«داعش» يرتكب جرائم فظيعة فــــي سوريــــــــــا

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دمشق (وكالات)
يقوم تنظيم «داعش» في حي الحجر الأسود جنوب دمشق بعمليات إعدام بشعة لأسرى، يندى لها الجبين، في ظل تضييق الخناق عليه من قبل الجيش السوري، في محاولة يائسة للثبوت واسترجاع مكانته، بحسب «روسيا اليوم».
وتداولت صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأسير، من الجيش السوري، أعدمه تنظيم «داعش» بطريقة غريبة وبشعة.
وأظهرت الصور قيام عناصر «داعش» بوضع قنبلة في خوذة شادي عيسى، وهو ضابط برتبة ملازم أول، من محافظة طرطوس، ثم صعدوا به إلى أحد المباني ورفعوه من قدميه ورأسه للأسفل قبل أن يتركوه يسقط على الأرض وينفجر.
دمشق (وكالات)
يقوم تنظيم «داعش» في حي الحجر الأسود جنوب دمشق بعمليات إعدام بشعة لأسرى، يندى لها الجبين، في ظل تضييق الخناق عليه من قبل الجيش السوري، في محاولة يائسة للثبوت واسترجاع مكانته، بحسب «روسيا اليوم».
وتداولت صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأسير، من الجيش السوري، أعدمه تنظيم «داعش» بطريقة غريبة وبشعة.
وأظهرت الصور قيام عناصر «داعش» بوضع قنبلة في خوذة شادي عيسى، وهو ضابط برتبة ملازم أول، من محافظة طرطوس، ثم صعدوا به إلى أحد المباني ورفعوه من قدميه ورأسه للأسفل قبل أن يتركوه يسقط على الأرض وينفجر.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-