي 2018
-
10:29أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال
09 ماي 2018
-
10:14الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018
-
09:55السعودية تُعلن إسقاط صاروخين استهدفا العاصمة
09 ماي 2018
-
09:49أمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة
09 ماي 2018
-
09:40غدا اليوم الوطني للبعث العقاري
09 ماي 2018
-
-
08:53صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في إضراب عام
09 ماي 2018
-
08:46باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي
09 ماي 2018
-
08:39باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018
-
00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
-
23:58فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018