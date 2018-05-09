ميدفيديــف رئيســا لوزراء روسيـــــا مــن جديــــد

موسكو ـ (وكالات)

أعاد النواب الروس أمس الثلاثاء تسمية رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف لتولي رئاسة الحكومة إثر حصوله على غالبية كبرى من الاصوات بلغت 374 صوتًا مقابل 56. وقال ميدفيديف للنواب إثر التصويت الذي تم في حضور الرئيس فلاديمير بوتين الذي كان رشحه الاثنين: "بالتأكيد، ادرك تمامًا المسؤولية والصعوبات التي ستواجهها الحكومة". ويعتبر ميدفيديف الصديق الأفضل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنه رفيق دربه، ويشاركه في الحزب والمواقف. وكان قد انتقد في أكثر من مناسبة الإدارات الأمريكية لدعمها منظمات إرهابية واتهم الولايات المتحدة بدعم تنظيم داعش.