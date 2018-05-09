النهضة تحصل على 15 مقعدا ببلدية القيروان

-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
الشروق ـ مكتب القيروان:
انتهت عملية فرز الاصوات وبحسب المعطيات الأولية غيرالرسمية فقد توزعت المقاعد بمجالس البلديات بالنسبة للقائمات الفائزة على النحو التالي:
ففي بلدية القيروان المدينة تحصلت النهضة على 15 مقعد والنداء 7 مقاعد والتيار الديمقراطي 3 مقاعد، الاتحاد المدني 3 مقاعد وقائمة حراك تونس الارادة 3 مقاعد. وقائمة «لاحياء القيروان» 2 مقاعد والجبهة الشعبية 2 مقاعد ومن أجل القيروان 1 مقعد.
وببلدية السبيخة تحصلت قائمة نداء تونس على (8)مقاعد وقائمة الزيتونة على (6) مقاعد وحركة النهضة على (5 مقاعد) وتحصلت قائمة امل على (2) مقاعد وقائمة العين الساهرة (2) مقاعد وقائمة حركة الشعب مقعد (1). في حين تحصلت قائمة الجبهة الشعبية على صفر مقاعد.
وبالدائرة البلدية بعبيدة تحصلت قائمة البلدية للجميع على تسعة مقاعد .بينما تحصلت قائمة النهضة على أربعة مقاعد وقائمة «متطوعون لبلدية عبيدة (3) مقاعد وقائمة نداء تونس مقعدين اثنين.
وبالدائرة البلدية بالشرايطية الڨصور حصدت نداء تونس 10 مقاعد وقائمة حركة النهضة 8 مقاعد.
اما ببلدية سيسب الذريعات فقد استحوذت قائمة حركة النهضة على 10 مقاعد فيما تحصلت قائمة نداء تونس على (7)مقاعد وقائمة الاقلاع على (2) مقاعد وحزب التيار الديمقراطي على (2)مقاعد وتحصلت قائمة «سيسب الكبرى» على(2)مقاعد.
وفي بلدية الوسلاتية تحصل حركة نداء تونس على (5) مقاعد والحزب الحر الدستوري على ( 5) مقاعد في حين تحصلت قائمة حركة النهضة على (4)مقاعد وقائمة أوفياء وسلات على (3) مقاعد وقائمة الأمانة على(3)مقاعد.
و ببلدية عين جلولة تحصلت قائمة حركة النهضة على (6)مقاعد وقائمة النصر على (2)مقاعد ،و قائمة نداء تونس على مقعد واحد. فيما تحصلت قائمة الاختيار الافضل على مقعد (1).
الشروق ـ مكتب القيروان:
انتهت عملية فرز الاصوات وبحسب المعطيات الأولية غيرالرسمية فقد توزعت المقاعد بمجالس البلديات بالنسبة للقائمات الفائزة على النحو التالي:
ففي بلدية القيروان المدينة تحصلت النهضة على 15 مقعد والنداء 7 مقاعد والتيار الديمقراطي 3 مقاعد، الاتحاد المدني 3 مقاعد وقائمة حراك تونس الارادة 3 مقاعد. وقائمة «لاحياء القيروان» 2 مقاعد والجبهة الشعبية 2 مقاعد ومن أجل القيروان 1 مقعد.
وببلدية السبيخة تحصلت قائمة نداء تونس على (8)مقاعد وقائمة الزيتونة على (6) مقاعد وحركة النهضة على (5 مقاعد) وتحصلت قائمة امل على (2) مقاعد وقائمة العين الساهرة (2) مقاعد وقائمة حركة الشعب مقعد (1). في حين تحصلت قائمة الجبهة الشعبية على صفر مقاعد.
وبالدائرة البلدية بعبيدة تحصلت قائمة البلدية للجميع على تسعة مقاعد .بينما تحصلت قائمة النهضة على أربعة مقاعد وقائمة «متطوعون لبلدية عبيدة (3) مقاعد وقائمة نداء تونس مقعدين اثنين.
وبالدائرة البلدية بالشرايطية الڨصور حصدت نداء تونس 10 مقاعد وقائمة حركة النهضة 8 مقاعد.
اما ببلدية سيسب الذريعات فقد استحوذت قائمة حركة النهضة على 10 مقاعد فيما تحصلت قائمة نداء تونس على (7)مقاعد وقائمة الاقلاع على (2) مقاعد وحزب التيار الديمقراطي على (2)مقاعد وتحصلت قائمة «سيسب الكبرى» على(2)مقاعد.
وفي بلدية الوسلاتية تحصل حركة نداء تونس على (5) مقاعد والحزب الحر الدستوري على ( 5) مقاعد في حين تحصلت قائمة حركة النهضة على (4)مقاعد وقائمة أوفياء وسلات على (3) مقاعد وقائمة الأمانة على(3)مقاعد.
و ببلدية عين جلولة تحصلت قائمة حركة النهضة على (6)مقاعد وقائمة النصر على (2)مقاعد ،و قائمة نداء تونس على مقعد واحد. فيما تحصلت قائمة الاختيار الافضل على مقعد (1).
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-