باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي

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توج فريق باريس سان جيرمان بكأس فرنسا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي عقب فوزه، مساء امس الثلاثاء، بنتيجة 2-0 على "لي هيربيي" المنتمي لبطولة الدرجة الثالثة.

وسجل هدفي الفريق كل من جيوفاني لوسيلسو (د 26) وإدينسون كافاني (د 74 ض ج) ليعزز الفريق الباريسي رقمه القياسي في المسابقة.

وهذه الكأس هي الثانية عشر التي يفوز بها باريس سان جرمان في تاريخه وهي ايضا اخر تتويج للمدرب الاسباني "اوني ايمري" الذي سيغادر الفريق في نهاية الموسم.