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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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الكاف:المستقلون يصنعون المفاجأة
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شروق الجهات
الكاف:المستقلون يصنعون المفاجأة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

«الشروق» الكاف:
أسدل الستار في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 8 ماي 2018 على الانتخابات البلدية لسنة 2018 بولاية الكاف التي تحتوى على 15 بلدية وبها أكثر من 125 ألف مسجل.
فلئن كان عدد المسجلين في بلدية الكاف 35524 فقد أدلى 10457ناخبا بأصواتهم أ ي بنسبة 35 % . وبعد الفرز تم الإعلان عن 9952 عددا للأصوات المصرح بها، في بلدية تنافست فيها 8 قائمات على 30 مقعدا.
الكاف :
حركة نداء تونس 9 مقاعد
قائمة "الكاف " 6 مقاعد .
النهضة 5 مقاعد
الجبهة الشعبية 4 مقاعد
آفاق المشروع الوطني 2 مقاعد
المستقلون الأحرار مقعدان 2.
الكاف تناديكم مقعد 1
الحزب الاشتراكي 1 مقعد واحد.
تاجروين :
نهضة 7 مقاعد
تاجروين بلادي 6 مقاعد
حركة نداء تونس 5 مقاعد
أفق تاجروين 3 مقاعد
الحزب الحر الدستوري 2 مقعدان
شباب نحو الريادة 1 مقعد واحد
الدهماني :
حركة النهضة 8 مقاعد
النداء 8 مقاعد
الجبهة الشعبية 3 مقاعد
الدستوري الحر 2 مقعدان
الإصلاح والتجديد 2 مقعدان
قائمة المستقبل مقعد واحد
بهرة :
النداء 4 مقاعد
الإرادة 4 مقاعد
النهضة 3 مقاعد
مشروع تونس 1
السرس :
النداء 8 مقاعد
الأمل 7 مقاعد
النهضة 3 مقاعد
نبر:
نبر تجمعنا 6 مقاعد
النداء 4 مقاعد
النهضة 4 مقاعد
نبر المستقبل 3 مقاعد
الجبهة الشعبية 1مقعد واحد
ساقية سيدي يوسف :
النهضة 7 مقاعد
نداء تونس 6 مقاعد
حركة الوفاء 5 مقاعد
القصور :
النهضة 4 مقاعد
النداء 4مقاعد
مشروع تونس 3مقاعد
أحرار القصور3مقاعد
حركة الشعب 2 مقعدان
شباب القصور 2 مقعدان
الزعفران دير الكاف
نداء تونس 7
النهضة 5
البرج 6
يذكر أن عملية الفرز شهدت ليلة الثلاثاء فتح 6 صناديق بحضور عدل منفذ بسبب وضع محاضر الجلسات في الصناديق.

رشاد الصالحي
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شروق الجهات
الكاف:المستقلون يصنعون المفاجأة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

«الشروق» الكاف:
أسدل الستار في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 8 ماي 2018 على الانتخابات البلدية لسنة 2018 بولاية الكاف التي تحتوى على 15 بلدية وبها أكثر من 125 ألف مسجل.
فلئن كان عدد المسجلين في بلدية الكاف 35524 فقد أدلى 10457ناخبا بأصواتهم أ ي بنسبة 35 % . وبعد الفرز تم الإعلان عن 9952 عددا للأصوات المصرح بها، في بلدية تنافست فيها 8 قائمات على 30 مقعدا.
الكاف :
حركة نداء تونس 9 مقاعد
قائمة "الكاف " 6 مقاعد .
النهضة 5 مقاعد
الجبهة الشعبية 4 مقاعد
آفاق المشروع الوطني 2 مقاعد
المستقلون الأحرار مقعدان 2.
الكاف تناديكم مقعد 1
الحزب الاشتراكي 1 مقعد واحد.
تاجروين :
نهضة 7 مقاعد
تاجروين بلادي 6 مقاعد
حركة نداء تونس 5 مقاعد
أفق تاجروين 3 مقاعد
الحزب الحر الدستوري 2 مقعدان
شباب نحو الريادة 1 مقعد واحد
الدهماني :
حركة النهضة 8 مقاعد
النداء 8 مقاعد
الجبهة الشعبية 3 مقاعد
الدستوري الحر 2 مقعدان
الإصلاح والتجديد 2 مقعدان
قائمة المستقبل مقعد واحد
بهرة :
النداء 4 مقاعد
الإرادة 4 مقاعد
النهضة 3 مقاعد
مشروع تونس 1
السرس :
النداء 8 مقاعد
الأمل 7 مقاعد
النهضة 3 مقاعد
نبر:
نبر تجمعنا 6 مقاعد
النداء 4 مقاعد
النهضة 4 مقاعد
نبر المستقبل 3 مقاعد
الجبهة الشعبية 1مقعد واحد
ساقية سيدي يوسف :
النهضة 7 مقاعد
نداء تونس 6 مقاعد
حركة الوفاء 5 مقاعد
القصور :
النهضة 4 مقاعد
النداء 4مقاعد
مشروع تونس 3مقاعد
أحرار القصور3مقاعد
حركة الشعب 2 مقعدان
شباب القصور 2 مقعدان
الزعفران دير الكاف
نداء تونس 7
النهضة 5
البرج 6
يذكر أن عملية الفرز شهدت ليلة الثلاثاء فتح 6 صناديق بحضور عدل منفذ بسبب وضع محاضر الجلسات في الصناديق.

رشاد الصالحي
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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