ميدفيديــف رئيســا لوزراء روسيـــــا مــن جديــــد

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موسكو ـ (وكالات)
أعاد النواب الروس أمس الثلاثاء تسمية رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف لتولي رئاسة الحكومة إثر حصوله على غالبية كبرى من الاصوات بلغت 374 صوتًا مقابل 56. وقال ميدفيديف للنواب إثر التصويت الذي تم في حضور الرئيس فلاديمير بوتين الذي كان رشحه الاثنين: "بالتأكيد، ادرك تمامًا المسؤولية والصعوبات التي ستواجهها الحكومة". ويعتبر ميدفيديف الصديق الأفضل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنه رفيق دربه، ويشاركه في الحزب والمواقف. وكان قد انتقد في أكثر من مناسبة الإدارات الأمريكية لدعمها منظمات إرهابية واتهم الولايات المتحدة بدعم تنظيم داعش.
موسكو ـ (وكالات)
أعاد النواب الروس أمس الثلاثاء تسمية رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف لتولي رئاسة الحكومة إثر حصوله على غالبية كبرى من الاصوات بلغت 374 صوتًا مقابل 56. وقال ميدفيديف للنواب إثر التصويت الذي تم في حضور الرئيس فلاديمير بوتين الذي كان رشحه الاثنين: "بالتأكيد، ادرك تمامًا المسؤولية والصعوبات التي ستواجهها الحكومة". ويعتبر ميدفيديف الصديق الأفضل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أنه رفيق دربه، ويشاركه في الحزب والمواقف. وكان قد انتقد في أكثر من مناسبة الإدارات الأمريكية لدعمها منظمات إرهابية واتهم الولايات المتحدة بدعم تنظيم داعش.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-