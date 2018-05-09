فرنســــا ترفض الإفـراج عن طــــارق رمضـــــان

باريس ـ (وكالات)

رفض القضاء الفرنسي مجددا، إطلاق سراح طارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة «الإخوان المسلمين» المحتجز منذ 3 أشهر لاتهامه في 4 قضايا اغتصاب وتحرش جنسي لسيدات بفرنسا وسويسرا.

وقال إيمانويل مارسيني، محامي رمضان، فور النطق بالحكم مساء أمس الاول: «أخبرونا اليوم أن طلب الاستئناف لإطلاق سراح رمضان قد رفض». وقال مارسيني، إن السجن الذي يحتجز فيه موكله منذ 99 يوما، لا يتماشى مع احتياجات العلاج الطبيعي الذي لا بد أن يخضع له رمضان 4 مرات في الأسبوع.