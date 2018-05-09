﻿السلطات الهولندية تبحث عن العلماء بين اللاجئين

أعلنت المنظمة الهولندية للبحوث العلمية عن إطلاق مشروع للبحث عن خبراء بين اللاجئين في مختلف المجالات. ‏

وأعربت المؤسسة الهولندية عن استعدادها لتقديم دعم كامل، بما في ذلك المادي، خلال عام واحد للعلماء الشباب من الذين منحوا سمة اللجوء رسميا في البلاد.

وأشارت المؤسسة إلى أن المعيار الرئيسي للمشاركة في هذا المشروع أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية بدرجة ماجستير أو دكتوراه، فضلا عن حصوله على صفة اللاجئ رسميا.