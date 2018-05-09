الدنمارك تشيّد ناطحة سحاب خشبية وسط غابة

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من المنتظر أن تشيد الدنمارك ناطحة سحاب خشبية يبلغ ارتفاعها 45 مترا، وستكون واقعة في غابة غيزلفيلد كلوسترز سكوفه المحمية، جنوبي كوبنهاغن.
وذكرت تقارير إعلامية أن الناطحة ستكون عبارة عن برج مراقبة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تكون جاهزة بحلول الخريف المقبل. وبدأت أشغال البناء، الخميسالماضي ، حيث ستكون الناطحة على شكل «الحلزون» وستشمل ممشى طوله 900 مترا فوق قمم الأشجار. وسيتيح التصميم الحلزوني للزوار من خلال رؤية بزاوية 360 درجة على منطقة الغابات. وذكر وزير الأعمال بريان ميكيلسن، الذي حضر بداية عملية التشييد، أن الناطحة ستساهم في جذب الزوار الراغبين في اكتشاف غابات «زيلاند» من كل الزوايا. وتوقعت الإذاعة الدنماركية المحلية أن يجذب المشروع الجديد أكثر من 100 ألف زائر خلال العام الأول من افتتاحه.
من المنتظر أن تشيد الدنمارك ناطحة سحاب خشبية يبلغ ارتفاعها 45 مترا، وستكون واقعة في غابة غيزلفيلد كلوسترز سكوفه المحمية، جنوبي كوبنهاغن.
وذكرت تقارير إعلامية أن الناطحة ستكون عبارة عن برج مراقبة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تكون جاهزة بحلول الخريف المقبل. وبدأت أشغال البناء، الخميسالماضي ، حيث ستكون الناطحة على شكل «الحلزون» وستشمل ممشى طوله 900 مترا فوق قمم الأشجار. وسيتيح التصميم الحلزوني للزوار من خلال رؤية بزاوية 360 درجة على منطقة الغابات. وذكر وزير الأعمال بريان ميكيلسن، الذي حضر بداية عملية التشييد، أن الناطحة ستساهم في جذب الزوار الراغبين في اكتشاف غابات «زيلاند» من كل الزوايا. وتوقعت الإذاعة الدنماركية المحلية أن يجذب المشروع الجديد أكثر من 100 ألف زائر خلال العام الأول من افتتاحه.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-