«داعش» يرتكب جرائم فظيعة فــــي سوريــــــــــا

دمشق (وكالات)

يقوم تنظيم «داعش» في حي الحجر الأسود جنوب دمشق بعمليات إعدام بشعة لأسرى، يندى لها الجبين، في ظل تضييق الخناق عليه من قبل الجيش السوري، في محاولة يائسة للثبوت واسترجاع مكانته، بحسب «روسيا اليوم».

وتداولت صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأسير، من الجيش السوري، أعدمه تنظيم «داعش» بطريقة غريبة وبشعة.

وأظهرت الصور قيام عناصر «داعش» بوضع قنبلة في خوذة شادي عيسى، وهو ضابط برتبة ملازم أول، من محافظة طرطوس، ثم صعدوا به إلى أحد المباني ورفعوه من قدميه ورأسه للأسفل قبل أن يتركوه يسقط على الأرض وينفجر.