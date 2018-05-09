تطاوين:حركة النهضة تكتسح الانتخابات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تحصل حزب حركة النهضة بتطاوين على 54 مقعد ونداء تونس على 17 مقعد فيما حظي حراك تونس الارادة بـ7 مقاعد ومشروع تونس بـ4 مقاعد بينما تحصلت القائمات المستقلة على 36 مقعد والقائمات الائتلافية على 3 مقاعد موزعة كالاتي:

دائرة تطاوين:

حركة النهضة 4099 صوت 14 مقاعد

تطاوين المستقبل 516 صوت 6 مقاعد

حراك تونس الإرادة 825 صوت 3 مقاعد

شمعة الوطن 707 صوت 2 مقاعد

تطاوين تجمعنا 1645 صوت 2 مقاعد

نداء تونس 474 صوت 2 مقاعد

شباب المستقل 420 صوت 1 مقاعد

فك بلاصتك 111 صوت 0 مقاعد

دائرة تطاوين الجنوبية:

النهضة 402 صوت 4 مقاعد

نداء تونس 204 صوت 2 مقاعد

الزيتونة 164 صوت 2 مقاعد

المبادرة والتنمية 192 صوت 2 مقاعد

حراك تونس 143 صوت 1 مقاعد

الشباب للتجديد 161 صوت 1 مقاعد

دائرة غمراسن:

النهضة 1266 صوت 10 مقاعد

غمراسن في القلب 338 صوت عدد 3 مقاعد المواطنة 207 صوت 2 مقاعد

نداء تونس 213 صوت 2 مقاعد

فك بلاصتك 142 صوت 1 مقاعد

دائرة البئر الاحمر:

العمل البلدي البئر الاحمر 596 صوت 5مقاعد

النهضة 438 صوت 4 مقاعد

العدالة التنموية 290 صوت 2 مقاعد

البئر الاحمر اولا 153 صوت 1 مقاعد

الصمار:

النهضة 1284 صوت 10 مقاعد

نداء تونس 468 صوت 3 مقاعد

حراك الإرادة 270 صوت 3 مقاعد

الامتياز 219 صوت 2 مقاعد

الإرادة والعمل 109 صوت 1مقاعد

دائرة رمادة:

حركة النهضة 580 صوت 8 مقاعد

نداء تونس 401 صوت 6 مقاعد

الحرية 187 صوت 3 مقاعد

مشروع تونس 86 صوت 1 مقاعد

دائرة ذهيبة:

النهضة 263 صوت 4 مقاعد

مشروع تونس 196 صوت 3 مقاعد

ائتلاف القوى الديمقراطية 151 صوت 3 مقاعد

نداء تونس 146 صوت 2 مقاعد

يثرب مشيري