عالـم أسترالي يلجأ إلى سويسرا طلبا للمـــــــــوت!

قرر العالم الأسترالي، ديفيد غودول (104 أعوام)، السفر إلى سويسرا للخضوع لعملية القتل الرحيم.

وتفيد صحيفة The Australian بأن العالم قرر إنهاء حياته هناك، لأن القانون في ولاية فكتوريا يسمح بالموت الرحيم، بيد أنه يشمل فقط المرضى الميؤوس من حالتهم الصحية، وهو لا يعاني من مرض عضال، إلا أنه لا يرغب بالعيش مع عدة أمراض يعاني منها وتؤثر في نوعية حياته.

وقد وافقت بازل السويسرية على استقبال العالم وتلبية رغبته في الموت الرحيم، وقد جمع له نشطاء اجتماعيون 15 ألف دولار، وفي شهر مايو الجاري سيخضع للعملية.