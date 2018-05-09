الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 09 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
قفصة:الصدارة للنهضة في7 بلديات والمستقلون يزحفون
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم غضب في صفوف ركاب قطار الأحواز بحمام الأنف وسائق يتعرض... استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون...
شروق الجهات
قفصة:الصدارة للنهضة في7 بلديات والمستقلون يزحفون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

مكتب قفصة -الشروق :
كشفت عمليات فرز الاصوات الخاصة بـ13 دائرة بلدية بولاية قفصة عن تقدم لافت لحزب حركة النهضة في7 بلديات هي قفصة والمتلوي وام العرائس وبلخير ولالة والسند والقصر فيما كانت الصدارة لـ3 قائمات مستقلة في الدوائر البلدية بزانوش والقطار وسيدي عيش مع تسجيل المستقلين لحضور مهم مختلف الدوائر الانتخابية ورغم حصوله على نسب محترمة من الاصوات في مختلف الدوائر فإن نداء تونس لم يتمكن من التمركز في المرتبة الاولى الا في بلدية سيدي بوبكر المحدثة وفي مستوى بقية الاحزاب والقائمات الائتلافية كان الحضور البارز للجبهة الشعبية في بلدية الرديف. ففي بلدية قفصة كانت الاسبقية للنهضة بـ3812 صوتا يليها النداء بـ3201 صوتا والقائمة المستقلة قفصة الجميلة في المرتبة الثالثة بـ2191 صوتا وحلت الجبهة رابعة بـ1260 صوتا أما في بلدية المتلوي فقد تقدمت النهضة بـ1827 صوتا وكان الحضور البارز بعدها للقائمتين المستقلتين البناء والتجديد(1567) والمتلوي مستقبلنا (1232) وحل النداء رابعا بـ1118 صوتا اما في بلدية ام العرائس فقد كانت الصدارة للنهضة 1132 تليها القائمة المستقلة كلنا ام العرائس(1233صوتا) ثم النداء 1180 والقائمة المستقلة المنجم1072 وفي دائرة بلخير تمركزت النهضة الاولى (959)تليها قائمة بلخير الموحدة(514) ثم النداء(487) وفي دائرة لالة كانت النهضة في المرتبة الاولى(827) ثم القائمة المستقلة الانطلاقة(622) وثالثا قائمة النداء(455) اما في السند فحصلت النهضة على المرتبة الاولى(1077)والنداء في المرتبة الثانية (996) وكانت المرتبة الثالثة لقائمة جذور واجنحة(792) وفي بلدية القصر جاءت النهضة اولى بـ1306 صوتا متقدمة بصوت واحد على القائمة المستقلة الحكم المحلي (1305) فيما حاز النداء على المرتبة الثالثة(754) والجبهة على المرتبة الرابعةبـ436 صوتا وقد تمكنت الجبهة الشعبية من حضور لافت في بلدية الرديف بتمركزها في الصدارة(1737) تليها النهضة(1173)ثم النداء(646) وقد تكمن النداء من الفوز بالمرتبة الاولى في دائرة بلدية وحيدة هي سيدي بوبكر (323 صوتا)تليه القائمة المستقلة العمل والمثابرة(297) والنهضة (270) وقد تمكنت القائمات المستقلة اضافة الى حضورها اللافت في مختلف الدوائر من الفوز بالصدارة في 3 دوائر وهي القطار التي تمركزت في صدارتها قائمة التواصل (1765 صوتا) تليها النهضة(881 صوتا) ثم الجبهة (423 صوتا) فيما حصلت قائمة الامل المستقلة على المرتبة الاولى بدائرة زانوش(728) تليها قائمة العمل والتنمية(723) ثم النداء (665) والنهضة(650) وكان التقدم لافتا في دائرة سيدي عيش للمستقلين اذ جاءت قائمة سيدي عيش للجميع في المرتبة الاولى(879) تليها قائمة الاختيار الافضل(556) وبحيث تحيا سيدي عيش(532) فيما ينتظر اعادة الانتخابات البلدية في دائرة المظيلة قريبا بعد الاشكالات التي شهدتها يوم 6 ماي 2018.

عادل عكرمي
تقرؤون أيضا
زغوان:نتائج الانتخابات البلدية:فوز القائمات المستقلّة بـ 97 مقعدا
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
تنافست 62 قائمة على 156 مقعدا بلديا في اوّل انتخابات بلدية منذ الاستقلال موزعين على 8 بلديات بكامل مناطق ولاية...
المزيد >>
قابس:القائمات المستقلة تفوز بـ93 مقعدا
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
المطوية : نسبة المشاركة 50،07 بالمائة
المزيد >>
فتح تحقيق حول مقتل تونسي على يد مجموعة مسلحة في ليبيا
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيات السليطي في تصريح للشروق أن النيابة العمومية...
المزيد >>
سليانة:تغير في قائمة سليانة المدينة بعــد الفــرز النهــــــائي
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتهت عمليات الفرز بولاية سليانة ليلة اول امس في حدود العاشرة ليلا ولئن ظلت القائمات التي نشرها كما هي الا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
قفصة:الصدارة للنهضة في7 بلديات والمستقلون يزحفون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

