المنستير:فوز ساحق للمستقلين... وتراجع «النهضة» و»النداء»

«الشروق» مكتب الساحل

أنهت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالمنستير في ساعة متأخرة من يوم أمس عملية تجميع الأصوات المتعلقة بـ 31 دائرة بلدية ومن خلال النتائج النهائية المصرح بها نلاحظ أن القائمات المستقلة حازت على أغلبية أصوات الناخبين.

وتحصلت القائمات المستقلة على المرتبة الأولى في 17 دائرة نذكر منها المنستير المدينة بقائمة «عينك على بلادك» التي حازت 4450 صوتا وقصر هلال بقائمتي «أمانة» و»التحدي» 2451 صوتا للأولى و2329 صوتا للثانية وسيدي بنور بقائمة «المستقبل» وسيدي عامر بقائمة «المستقبل» أيضا وقصيبة المديوني بقائمة «كلنا قصيبة» بـ 1902 صوت وطوزة بقائمة «طوزة الغد» بـ 817 صوتا وجمال بقائمة «بلادنا» بـ 2923 صوتا وخنيس بقائمة «المدينة» بـ 991 صوتا وبنان بوضر بقائمة «الازدهار» التي حازت 1201 صوت وعميرة التوازرة بقائمة «اتحاد الشباب» وعميرة الفحول بقائمة «المواطنة» ومنزل فارسي بقائمة «الفرسان» وغيرها.

وفاز «نداء تونس» بالمرتبة الأولى في عشر دوائر انتخابية على غرار صيادة ومنزل كامل والمصدور والغنادة والمكنين وزاوية قنطش فيما لم تتحصل قائمات حركة النهضة على المرتبة الأولى إلا في ثلاث دوائر انتخابية وهي منزل النور 1650 صوتا وطبلبة 2412 صوتا والساحلين معتمر 1502 صوت .

وتجدر الإشارة ايضا ومن خلال قراءة سريعة للنتائج المسجلة إلى أن «النهضة» سجلت تراجعا ملحوظا في أغلب الدوائر مثلها مثل حركة مشروع تونس وحركة نداء تونس التي خسرت الريادة في المدن التي لها فيها نواب في مجلس النواب وهي جمال وقصر هلال وطبلبة والمنستير مما يطرح أكثر من سؤال حول الأسباب التي جعلت الناخبين يرتمون في أحضان المستقلين ويرفضون التصويت للقائمات الحزبية بصفة عامة.





المهدي خليفة