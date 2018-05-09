الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 09 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الدنمارك تشيّد ناطحة سحاب خشبية وسط غابة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم غضب في صفوف ركاب قطار الأحواز بحمام الأنف وسائق يتعرض... استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون...
العالمية
الدنمارك تشيّد ناطحة سحاب خشبية وسط غابة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

من المنتظر أن تشيد الدنمارك ناطحة سحاب خشبية يبلغ ارتفاعها 45 مترا، وستكون واقعة في غابة غيزلفيلد كلوسترز سكوفه المحمية، جنوبي كوبنهاغن.

وذكرت تقارير إعلامية أن الناطحة ستكون عبارة عن برج مراقبة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تكون جاهزة بحلول الخريف المقبل. وبدأت أشغال البناء، الخميسالماضي ، حيث ستكون الناطحة على شكل «الحلزون» وستشمل ممشى طوله 900 مترا فوق قمم الأشجار. وسيتيح التصميم الحلزوني للزوار من خلال رؤية بزاوية 360 درجة على منطقة الغابات. وذكر وزير الأعمال بريان ميكيلسن، الذي حضر بداية عملية التشييد، أن الناطحة ستساهم في جذب الزوار الراغبين في اكتشاف غابات «زيلاند» من كل الزوايا. وتوقعت الإذاعة الدنماركية المحلية أن يجذب المشروع الجديد أكثر من 100 ألف زائر خلال العام الأول من افتتاحه.

تقرؤون أيضا
رغم التحذيرات الأوروبية:ترومب ينسحب من الاتفاق النووي مع إيران
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، انسحاب الولايات المتحدة رسميا من الاتفاق النووي مع إيران رغم التحذيرات...
المزيد >>
«داعش» يرتكب جرائم فظيعة فــــي سوريــــــــــا
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
يقوم تنظيم «داعش» في حي الحجر الأسود جنوب دمشق بعمليات إعدام بشعة لأسرى، يندى لها الجبين، في ظل تضييق الخناق...
المزيد >>
أرمينيا:انتخـــــاب زعيم المعارضــــة رئيسا للـــوزراء
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتخب البرلمان الأرمني أمس المرشح الوحيد لمنصب رئيس وزراء أرمينيا، زعيم المعارضة نيكول باشينيان بـ59 صوتا...
المزيد >>
مسؤول عسكري تركي:سنستــــــورد «اس400» رغــــم كـــــل شـــــــيء
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال مستشار الصناعة الحربية التركي، اسماعيل دمير، إن روسيا ستورد أنظمة «اس- 400» الصاروخية إلى تركيا وفق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
الدنمارك تشيّد ناطحة سحاب خشبية وسط غابة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

من المنتظر أن تشيد الدنمارك ناطحة سحاب خشبية يبلغ ارتفاعها 45 مترا، وستكون واقعة في غابة غيزلفيلد كلوسترز سكوفه المحمية، جنوبي كوبنهاغن.

وذكرت تقارير إعلامية أن الناطحة ستكون عبارة عن برج مراقبة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تكون جاهزة بحلول الخريف المقبل. وبدأت أشغال البناء، الخميسالماضي ، حيث ستكون الناطحة على شكل «الحلزون» وستشمل ممشى طوله 900 مترا فوق قمم الأشجار. وسيتيح التصميم الحلزوني للزوار من خلال رؤية بزاوية 360 درجة على منطقة الغابات. وذكر وزير الأعمال بريان ميكيلسن، الذي حضر بداية عملية التشييد، أن الناطحة ستساهم في جذب الزوار الراغبين في اكتشاف غابات «زيلاند» من كل الزوايا. وتوقعت الإذاعة الدنماركية المحلية أن يجذب المشروع الجديد أكثر من 100 ألف زائر خلال العام الأول من افتتاحه.

تقرؤون أيضا
رغم التحذيرات الأوروبية:ترومب ينسحب من الاتفاق النووي مع إيران
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، انسحاب الولايات المتحدة رسميا من الاتفاق النووي مع إيران رغم التحذيرات...
المزيد >>
«داعش» يرتكب جرائم فظيعة فــــي سوريــــــــــا
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
يقوم تنظيم «داعش» في حي الحجر الأسود جنوب دمشق بعمليات إعدام بشعة لأسرى، يندى لها الجبين، في ظل تضييق الخناق...
المزيد >>
أرمينيا:انتخـــــاب زعيم المعارضــــة رئيسا للـــوزراء
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتخب البرلمان الأرمني أمس المرشح الوحيد لمنصب رئيس وزراء أرمينيا، زعيم المعارضة نيكول باشينيان بـ59 صوتا...
المزيد >>
مسؤول عسكري تركي:سنستــــــورد «اس400» رغــــم كـــــل شـــــــيء
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال مستشار الصناعة الحربية التركي، اسماعيل دمير، إن روسيا ستورد أنظمة «اس- 400» الصاروخية إلى تركيا وفق...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم غضب في صفوف ركاب قطار الأحواز بحمام الأنف وسائق يتعرض... استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون...
﻿