مكتب قفصة -الشروق :
كشفت عمليات فرز الاصوات الخاصة بـ13 دائرة بلدية بولاية قفصة عن تقدم لافت لحزب حركة النهضة في7 بلديات هي قفصة والمتلوي وام العرائس وبلخير ولالة والسند والقصر فيما كانت الصدارة لـ3 قائمات مستقلة في الدوائر البلدية بزانوش والقطار وسيدي عيش مع تسجيل المستقلين لحضور مهم مختلف الدوائر الانتخابية ورغم حصوله على نسب محترمة من الاصوات في مختلف الدوائر فإن نداء تونس لم يتمكن من التمركز في المرتبة الاولى الا في بلدية سيدي بوبكر المحدثة وفي مستوى بقية الاحزاب والقائمات الائتلافية كان الحضور البارز للجبهة الشعبية في بلدية الرديف. ففي بلدية قفصة كانت الاسبقية للنهضة بـ3812 صوتا يليها النداء بـ3201 صوتا والقائمة المستقلة قفصة الجميلة في المرتبة الثالثة بـ2191 صوتا وحلت الجبهة رابعة بـ1260 صوتا أما في بلدية المتلوي فقد تقدمت النهضة بـ1827 صوتا وكان الحضور البارز بعدها للقائمتين المستقلتين البناء والتجديد(1567) والمتلوي مستقبلنا (1232) وحل النداء رابعا بـ1118 صوتا اما في بلدية ام العرائس فقد كانت الصدارة للنهضة 1132 تليها القائمة المستقلة كلنا ام العرائس(1233صوتا) ثم النداء 1180 والقائمة المستقلة المنجم1072 وفي دائرة بلخير تمركزت النهضة الاولى (959)تليها قائمة بلخير الموحدة(514) ثم النداء(487) وفي دائرة لالة كانت النهضة في المرتبة الاولى(827) ثم القائمة المستقلة الانطلاقة(622) وثالثا قائمة النداء(455) اما في السند فحصلت النهضة على المرتبة الاولى(1077)والنداء في المرتبة الثانية (996) وكانت المرتبة الثالثة لقائمة جذور واجنحة(792) وفي بلدية القصر جاءت النهضة اولى بـ1306 صوتا متقدمة بصوت واحد على القائمة المستقلة الحكم المحلي (1305) فيما حاز النداء على المرتبة الثالثة(754) والجبهة على المرتبة الرابعةبـ436 صوتا وقد تمكنت الجبهة الشعبية من حضور لافت في بلدية الرديف بتمركزها في الصدارة(1737) تليها النهضة(1173)ثم النداء(646) وقد تكمن النداء من الفوز بالمرتبة الاولى في دائرة بلدية وحيدة هي سيدي بوبكر (323 صوتا)تليه القائمة المستقلة العمل والمثابرة(297) والنهضة (270) وقد تمكنت القائمات المستقلة اضافة الى حضورها اللافت في مختلف الدوائر من الفوز بالصدارة في 3 دوائر وهي القطار التي تمركزت في صدارتها قائمة التواصل (1765 صوتا) تليها النهضة(881 صوتا) ثم الجبهة (423 صوتا) فيما حصلت قائمة الامل المستقلة على المرتبة الاولى بدائرة زانوش(728) تليها قائمة العمل والتنمية(723) ثم النداء (665) والنهضة(650) وكان التقدم لافتا في دائرة سيدي عيش للمستقلين اذ جاءت قائمة سيدي عيش للجميع في المرتبة الاولى(879) تليها قائمة الاختيار الافضل(556) وبحيث تحيا سيدي عيش(532) فيما ينتظر اعادة الانتخابات البلدية في دائرة المظيلة قريبا بعد الاشكالات التي شهدتها يوم 6 ماي 2018.

عادل عكرمي
تقرؤون أيضا
زغوان:نتائج الانتخابات البلدية:فوز القائمات المستقلّة بـ 97 مقعدا
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
تنافست 62 قائمة على 156 مقعدا بلديا في اوّل انتخابات بلدية منذ الاستقلال موزعين على 8 بلديات بكامل مناطق ولاية...
المزيد >>
قابس:القائمات المستقلة تفوز بـ93 مقعدا
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
المطوية : نسبة المشاركة 50،07 بالمائة
المزيد >>
فتح تحقيق حول مقتل تونسي على يد مجموعة مسلحة في ليبيا
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيات السليطي في تصريح للشروق أن النيابة العمومية...
المزيد >>
سليانة:تغير في قائمة سليانة المدينة بعــد الفــرز النهــــــائي
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتهت عمليات الفرز بولاية سليانة ليلة اول امس في حدود العاشرة ليلا ولئن ظلت القائمات التي نشرها كما هي الا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم غضب في صفوف ركاب قطار الأحواز بحمام الأنف وسائق يتعرض... استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون...
﻿