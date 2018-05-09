السرس:حالة احتقان بسبب نتائج مناظرة بلدية المرجى

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السرس «الشروق»:
تشهد منطقة المرجى من معتمدية السرس حالة احتقان واحتجاجات من قبل أهالي الجهة والمشاركين في مناظرة انتداب 14 عونا بلديا أمام مقر البلدية التي تم إحداثها مؤخرا منددين بما اعتبروه تكريسا للمحسوبية في المناظرة والإقصاء الممنهج تجاه أبناء الجهة .
وطالب المحتجون بإعادة المناظرة بعد أن تم الانتداب وفق مبدإ القرابة لبعض أعضاء النيابة الخصوصية وانتداب صاحبة شهادة علمية في خطة رافع للفضلات وامرأة في خطة ساعي صفقات مع التلاعب بالنتائج بعد أن تم تعليقها بحضور عدل تنفيذ يوم 27 أفريل أي قبل الانتخابات البلدية ثم حجبها وتعليقها من جديد بعد الانتخابات . وهدد المحتجون بطرد الكاتب العام مشككين في مصداقيته أثناء ترؤس لجنة المناظرة حسب قولهم.
«الشروق» اتصلت بالسيد عبد اللطيف الصالحي كاتب عام بلدية المرجى فبين أنه تم فعلا تعليق نتيجة المناظرة عن طريق عدل تنفيذ إلا أنه تم حجبها من قبل أطراف أخرى لأغراض غير معلومة . وحول سير المناظرة فقد أكد أنها تمت عن طريق لجنة ومن حق أبناء الجهة الاحتجاج والاعتراض عليها.
السرس «الشروق»:
تشهد منطقة المرجى من معتمدية السرس حالة احتقان واحتجاجات من قبل أهالي الجهة والمشاركين في مناظرة انتداب 14 عونا بلديا أمام مقر البلدية التي تم إحداثها مؤخرا منددين بما اعتبروه تكريسا للمحسوبية في المناظرة والإقصاء الممنهج تجاه أبناء الجهة .
وطالب المحتجون بإعادة المناظرة بعد أن تم الانتداب وفق مبدإ القرابة لبعض أعضاء النيابة الخصوصية وانتداب صاحبة شهادة علمية في خطة رافع للفضلات وامرأة في خطة ساعي صفقات مع التلاعب بالنتائج بعد أن تم تعليقها بحضور عدل تنفيذ يوم 27 أفريل أي قبل الانتخابات البلدية ثم حجبها وتعليقها من جديد بعد الانتخابات . وهدد المحتجون بطرد الكاتب العام مشككين في مصداقيته أثناء ترؤس لجنة المناظرة حسب قولهم.
«الشروق» اتصلت بالسيد عبد اللطيف الصالحي كاتب عام بلدية المرجى فبين أنه تم فعلا تعليق نتيجة المناظرة عن طريق عدل تنفيذ إلا أنه تم حجبها من قبل أطراف أخرى لأغراض غير معلومة . وحول سير المناظرة فقد أكد أنها تمت عن طريق لجنة ومن حق أبناء الجهة الاحتجاج والاعتراض عليها.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-