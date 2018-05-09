السرس:حالة احتقان بسبب نتائج مناظرة بلدية المرجى

السرس «الشروق»:

تشهد منطقة المرجى من معتمدية السرس حالة احتقان واحتجاجات من قبل أهالي الجهة والمشاركين في مناظرة انتداب 14 عونا بلديا أمام مقر البلدية التي تم إحداثها مؤخرا منددين بما اعتبروه تكريسا للمحسوبية في المناظرة والإقصاء الممنهج تجاه أبناء الجهة .

وطالب المحتجون بإعادة المناظرة بعد أن تم الانتداب وفق مبدإ القرابة لبعض أعضاء النيابة الخصوصية وانتداب صاحبة شهادة علمية في خطة رافع للفضلات وامرأة في خطة ساعي صفقات مع التلاعب بالنتائج بعد أن تم تعليقها بحضور عدل تنفيذ يوم 27 أفريل أي قبل الانتخابات البلدية ثم حجبها وتعليقها من جديد بعد الانتخابات . وهدد المحتجون بطرد الكاتب العام مشككين في مصداقيته أثناء ترؤس لجنة المناظرة حسب قولهم.

«الشروق» اتصلت بالسيد عبد اللطيف الصالحي كاتب عام بلدية المرجى فبين أنه تم فعلا تعليق نتيجة المناظرة عن طريق عدل تنفيذ إلا أنه تم حجبها من قبل أطراف أخرى لأغراض غير معلومة . وحول سير المناظرة فقد أكد أنها تمت عن طريق لجنة ومن حق أبناء الجهة الاحتجاج والاعتراض عليها.





المولدي العباسي