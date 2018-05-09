قفصة:الصدارة للنهضة في7 بلديات والمستقلون يزحفون

-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
مكتب قفصة -الشروق :
كشفت عمليات فرز الاصوات الخاصة بـ13 دائرة بلدية بولاية قفصة عن تقدم لافت لحزب حركة النهضة في7 بلديات هي قفصة والمتلوي وام العرائس وبلخير ولالة والسند والقصر فيما كانت الصدارة لـ3 قائمات مستقلة في الدوائر البلدية بزانوش والقطار وسيدي عيش مع تسجيل المستقلين لحضور مهم مختلف الدوائر الانتخابية ورغم حصوله على نسب محترمة من الاصوات في مختلف الدوائر فإن نداء تونس لم يتمكن من التمركز في المرتبة الاولى الا في بلدية سيدي بوبكر المحدثة وفي مستوى بقية الاحزاب والقائمات الائتلافية كان الحضور البارز للجبهة الشعبية في بلدية الرديف. ففي بلدية قفصة كانت الاسبقية للنهضة بـ3812 صوتا يليها النداء بـ3201 صوتا والقائمة المستقلة قفصة الجميلة في المرتبة الثالثة بـ2191 صوتا وحلت الجبهة رابعة بـ1260 صوتا أما في بلدية المتلوي فقد تقدمت النهضة بـ1827 صوتا وكان الحضور البارز بعدها للقائمتين المستقلتين البناء والتجديد(1567) والمتلوي مستقبلنا (1232) وحل النداء رابعا بـ1118 صوتا اما في بلدية ام العرائس فقد كانت الصدارة للنهضة 1132 تليها القائمة المستقلة كلنا ام العرائس(1233صوتا) ثم النداء 1180 والقائمة المستقلة المنجم1072 وفي دائرة بلخير تمركزت النهضة الاولى (959)تليها قائمة بلخير الموحدة(514) ثم النداء(487) وفي دائرة لالة كانت النهضة في المرتبة الاولى(827) ثم القائمة المستقلة الانطلاقة(622) وثالثا قائمة النداء(455) اما في السند فحصلت النهضة على المرتبة الاولى(1077)والنداء في المرتبة الثانية (996) وكانت المرتبة الثالثة لقائمة جذور واجنحة(792) وفي بلدية القصر جاءت النهضة اولى بـ1306 صوتا متقدمة بصوت واحد على القائمة المستقلة الحكم المحلي (1305) فيما حاز النداء على المرتبة الثالثة(754) والجبهة على المرتبة الرابعةبـ436 صوتا وقد تمكنت الجبهة الشعبية من حضور لافت في بلدية الرديف بتمركزها في الصدارة(1737) تليها النهضة(1173)ثم النداء(646) وقد تكمن النداء من الفوز بالمرتبة الاولى في دائرة بلدية وحيدة هي سيدي بوبكر (323 صوتا)تليه القائمة المستقلة العمل والمثابرة(297) والنهضة (270) وقد تمكنت القائمات المستقلة اضافة الى حضورها اللافت في مختلف الدوائر من الفوز بالصدارة في 3 دوائر وهي القطار التي تمركزت في صدارتها قائمة التواصل (1765 صوتا) تليها النهضة(881 صوتا) ثم الجبهة (423 صوتا) فيما حصلت قائمة الامل المستقلة على المرتبة الاولى بدائرة زانوش(728) تليها قائمة العمل والتنمية(723) ثم النداء (665) والنهضة(650) وكان التقدم لافتا في دائرة سيدي عيش للمستقلين اذ جاءت قائمة سيدي عيش للجميع في المرتبة الاولى(879) تليها قائمة الاختيار الافضل(556) وبحيث تحيا سيدي عيش(532) فيما ينتظر اعادة الانتخابات البلدية في دائرة المظيلة قريبا بعد الاشكالات التي شهدتها يوم 6 ماي 2018.
مكتب قفصة -الشروق :
كشفت عمليات فرز الاصوات الخاصة بـ13 دائرة بلدية بولاية قفصة عن تقدم لافت لحزب حركة النهضة في7 بلديات هي قفصة والمتلوي وام العرائس وبلخير ولالة والسند والقصر فيما كانت الصدارة لـ3 قائمات مستقلة في الدوائر البلدية بزانوش والقطار وسيدي عيش مع تسجيل المستقلين لحضور مهم مختلف الدوائر الانتخابية ورغم حصوله على نسب محترمة من الاصوات في مختلف الدوائر فإن نداء تونس لم يتمكن من التمركز في المرتبة الاولى الا في بلدية سيدي بوبكر المحدثة وفي مستوى بقية الاحزاب والقائمات الائتلافية كان الحضور البارز للجبهة الشعبية في بلدية الرديف. ففي بلدية قفصة كانت الاسبقية للنهضة بـ3812 صوتا يليها النداء بـ3201 صوتا والقائمة المستقلة قفصة الجميلة في المرتبة الثالثة بـ2191 صوتا وحلت الجبهة رابعة بـ1260 صوتا أما في بلدية المتلوي فقد تقدمت النهضة بـ1827 صوتا وكان الحضور البارز بعدها للقائمتين المستقلتين البناء والتجديد(1567) والمتلوي مستقبلنا (1232) وحل النداء رابعا بـ1118 صوتا اما في بلدية ام العرائس فقد كانت الصدارة للنهضة 1132 تليها القائمة المستقلة كلنا ام العرائس(1233صوتا) ثم النداء 1180 والقائمة المستقلة المنجم1072 وفي دائرة بلخير تمركزت النهضة الاولى (959)تليها قائمة بلخير الموحدة(514) ثم النداء(487) وفي دائرة لالة كانت النهضة في المرتبة الاولى(827) ثم القائمة المستقلة الانطلاقة(622) وثالثا قائمة النداء(455) اما في السند فحصلت النهضة على المرتبة الاولى(1077)والنداء في المرتبة الثانية (996) وكانت المرتبة الثالثة لقائمة جذور واجنحة(792) وفي بلدية القصر جاءت النهضة اولى بـ1306 صوتا متقدمة بصوت واحد على القائمة المستقلة الحكم المحلي (1305) فيما حاز النداء على المرتبة الثالثة(754) والجبهة على المرتبة الرابعةبـ436 صوتا وقد تمكنت الجبهة الشعبية من حضور لافت في بلدية الرديف بتمركزها في الصدارة(1737) تليها النهضة(1173)ثم النداء(646) وقد تكمن النداء من الفوز بالمرتبة الاولى في دائرة بلدية وحيدة هي سيدي بوبكر (323 صوتا)تليه القائمة المستقلة العمل والمثابرة(297) والنهضة (270) وقد تمكنت القائمات المستقلة اضافة الى حضورها اللافت في مختلف الدوائر من الفوز بالصدارة في 3 دوائر وهي القطار التي تمركزت في صدارتها قائمة التواصل (1765 صوتا) تليها النهضة(881 صوتا) ثم الجبهة (423 صوتا) فيما حصلت قائمة الامل المستقلة على المرتبة الاولى بدائرة زانوش(728) تليها قائمة العمل والتنمية(723) ثم النداء (665) والنهضة(650) وكان التقدم لافتا في دائرة سيدي عيش للمستقلين اذ جاءت قائمة سيدي عيش للجميع في المرتبة الاولى(879) تليها قائمة الاختيار الافضل(556) وبحيث تحيا سيدي عيش(532) فيما ينتظر اعادة الانتخابات البلدية في دائرة المظيلة قريبا بعد الاشكالات التي شهدتها يوم 6 ماي 2018.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-