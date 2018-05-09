قفصة:الصدارة للنهضة في7 بلديات والمستقلون يزحفون

مكتب قفصة -الشروق :

كشفت عمليات فرز الاصوات الخاصة بـ13 دائرة بلدية بولاية قفصة عن تقدم لافت لحزب حركة النهضة في7 بلديات هي قفصة والمتلوي وام العرائس وبلخير ولالة والسند والقصر فيما كانت الصدارة لـ3 قائمات مستقلة في الدوائر البلدية بزانوش والقطار وسيدي عيش مع تسجيل المستقلين لحضور مهم مختلف الدوائر الانتخابية ورغم حصوله على نسب محترمة من الاصوات في مختلف الدوائر فإن نداء تونس لم يتمكن من التمركز في المرتبة الاولى الا في بلدية سيدي بوبكر المحدثة وفي مستوى بقية الاحزاب والقائمات الائتلافية كان الحضور البارز للجبهة الشعبية في بلدية الرديف. ففي بلدية قفصة كانت الاسبقية للنهضة بـ3812 صوتا يليها النداء بـ3201 صوتا والقائمة المستقلة قفصة الجميلة في المرتبة الثالثة بـ2191 صوتا وحلت الجبهة رابعة بـ1260 صوتا أما في بلدية المتلوي فقد تقدمت النهضة بـ1827 صوتا وكان الحضور البارز بعدها للقائمتين المستقلتين البناء والتجديد(1567) والمتلوي مستقبلنا (1232) وحل النداء رابعا بـ1118 صوتا اما في بلدية ام العرائس فقد كانت الصدارة للنهضة 1132 تليها القائمة المستقلة كلنا ام العرائس(1233صوتا) ثم النداء 1180 والقائمة المستقلة المنجم1072 وفي دائرة بلخير تمركزت النهضة الاولى (959)تليها قائمة بلخير الموحدة(514) ثم النداء(487) وفي دائرة لالة كانت النهضة في المرتبة الاولى(827) ثم القائمة المستقلة الانطلاقة(622) وثالثا قائمة النداء(455) اما في السند فحصلت النهضة على المرتبة الاولى(1077)والنداء في المرتبة الثانية (996) وكانت المرتبة الثالثة لقائمة جذور واجنحة(792) وفي بلدية القصر جاءت النهضة اولى بـ1306 صوتا متقدمة بصوت واحد على القائمة المستقلة الحكم المحلي (1305) فيما حاز النداء على المرتبة الثالثة(754) والجبهة على المرتبة الرابعةبـ436 صوتا وقد تمكنت الجبهة الشعبية من حضور لافت في بلدية الرديف بتمركزها في الصدارة(1737) تليها النهضة(1173)ثم النداء(646) وقد تكمن النداء من الفوز بالمرتبة الاولى في دائرة بلدية وحيدة هي سيدي بوبكر (323 صوتا)تليه القائمة المستقلة العمل والمثابرة(297) والنهضة (270) وقد تمكنت القائمات المستقلة اضافة الى حضورها اللافت في مختلف الدوائر من الفوز بالصدارة في 3 دوائر وهي القطار التي تمركزت في صدارتها قائمة التواصل (1765 صوتا) تليها النهضة(881 صوتا) ثم الجبهة (423 صوتا) فيما حصلت قائمة الامل المستقلة على المرتبة الاولى بدائرة زانوش(728) تليها قائمة العمل والتنمية(723) ثم النداء (665) والنهضة(650) وكان التقدم لافتا في دائرة سيدي عيش للمستقلين اذ جاءت قائمة سيدي عيش للجميع في المرتبة الاولى(879) تليها قائمة الاختيار الافضل(556) وبحيث تحيا سيدي عيش(532) فيما ينتظر اعادة الانتخابات البلدية في دائرة المظيلة قريبا بعد الاشكالات التي شهدتها يوم 6 ماي 2018.





عادل عكرمي