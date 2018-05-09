بعد فوز «حزب الله» في التشريعية:الصهاينة يهدّدون بتدمير لبنان

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القدس المحتلة (وكالات)
هدد وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الثلاثاء، بتدمير لبنان في حال هاجم "حزب الله" إسرائيل.
وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي، تعقيبًّا على فوز "حزب الله" بالانتخابات النيابية في لبنان، خلال مشاركته بمؤتمر بمدينة هرتسيليا (شمال) للوزراء وقيادات في المؤسسة الأمنية.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية عن بينيت قوله: "أصبح حزب الله لاعبًا مهمًّا داخل الحكومة اللبنانية، ولذلك، فإنّ أيّ هجوم ضد إسرائيل سيعني تدمير لبنان".
وأضاف بينيت أنّ "حزب الله لا يشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، ولكنه يشكل تهديدًا استراتيجيًا لها"، متوعّدًا بـ"الرد بقوة كبيرة في حال تمّت مهاجمة إسرائيل".
وأظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية في لبنان، أمس الاول الإثنين، إحراز تحالف "حزب الله" و"حركة أمل" تقدمًا كبيرًا، على حساب تياري "الوطني الحر"، الذي ينتمي إليه رئيس البلاد ميشال عون، و"المستقبل" بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري.
وفي ذات الصدد، اتهم الوزير الإسرائيلي إيران بـ"إرسال المسلحين من دول مختلفة إلى الموت لتحقيق مشاريعها".
وقال: "الإيرانيون لا يحبون الموت، ولكنهم يرسلون الآخرين من أجل ذلك"، واصفًا إيران بأنّها "الأخطبوط الذي يرسل أذرعه في لبنان وغزة وغيرها لمهاجمة إسرائيل والعالم".
ولفت إلى أنّ "حرب إسرائيل أصبحت مع الرأس مباشرة وليس مع أذرعها"، مضيفًا: "إذا استمر الإيرانيون في تحركاتهم البائسة، فسيكتشفون قريبًا أنّ سوريا أصبحت فيتنام"، في إشارة إلى حرب الفيتنام أو الحرب الهندوصينية الثانية (1955 - 1975).
وفي سياق متصل، قال بينيت إنه "لا يفضّل مهاجمة إيران عسكريًا في الوقت الحالي"، داعيًا إلى ضرورة الإعداد والتحسين من قدرات إسرائيل لمهاجمتها لاحقًا.
واعتبر أنّ "إسرائيل أقوى من إيران، والمعركة بيننا في سوريا هي مغامرة بعيدة، ولكننا لن نسمح بمهاجمتنا من قبلها".
القدس المحتلة (وكالات)
هدد وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس الثلاثاء، بتدمير لبنان في حال هاجم "حزب الله" إسرائيل.
وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي، تعقيبًّا على فوز "حزب الله" بالانتخابات النيابية في لبنان، خلال مشاركته بمؤتمر بمدينة هرتسيليا (شمال) للوزراء وقيادات في المؤسسة الأمنية.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية عن بينيت قوله: "أصبح حزب الله لاعبًا مهمًّا داخل الحكومة اللبنانية، ولذلك، فإنّ أيّ هجوم ضد إسرائيل سيعني تدمير لبنان".
وأضاف بينيت أنّ "حزب الله لا يشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، ولكنه يشكل تهديدًا استراتيجيًا لها"، متوعّدًا بـ"الرد بقوة كبيرة في حال تمّت مهاجمة إسرائيل".
وأظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية في لبنان، أمس الاول الإثنين، إحراز تحالف "حزب الله" و"حركة أمل" تقدمًا كبيرًا، على حساب تياري "الوطني الحر"، الذي ينتمي إليه رئيس البلاد ميشال عون، و"المستقبل" بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري.
وفي ذات الصدد، اتهم الوزير الإسرائيلي إيران بـ"إرسال المسلحين من دول مختلفة إلى الموت لتحقيق مشاريعها".
وقال: "الإيرانيون لا يحبون الموت، ولكنهم يرسلون الآخرين من أجل ذلك"، واصفًا إيران بأنّها "الأخطبوط الذي يرسل أذرعه في لبنان وغزة وغيرها لمهاجمة إسرائيل والعالم".
ولفت إلى أنّ "حرب إسرائيل أصبحت مع الرأس مباشرة وليس مع أذرعها"، مضيفًا: "إذا استمر الإيرانيون في تحركاتهم البائسة، فسيكتشفون قريبًا أنّ سوريا أصبحت فيتنام"، في إشارة إلى حرب الفيتنام أو الحرب الهندوصينية الثانية (1955 - 1975).
وفي سياق متصل، قال بينيت إنه "لا يفضّل مهاجمة إيران عسكريًا في الوقت الحالي"، داعيًا إلى ضرورة الإعداد والتحسين من قدرات إسرائيل لمهاجمتها لاحقًا.
واعتبر أنّ "إسرائيل أقوى من إيران، والمعركة بيننا في سوريا هي مغامرة بعيدة، ولكننا لن نسمح بمهاجمتنا من قبلها".
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
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-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-