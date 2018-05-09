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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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بنزرت:النهضة والنداء... يكتسحان البلديات
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شروق الجهات
بنزرت:النهضة والنداء... يكتسحان البلديات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

أعلنت امس الثلاثاء  الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت عن انتهاء عملية الفرز اليدوي والالي للاكياس الانتخابية الامنة حيث كانت النتائج الاولية كالاتي:
* بلدية بنزرت
حزب حركة النهضة: 6872صوتا
قائمة احنا بنزرت: 1201صوت
حزب نداء تونس:3223صوتا
الجبهة الشعبية:1358صوتا
الاتحاد المدني: 3320صوتا
حزب صوت التونسي: 846صوتا
قائمة ائتلاف القوى الديموقراطية: 835
حزب بني وطني: 791صوتا
قائمة بنزرت الغد: 517 صوتا
* بلدية ماطر
النهضة: 1373صوتا
نداء تونس: 1954صوتا
الجبهة الشعبية: صوتا353صوتا
قائمة التحدي: 710اصوات
حركة مشروع تونس: 454صوتا
* بلدية سجنان
النهضة 1103اصوات
الجبهة الشعبية: 461صوتا
الحزب الحر الدستوري:261صوتا
قائمة بديل سجنان: 190صوتا
حزب افاق تونس: 697صوتا
نداء تونس: 1266صوتا
* بلدية راس الجبل
قائمة راس الجبل متاعنا الكل: 1059صوتا
النهضة :1469
نداء تونس: 558
حزب مشروع تونس: 503اصوات
حزب حراك تونس الارادة: 829صوتا
الجبهة الشعبية: 225صوتا
حزب افاق تونس:283صوتا
* بلدية العالية
النهضة:2423صوتا
الاتحاد الشعبي الجمهوري: 171صوتا
نداء تونس: 632
قائمة العالية المستقبل: 590صوتا
* بلدية عوسجه
قائمة الامل 1153 صوتا
حركة النهضة 941صوتا
نداء تونس 321 صوتا
* دائرة تينجة:
عدد الاصوات : 3284 موزعة على قائمات :
حزب حركة النهضة:1083صوتا
حزب نداء تونس:379
القائمة الائتلافية الاتحاد المدني:215صوتا
القائمة المستقلة الرقي:872
القائمة المستقلة الاعمار: 593 صوتا.
* دائرة منزل عبد الرحمان:
عدد الاصوات : 3289 موزعة على قائمات :
حزب حركة النهضة:1044صوتا
حزب نداء تونس:503اصوات
حزب التيار الديموقراطي :671
القائمة الائتلافية الاتحاد المدني:622
الجبهة الشعبية:449 صوتا.
* بلدية غزالة
نداء تونس 637 صوتا
حركة النهضة 538
حركة مشروع تونس 400صوت
حزب آفاق 384صوتا›
* بلدية الماتلين
قائمة المتلين تجمعنا 631 صوتا
حركة النهضة 629صوتا
نداء تونس 361صوتا
ربيع الحرية 295
يشار وان نسبة التصويت بلغت 30.82 % .
* بلدية رفراف
حركة النهضة 1394 صوتا
نداء تونس638صوتا
قائمة الخير للجميع 293 صوتا
يشار وان نسبة المشاركة في التصويت بلغت 31.95 % .
* بلدية الحشاشنة
النهضة 588صوتا
النجاح 369 صوتا
الاجيال 286صوتا
معا من اجل الحشاشنة 221 صوتا
بديل الحشاشنة 153صوتا
نداء تونس 487صوتا
افاق تونس 65 صوتا
يشار وان نسبة الاقبال على التصويت بلغت 34.40 % .
* بلدية جومين
حركة النهضة 592صوتا
قائمة العمل 367صوتا
نداء تونس 1162صوتا
غدوه خير 338 صوتا
المشروع 89
الجبهة الشعبية 73 صوتا
الحزب الحر الدستوري 367 صوتا
حزب صوت تونس 195صوتا
قائمة الصمود والارادة 74 صوتا
يشار وان نسبة الاقبال على التصويت بلغت 43 % .
* بلدية منزل بورقيبة
-اولاد بلاد 251 صوتا
-حركة النهضة2778 صوتا
-حركة نداء تونس 1464 صوتا
- قائمة التحدي 1002
-قائمة لنرتقي 695 صوتا
-الاتحاد المدني318 صوتا
- قائمة غدوة خير 780 صوتا
- بني وطني 357 صوتا
يذكر وان نسبة التصويت بمنزل بورقيبة بلغت 27.40 %
* غار الملح
النهضة 944صوتا
النداء 306اصوات
افاق تونس405اصوات
* منزل جميل
النهضة:1453صوتا
النداء:457
قائمة الانجاز:1100صوت
قائمة مع بعضنا خير:1147صوتا
* أوتيك
النهضة:544صوتا
قائمة اوتيك:764صوتا
النداء:713صوتا
المشروع:227صوتا
قائمة الانجاز:682صوتا

