الدنمارك تشيّد ناطحة سحاب خشبية وسط غابة

من المنتظر أن تشيد الدنمارك ناطحة سحاب خشبية يبلغ ارتفاعها 45 مترا، وستكون واقعة في غابة غيزلفيلد كلوسترز سكوفه المحمية، جنوبي كوبنهاغن.

وذكرت تقارير إعلامية أن الناطحة ستكون عبارة عن برج مراقبة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تكون جاهزة بحلول الخريف المقبل. وبدأت أشغال البناء، الخميسالماضي ، حيث ستكون الناطحة على شكل «الحلزون» وستشمل ممشى طوله 900 مترا فوق قمم الأشجار. وسيتيح التصميم الحلزوني للزوار من خلال رؤية بزاوية 360 درجة على منطقة الغابات. وذكر وزير الأعمال بريان ميكيلسن، الذي حضر بداية عملية التشييد، أن الناطحة ستساهم في جذب الزوار الراغبين في اكتشاف غابات «زيلاند» من كل الزوايا. وتوقعت الإذاعة الدنماركية المحلية أن يجذب المشروع الجديد أكثر من 100 ألف زائر خلال العام الأول من افتتاحه.