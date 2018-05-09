تطاوين:حركة النهضة تكتسح الانتخابات

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تحصل حزب حركة النهضة بتطاوين على 54 مقعد ونداء تونس على 17 مقعد فيما حظي حراك تونس الارادة بـ7 مقاعد ومشروع تونس بـ4 مقاعد بينما تحصلت القائمات المستقلة على 36 مقعد والقائمات الائتلافية على 3 مقاعد موزعة كالاتي:
دائرة تطاوين:
حركة النهضة 4099 صوت 14 مقاعد
تطاوين المستقبل 516 صوت 6 مقاعد
حراك تونس الإرادة 825 صوت 3 مقاعد
شمعة الوطن 707 صوت 2 مقاعد
تطاوين تجمعنا 1645 صوت 2 مقاعد
نداء تونس 474 صوت 2 مقاعد
شباب المستقل 420 صوت 1 مقاعد
فك بلاصتك 111 صوت 0 مقاعد
دائرة تطاوين الجنوبية:
النهضة 402 صوت 4 مقاعد
نداء تونس 204 صوت 2 مقاعد
الزيتونة 164 صوت 2 مقاعد
المبادرة والتنمية 192 صوت 2 مقاعد
حراك تونس 143 صوت 1 مقاعد
الشباب للتجديد 161 صوت 1 مقاعد
دائرة غمراسن:
النهضة 1266 صوت 10 مقاعد
غمراسن في القلب 338 صوت عدد 3 مقاعد المواطنة 207 صوت 2 مقاعد
نداء تونس 213 صوت 2 مقاعد
فك بلاصتك 142 صوت 1 مقاعد
دائرة البئر الاحمر:
العمل البلدي البئر الاحمر 596 صوت 5مقاعد
النهضة 438 صوت 4 مقاعد
العدالة التنموية 290 صوت 2 مقاعد
البئر الاحمر اولا 153 صوت 1 مقاعد
الصمار:
النهضة 1284 صوت 10 مقاعد
نداء تونس 468 صوت 3 مقاعد
حراك الإرادة 270 صوت 3 مقاعد
الامتياز 219 صوت 2 مقاعد
الإرادة والعمل 109 صوت 1مقاعد
دائرة رمادة:
حركة النهضة 580 صوت 8 مقاعد
نداء تونس 401 صوت 6 مقاعد
الحرية 187 صوت 3 مقاعد
مشروع تونس 86 صوت 1 مقاعد
دائرة ذهيبة:
النهضة 263 صوت 4 مقاعد
مشروع تونس 196 صوت 3 مقاعد
ائتلاف القوى الديمقراطية 151 صوت 3 مقاعد
نداء تونس 146 صوت 2 مقاعد
تحصل حزب حركة النهضة بتطاوين على 54 مقعد ونداء تونس على 17 مقعد فيما حظي حراك تونس الارادة بـ7 مقاعد ومشروع تونس بـ4 مقاعد بينما تحصلت القائمات المستقلة على 36 مقعد والقائمات الائتلافية على 3 مقاعد موزعة كالاتي:
دائرة تطاوين:
حركة النهضة 4099 صوت 14 مقاعد
تطاوين المستقبل 516 صوت 6 مقاعد
حراك تونس الإرادة 825 صوت 3 مقاعد
شمعة الوطن 707 صوت 2 مقاعد
تطاوين تجمعنا 1645 صوت 2 مقاعد
نداء تونس 474 صوت 2 مقاعد
شباب المستقل 420 صوت 1 مقاعد
فك بلاصتك 111 صوت 0 مقاعد
دائرة تطاوين الجنوبية:
النهضة 402 صوت 4 مقاعد
نداء تونس 204 صوت 2 مقاعد
الزيتونة 164 صوت 2 مقاعد
المبادرة والتنمية 192 صوت 2 مقاعد
حراك تونس 143 صوت 1 مقاعد
الشباب للتجديد 161 صوت 1 مقاعد
دائرة غمراسن:
النهضة 1266 صوت 10 مقاعد
غمراسن في القلب 338 صوت عدد 3 مقاعد المواطنة 207 صوت 2 مقاعد
نداء تونس 213 صوت 2 مقاعد
فك بلاصتك 142 صوت 1 مقاعد
دائرة البئر الاحمر:
العمل البلدي البئر الاحمر 596 صوت 5مقاعد
النهضة 438 صوت 4 مقاعد
العدالة التنموية 290 صوت 2 مقاعد
البئر الاحمر اولا 153 صوت 1 مقاعد
الصمار:
النهضة 1284 صوت 10 مقاعد
نداء تونس 468 صوت 3 مقاعد
حراك الإرادة 270 صوت 3 مقاعد
الامتياز 219 صوت 2 مقاعد
الإرادة والعمل 109 صوت 1مقاعد
دائرة رمادة:
حركة النهضة 580 صوت 8 مقاعد
نداء تونس 401 صوت 6 مقاعد
الحرية 187 صوت 3 مقاعد
مشروع تونس 86 صوت 1 مقاعد
دائرة ذهيبة:
النهضة 263 صوت 4 مقاعد
مشروع تونس 196 صوت 3 مقاعد
ائتلاف القوى الديمقراطية 151 صوت 3 مقاعد
نداء تونس 146 صوت 2 مقاعد
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-