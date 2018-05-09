بنزرت:النهضة والنداء... يكتسحان البلديات

أعلنت امس الثلاثاء الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت عن انتهاء عملية الفرز اليدوي والالي للاكياس الانتخابية الامنة حيث كانت النتائج الاولية كالاتي:

* بلدية بنزرت

حزب حركة النهضة: 6872صوتا

قائمة احنا بنزرت: 1201صوت

حزب نداء تونس:3223صوتا

الجبهة الشعبية:1358صوتا

الاتحاد المدني: 3320صوتا

حزب صوت التونسي: 846صوتا

قائمة ائتلاف القوى الديموقراطية: 835

حزب بني وطني: 791صوتا

قائمة بنزرت الغد: 517 صوتا

* بلدية ماطر

النهضة: 1373صوتا

نداء تونس: 1954صوتا

الجبهة الشعبية: صوتا353صوتا

قائمة التحدي: 710اصوات

حركة مشروع تونس: 454صوتا

* بلدية سجنان

النهضة 1103اصوات

الجبهة الشعبية: 461صوتا

الحزب الحر الدستوري:261صوتا

قائمة بديل سجنان: 190صوتا

حزب افاق تونس: 697صوتا

نداء تونس: 1266صوتا

* بلدية راس الجبل

قائمة راس الجبل متاعنا الكل: 1059صوتا

النهضة :1469

نداء تونس: 558

حزب مشروع تونس: 503اصوات

حزب حراك تونس الارادة: 829صوتا

الجبهة الشعبية: 225صوتا

حزب افاق تونس:283صوتا

* بلدية العالية

النهضة:2423صوتا

الاتحاد الشعبي الجمهوري: 171صوتا

نداء تونس: 632

قائمة العالية المستقبل: 590صوتا

* بلدية عوسجه

قائمة الامل 1153 صوتا

حركة النهضة 941صوتا

نداء تونس 321 صوتا

* دائرة تينجة:

عدد الاصوات : 3284 موزعة على قائمات :

حزب حركة النهضة:1083صوتا

حزب نداء تونس:379

القائمة الائتلافية الاتحاد المدني:215صوتا

القائمة المستقلة الرقي:872

القائمة المستقلة الاعمار: 593 صوتا.

* دائرة منزل عبد الرحمان:

عدد الاصوات : 3289 موزعة على قائمات :

حزب حركة النهضة:1044صوتا

حزب نداء تونس:503اصوات

حزب التيار الديموقراطي :671

القائمة الائتلافية الاتحاد المدني:622

الجبهة الشعبية:449 صوتا.

* بلدية غزالة

نداء تونس 637 صوتا

حركة النهضة 538

حركة مشروع تونس 400صوت

حزب آفاق 384صوتا›

* بلدية الماتلين

قائمة المتلين تجمعنا 631 صوتا

حركة النهضة 629صوتا

نداء تونس 361صوتا

ربيع الحرية 295

يشار وان نسبة التصويت بلغت 30.82 % .

* بلدية رفراف

حركة النهضة 1394 صوتا

نداء تونس638صوتا

قائمة الخير للجميع 293 صوتا

يشار وان نسبة المشاركة في التصويت بلغت 31.95 % .

* بلدية الحشاشنة

النهضة 588صوتا

النجاح 369 صوتا

الاجيال 286صوتا

معا من اجل الحشاشنة 221 صوتا

بديل الحشاشنة 153صوتا

نداء تونس 487صوتا

افاق تونس 65 صوتا

يشار وان نسبة الاقبال على التصويت بلغت 34.40 % .

* بلدية جومين

حركة النهضة 592صوتا

قائمة العمل 367صوتا

نداء تونس 1162صوتا

غدوه خير 338 صوتا

المشروع 89

الجبهة الشعبية 73 صوتا

الحزب الحر الدستوري 367 صوتا

حزب صوت تونس 195صوتا

قائمة الصمود والارادة 74 صوتا

يشار وان نسبة الاقبال على التصويت بلغت 43 % .

* بلدية منزل بورقيبة

-اولاد بلاد 251 صوتا

-حركة النهضة2778 صوتا

-حركة نداء تونس 1464 صوتا

- قائمة التحدي 1002

-قائمة لنرتقي 695 صوتا

-الاتحاد المدني318 صوتا

- قائمة غدوة خير 780 صوتا

- بني وطني 357 صوتا

يذكر وان نسبة التصويت بمنزل بورقيبة بلغت 27.40 %

* غار الملح

النهضة 944صوتا

النداء 306اصوات

افاق تونس405اصوات

* منزل جميل

النهضة:1453صوتا

النداء:457

قائمة الانجاز:1100صوت

قائمة مع بعضنا خير:1147صوتا

* أوتيك

النهضة:544صوتا

قائمة اوتيك:764صوتا

النداء:713صوتا

المشروع:227صوتا

قائمة الانجاز:682صوتا