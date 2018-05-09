الإنسان مارس جراحة عظــام الجمجمــة على الحيوانات قبل 5 آلاف سنــــــة

تشير أبحاث أثرية في موقع يعود لعهود ما قبل التاريخ في فرنسا إلى أن البشر القدامى أجروا عمليات جراحية لحيوانات قبل خمسة آلاف سنة.

إذ عثر العلماء في هذا الموقع العائد للعصر الحجري الحديث على جمجمة مثقوبة لبقرة، وهو المؤشّر الأول إلى أن الإنسان القديم مارس تقنيات من الطب على الحيوانات، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة «ساينتفيك ريبورتس». ومن المعلوم أن الإنسان القديم كان يمارس الطب، ولاسيما نقب الجمجمة، منذ العصر الحجري المتوسط الذي بدأ قبل الميلاد بعشرة آلاف، ولكن تلك العمليات كانت تجرى على الإنسان نفسه.