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شروق الجهات
بنزرت:النهضة والنداء... يكتسحان البلديات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

أعلنت امس الثلاثاء  الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت عن انتهاء عملية الفرز اليدوي والالي للاكياس الانتخابية الامنة حيث كانت النتائج الاولية كالاتي:
* بلدية بنزرت
حزب حركة النهضة: 6872صوتا
قائمة احنا بنزرت: 1201صوت
حزب نداء تونس:3223صوتا
الجبهة الشعبية:1358صوتا
الاتحاد المدني: 3320صوتا
حزب صوت التونسي: 846صوتا
قائمة ائتلاف القوى الديموقراطية: 835
حزب بني وطني: 791صوتا
قائمة بنزرت الغد: 517 صوتا
* بلدية ماطر
النهضة: 1373صوتا
نداء تونس: 1954صوتا
الجبهة الشعبية: صوتا353صوتا
قائمة التحدي: 710اصوات
حركة مشروع تونس: 454صوتا
* بلدية سجنان
النهضة 1103اصوات
الجبهة الشعبية: 461صوتا
الحزب الحر الدستوري:261صوتا
قائمة بديل سجنان: 190صوتا
حزب افاق تونس: 697صوتا
نداء تونس: 1266صوتا
* بلدية راس الجبل
قائمة راس الجبل متاعنا الكل: 1059صوتا
النهضة :1469
نداء تونس: 558
حزب مشروع تونس: 503اصوات
حزب حراك تونس الارادة: 829صوتا
الجبهة الشعبية: 225صوتا
حزب افاق تونس:283صوتا
* بلدية العالية
النهضة:2423صوتا
الاتحاد الشعبي الجمهوري: 171صوتا
نداء تونس: 632
قائمة العالية المستقبل: 590صوتا
* بلدية عوسجه
قائمة الامل 1153 صوتا
حركة النهضة 941صوتا
نداء تونس 321 صوتا
* دائرة تينجة:
عدد الاصوات : 3284 موزعة على قائمات :
حزب حركة النهضة:1083صوتا
حزب نداء تونس:379
القائمة الائتلافية الاتحاد المدني:215صوتا
القائمة المستقلة الرقي:872
القائمة المستقلة الاعمار: 593 صوتا.
* دائرة منزل عبد الرحمان:
عدد الاصوات : 3289 موزعة على قائمات :
حزب حركة النهضة:1044صوتا
حزب نداء تونس:503اصوات
حزب التيار الديموقراطي :671
القائمة الائتلافية الاتحاد المدني:622
الجبهة الشعبية:449 صوتا.
* بلدية غزالة
نداء تونس 637 صوتا
حركة النهضة 538
حركة مشروع تونس 400صوت
حزب آفاق 384صوتا›
* بلدية الماتلين
قائمة المتلين تجمعنا 631 صوتا
حركة النهضة 629صوتا
نداء تونس 361صوتا
ربيع الحرية 295
يشار وان نسبة التصويت بلغت 30.82 % .
* بلدية رفراف
حركة النهضة 1394 صوتا
نداء تونس638صوتا
قائمة الخير للجميع 293 صوتا
يشار وان نسبة المشاركة في التصويت بلغت 31.95 % .
* بلدية الحشاشنة
النهضة 588صوتا
النجاح 369 صوتا
الاجيال 286صوتا
معا من اجل الحشاشنة 221 صوتا
بديل الحشاشنة 153صوتا
نداء تونس 487صوتا
افاق تونس 65 صوتا
يشار وان نسبة الاقبال على التصويت بلغت 34.40 % .
* بلدية جومين
حركة النهضة 592صوتا
قائمة العمل 367صوتا
نداء تونس 1162صوتا
غدوه خير 338 صوتا
المشروع 89
الجبهة الشعبية 73 صوتا
الحزب الحر الدستوري 367 صوتا
حزب صوت تونس 195صوتا
قائمة الصمود والارادة 74 صوتا
يشار وان نسبة الاقبال على التصويت بلغت 43 % .
* بلدية منزل بورقيبة
-اولاد بلاد 251 صوتا
-حركة النهضة2778 صوتا
-حركة نداء تونس 1464 صوتا
- قائمة التحدي 1002
-قائمة لنرتقي 695 صوتا
-الاتحاد المدني318 صوتا
- قائمة غدوة خير 780 صوتا
- بني وطني 357 صوتا
يذكر وان نسبة التصويت بمنزل بورقيبة بلغت 27.40 %
* غار الملح
النهضة 944صوتا
النداء 306اصوات
افاق تونس405اصوات
* منزل جميل
النهضة:1453صوتا
النداء:457
قائمة الانجاز:1100صوت
قائمة مع بعضنا خير:1147صوتا
* أوتيك
النهضة:544صوتا
قائمة اوتيك:764صوتا
النداء:713صوتا
المشروع:227صوتا
قائمة الانجاز:682صوتا

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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