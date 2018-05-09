رغم التحذيرات الأوروبية:ترومب ينسحب من الاتفاق النووي مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترومب، انسحاب الولايات المتحدة رسميا من الاتفاق النووي مع إيران رغم التحذيرات الكبيرة التي اطلقتها الدول الموقعة للاتفاق (روسيا الصين فرنسا بريطانيا).

واشنطن (وكالات)

ووقع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.

وقال ترومب، في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء حول مستقبل دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران، إن هذه الصفقة «هائلة» و«تسمح للنظام الإيراني بمواصلة تخصيب اليورانيوم».

وفي أول رد إيراني رسمي على انسحاب الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، أمس، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن الولايات المتحدة أكّدت أنها لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية ولا تحترمها.

وأشار الرئيس روحاني إلى أن إيران سوف تبدأ بتخصيب اليورانيوم «دون قيود في حال فشل الاتفاقية لمصالحنا لكننا سننتظر عدة أسابيع قبل ذلك» .وأضاف روحاني أنه أصدر تعليمات لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية للقيام بما هو ضروري.

من جهته أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده إضافة إلى ألمانيا وبريطانيا، يشعرون بالأسف للقرار الأمريكي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترومب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال ماكرون عبر حسابه بموقع «تويتر» إن «فرنسا وألمانيا وبريطانيا يأسفون للقرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني»، مضيفا: «نظام عدم انتشار الأسلحة النووية أصبح على المحك».

وأضاف ماكرون: «سنعمل بشكل جماعي على إطار عمل أوسع يشمل الأنشطة النووية فيما بعد عام 2025، والاستقرار في الشرق الأوسط خاصة سوريا واليمن والعراق».

من جهتها دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني المجتمع الدولي، أمس، إلى الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترومب الانسحاب منه وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وقالت موغيريني: «إنني قلقة بشكل خاص بشأن إعلان الليلة بفرض عقوبات جديدة»، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت معلقة على الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وطهران: «إن الاتحاد الأوروبي عازم على الحفاظ عليه (الاتفاق). سوف نحافظ على هذا الاتفاق النووي بالتعاون مع بقية المجتمع الدولي».

وكانت روسيا والصين قد شددتا في بيان مشترك على ضرورة الحفاظ على الاتفاق الإيراني النووي والالتزام الصارم بمبادئ هذه الصفقة، محذرتين من اتخاذ أي خطوات قد تقوض تطبيقها.

وقالت الدولتان، في البيان، الذي أصدرتاه بعد اختتام أعمال الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر 2020 حول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتي عقدت يوم 4 ماي الجاري في جنيف لمناقشة الصفقة بشأن تسوية قضية البرنامج النووي الإيراني: «يؤكد الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية دعمهما الثابت للتطبيق الكامل والفعّال لخطة العمل الشاملة المشتركة بالشكل الذي أقره مجلس الأمن الدولي في القرار 2231 الصادر عام 2015».

وأشارت روسيا والصين إلى أن «التطبيق الصارم لخطة العمل الشاملة المشتركة أسهم بصورة ملموسة في تعزيز الهيكل العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية وكذلك الأمن الدولي على وجه العموم».

وتم إبرام الاتفاق النووي، المعنون رسميا بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»، في 14 جويلية من العام 2015، بين إيران من جهة، ومجموعة «5 + 1»، التي تضم جميع الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، من جهة أخرى، في إطار الجهود الدولية لتسوية قضية ملف طهران النووي التي استمرت سنوات طويلة.

رأي خبير

مساعد رئيس مركز بكين للدراسات الدولية والاستراتيجية فوبينغ بينغ: «ان هذا الاجراء سيؤدي إلى سحب الثقة العالمية قبال هذا البلد وسيظهر لمختلف البلدان بما فيها كوريا الشمالية بأن واشنطن لا تحتكم الى الدبلوماسية ولا تعير أي قيمة لها بل هي مستعدة لنقض التوافقات الدولية بسهولة».