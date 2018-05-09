باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع

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تمكن باحثون بريطانيون من اكتشاف علاج جديد ربما يساعد في القضاء على مشكلة الصلع، باستخدام دواء مخصص لعلاج هشاشة العظام.
ووجد الباحثون أن الدواء أيضا يضعف البروتين /SFRP1/، الذي يعوق مسار الجزيء /WNT/، وهو جزيء حيوي لنمو العديد من الأنسجة بما في ذلك الشعر، كما يستخدم العلاج الجديد دواء آخر هو،/ Way-316606/ تم تصميمه لمنع بروتين /SFRP1/ الذي يعد من علاجات هشاشة العظام.
وقال الدكتور ناثان هوكشو، القائم على المشروع البحثي: "إن العلاج الجديد يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر وفقدانه".
وأضاف: "إنه ستكون هناك حاجة إلى تجربة سريرية لمعرفة ما إذا كان العلاج فعالا وآمنا في البشر".
الجدير بالذكر أن فقدان الشعر وتساقطه هو حدث يومي، إلا أن بعض الأنواع مؤقتة وبعضها دائم، فهناك حالات قد تستدعي زيارة الطبيب منها فقدان الشعر المفاجئ وتطور المناطق الصلعاء وزيادتها وفقدان الشعر في كتل، كذلك حكة الرأس والحرقان بفروتها.
تمكن باحثون بريطانيون من اكتشاف علاج جديد ربما يساعد في القضاء على مشكلة الصلع، باستخدام دواء مخصص لعلاج هشاشة العظام.
ووجد الباحثون أن الدواء أيضا يضعف البروتين /SFRP1/، الذي يعوق مسار الجزيء /WNT/، وهو جزيء حيوي لنمو العديد من الأنسجة بما في ذلك الشعر، كما يستخدم العلاج الجديد دواء آخر هو،/ Way-316606/ تم تصميمه لمنع بروتين /SFRP1/ الذي يعد من علاجات هشاشة العظام.
وقال الدكتور ناثان هوكشو، القائم على المشروع البحثي: "إن العلاج الجديد يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر وفقدانه".
وأضاف: "إنه ستكون هناك حاجة إلى تجربة سريرية لمعرفة ما إذا كان العلاج فعالا وآمنا في البشر".
الجدير بالذكر أن فقدان الشعر وتساقطه هو حدث يومي، إلا أن بعض الأنواع مؤقتة وبعضها دائم، فهناك حالات قد تستدعي زيارة الطبيب منها فقدان الشعر المفاجئ وتطور المناطق الصلعاء وزيادتها وفقدان الشعر في كتل، كذلك حكة الرأس والحرقان بفروتها.
-
12:17الحارس معز حسن مؤهلا قانونيا لتعزيز صفوف المنتخب التونسي
09 ماي 2018
-
-
12:09صفاقس: ضبط شخص بحوزته كمية هامة من الشماريخ "فلامات"
09 ماي 2018
-
11:52حركة نداء تونس تتبرأ من تصريحات فؤاد بوسلامة
09 ماي 2018
-
11:49تونس تتسلّم من ألمانيا العنصر المورّط في جرائم إرهابيّة هيكل السعيداني
09 ماي 2018
-
11:21تطور الصادرات التونسية بـ32,5 بالمائة الى موفى افريل 2018
09 ماي 2018
-
11:16وزارة الدفاع الوطني: دوريات عسكرية توقف 24 شخصا وتحجز شاحنات تهريب
09 ماي 2018
-
-
10:36وزارة الخارجية تشرع في اعتماد خدمة الموعد الالكتروني
09 ماي 2018
-
10:29أرسين فينغر متفاجئ من حجم العروض التي تلقاها منذ اعلان رحيله عن ارسنال
09 ماي 2018
-
10:14الرابطة1: مقابلات حاسمة ومشوقة في الجولة الختامية
09 ماي 2018
-
09:55السعودية تُعلن إسقاط صاروخين استهدفا العاصمة
09 ماي 2018
-
09:49أمطار متفرقة بعد الظهر مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة
09 ماي 2018
-
09:40غدا اليوم الوطني للبعث العقاري
09 ماي 2018
-
-
08:53صحفيو وأعوان إذاعة "شمس أف أم" يقررون الدخول في إضراب عام
09 ماي 2018
-
08:46باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي
09 ماي 2018
-
08:39باحثون بريطانيون يكتشفون علاج جديد يقضي على مشكلة الصلع
09 ماي 2018
-
00:30امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
09 ماي 2018
-
23:58فيرغسون يستفيق ويتجاوز مرحلة الخطر
08 ماي 2018