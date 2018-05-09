الكاف:المستقلون يصنعون المفاجأة

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«الشروق» الكاف:
أسدل الستار في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 8 ماي 2018 على الانتخابات البلدية لسنة 2018 بولاية الكاف التي تحتوى على 15 بلدية وبها أكثر من 125 ألف مسجل.
فلئن كان عدد المسجلين في بلدية الكاف 35524 فقد أدلى 10457ناخبا بأصواتهم أ ي بنسبة 35 % . وبعد الفرز تم الإعلان عن 9952 عددا للأصوات المصرح بها، في بلدية تنافست فيها 8 قائمات على 30 مقعدا.
الكاف :
حركة نداء تونس 9 مقاعد
قائمة "الكاف " 6 مقاعد .
النهضة 5 مقاعد
الجبهة الشعبية 4 مقاعد
آفاق المشروع الوطني 2 مقاعد
المستقلون الأحرار مقعدان 2.
الكاف تناديكم مقعد 1
الحزب الاشتراكي 1 مقعد واحد.
تاجروين :
نهضة 7 مقاعد
تاجروين بلادي 6 مقاعد
حركة نداء تونس 5 مقاعد
أفق تاجروين 3 مقاعد
الحزب الحر الدستوري 2 مقعدان
شباب نحو الريادة 1 مقعد واحد
الدهماني :
حركة النهضة 8 مقاعد
النداء 8 مقاعد
الجبهة الشعبية 3 مقاعد
الدستوري الحر 2 مقعدان
الإصلاح والتجديد 2 مقعدان
قائمة المستقبل مقعد واحد
بهرة :
النداء 4 مقاعد
الإرادة 4 مقاعد
النهضة 3 مقاعد
مشروع تونس 1
السرس :
النداء 8 مقاعد
الأمل 7 مقاعد
النهضة 3 مقاعد
نبر:
نبر تجمعنا 6 مقاعد
النداء 4 مقاعد
النهضة 4 مقاعد
نبر المستقبل 3 مقاعد
الجبهة الشعبية 1مقعد واحد
ساقية سيدي يوسف :
النهضة 7 مقاعد
نداء تونس 6 مقاعد
حركة الوفاء 5 مقاعد
القصور :
النهضة 4 مقاعد
النداء 4مقاعد
مشروع تونس 3مقاعد
أحرار القصور3مقاعد
حركة الشعب 2 مقعدان
شباب القصور 2 مقعدان
الزعفران دير الكاف
نداء تونس 7
النهضة 5
البرج 6
يذكر أن عملية الفرز شهدت ليلة الثلاثاء فتح 6 صناديق بحضور عدل منفذ بسبب وضع محاضر الجلسات في الصناديق.
«الشروق» الكاف:
أسدل الستار في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 8 ماي 2018 على الانتخابات البلدية لسنة 2018 بولاية الكاف التي تحتوى على 15 بلدية وبها أكثر من 125 ألف مسجل.
فلئن كان عدد المسجلين في بلدية الكاف 35524 فقد أدلى 10457ناخبا بأصواتهم أ ي بنسبة 35 % . وبعد الفرز تم الإعلان عن 9952 عددا للأصوات المصرح بها، في بلدية تنافست فيها 8 قائمات على 30 مقعدا.
الكاف :
حركة نداء تونس 9 مقاعد
قائمة "الكاف " 6 مقاعد .
النهضة 5 مقاعد
الجبهة الشعبية 4 مقاعد
آفاق المشروع الوطني 2 مقاعد
المستقلون الأحرار مقعدان 2.
الكاف تناديكم مقعد 1
الحزب الاشتراكي 1 مقعد واحد.
تاجروين :
نهضة 7 مقاعد
تاجروين بلادي 6 مقاعد
حركة نداء تونس 5 مقاعد
أفق تاجروين 3 مقاعد
الحزب الحر الدستوري 2 مقعدان
شباب نحو الريادة 1 مقعد واحد
الدهماني :
حركة النهضة 8 مقاعد
النداء 8 مقاعد
الجبهة الشعبية 3 مقاعد
الدستوري الحر 2 مقعدان
الإصلاح والتجديد 2 مقعدان
قائمة المستقبل مقعد واحد
بهرة :
النداء 4 مقاعد
الإرادة 4 مقاعد
النهضة 3 مقاعد
مشروع تونس 1
السرس :
النداء 8 مقاعد
الأمل 7 مقاعد
النهضة 3 مقاعد
نبر:
نبر تجمعنا 6 مقاعد
النداء 4 مقاعد
النهضة 4 مقاعد
نبر المستقبل 3 مقاعد
الجبهة الشعبية 1مقعد واحد
ساقية سيدي يوسف :
النهضة 7 مقاعد
نداء تونس 6 مقاعد
حركة الوفاء 5 مقاعد
القصور :
النهضة 4 مقاعد
النداء 4مقاعد
مشروع تونس 3مقاعد
أحرار القصور3مقاعد
حركة الشعب 2 مقعدان
شباب القصور 2 مقعدان
الزعفران دير الكاف
نداء تونس 7
النهضة 5
البرج 6
يذكر أن عملية الفرز شهدت ليلة الثلاثاء فتح 6 صناديق بحضور عدل منفذ بسبب وضع محاضر الجلسات في الصناديق.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-