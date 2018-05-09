مسؤول عسكري تركي:سنستــــــورد «اس400» رغــــم كـــــل شـــــــيء

أنقرة (وكالات)

قال مستشار الصناعة الحربية التركي، اسماعيل دمير، إن روسيا ستورد أنظمة «اس- 400» الصاروخية إلى تركيا وفق المواعيد المخططة، وإن العقوبات الأمريكية المحتملة لن تؤثر على ذلك. وأوضح دمير في حديثه لوكالة «الأناضول» التركية: «لقد تم تحديد أطر الاتفاق وأعلن الجانب التركي كل المطالب. ويعرف المجتمع جزء منها. وليس هناك أي مشاكل في تنفيذ هذه المطالب. وتنفيذ الاتفاق لا يزال مستمرا وفق الاتفاقات الأصلية».

وفي تعليقه على المعلومات حول العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على تركيا بسبب شرائها لأنظمة «اس-400»، أضاف أن روسيا وتركيا اتخذتا القرار الثابت بهذا الشأن، بغض النظر عن التصريحات الأمريكية.