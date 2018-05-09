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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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النهضة تحصل على 15 مقعدا ببلدية القيروان
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شروق الجهات
النهضة تحصل على 15 مقعدا ببلدية القيروان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

الشروق ـ مكتب القيروان:

انتهت عملية فرز الاصوات وبحسب المعطيات الأولية غيرالرسمية فقد توزعت المقاعد بمجالس البلديات بالنسبة للقائمات الفائزة على النحو التالي:
ففي بلدية القيروان المدينة تحصلت النهضة على 15 مقعد والنداء 7 مقاعد والتيار الديمقراطي 3 مقاعد، الاتحاد المدني 3 مقاعد وقائمة حراك تونس الارادة 3 مقاعد. وقائمة «لاحياء القيروان» 2 مقاعد والجبهة الشعبية 2 مقاعد ومن أجل القيروان 1 مقعد.
وببلدية السبيخة تحصلت قائمة نداء تونس على (8)مقاعد وقائمة الزيتونة على (6) مقاعد وحركة النهضة على (5 مقاعد) وتحصلت قائمة امل على (2) مقاعد وقائمة العين الساهرة (2) مقاعد وقائمة حركة الشعب مقعد (1). في حين تحصلت قائمة الجبهة الشعبية على صفر مقاعد.
وبالدائرة البلدية بعبيدة تحصلت قائمة البلدية للجميع على تسعة مقاعد .بينما تحصلت قائمة النهضة على أربعة مقاعد وقائمة «متطوعون لبلدية عبيدة (3) مقاعد وقائمة نداء تونس مقعدين اثنين.
وبالدائرة البلدية بالشرايطية الڨصور حصدت نداء تونس 10 مقاعد وقائمة حركة النهضة 8 مقاعد.
اما ببلدية سيسب الذريعات فقد استحوذت قائمة حركة النهضة على 10 مقاعد فيما تحصلت قائمة نداء تونس على (7)مقاعد وقائمة الاقلاع على (2) مقاعد وحزب التيار الديمقراطي على (2)مقاعد وتحصلت قائمة «سيسب الكبرى» على(2)مقاعد.
وفي بلدية الوسلاتية تحصل حركة نداء تونس على (5) مقاعد والحزب الحر الدستوري على ( 5) مقاعد في حين تحصلت قائمة حركة النهضة على (4)مقاعد وقائمة أوفياء وسلات على (3) مقاعد وقائمة الأمانة على(3)مقاعد.
و ببلدية عين جلولة تحصلت قائمة حركة النهضة على (6)مقاعد وقائمة النصر على (2)مقاعد ،و قائمة نداء تونس على مقعد واحد. فيما تحصلت قائمة الاختيار الافضل على مقعد (1).

سعيدة جلاصي
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شروق الجهات
النهضة تحصل على 15 مقعدا ببلدية القيروان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

الشروق ـ مكتب القيروان:

انتهت عملية فرز الاصوات وبحسب المعطيات الأولية غيرالرسمية فقد توزعت المقاعد بمجالس البلديات بالنسبة للقائمات الفائزة على النحو التالي:
ففي بلدية القيروان المدينة تحصلت النهضة على 15 مقعد والنداء 7 مقاعد والتيار الديمقراطي 3 مقاعد، الاتحاد المدني 3 مقاعد وقائمة حراك تونس الارادة 3 مقاعد. وقائمة «لاحياء القيروان» 2 مقاعد والجبهة الشعبية 2 مقاعد ومن أجل القيروان 1 مقعد.
وببلدية السبيخة تحصلت قائمة نداء تونس على (8)مقاعد وقائمة الزيتونة على (6) مقاعد وحركة النهضة على (5 مقاعد) وتحصلت قائمة امل على (2) مقاعد وقائمة العين الساهرة (2) مقاعد وقائمة حركة الشعب مقعد (1). في حين تحصلت قائمة الجبهة الشعبية على صفر مقاعد.
وبالدائرة البلدية بعبيدة تحصلت قائمة البلدية للجميع على تسعة مقاعد .بينما تحصلت قائمة النهضة على أربعة مقاعد وقائمة «متطوعون لبلدية عبيدة (3) مقاعد وقائمة نداء تونس مقعدين اثنين.
وبالدائرة البلدية بالشرايطية الڨصور حصدت نداء تونس 10 مقاعد وقائمة حركة النهضة 8 مقاعد.
اما ببلدية سيسب الذريعات فقد استحوذت قائمة حركة النهضة على 10 مقاعد فيما تحصلت قائمة نداء تونس على (7)مقاعد وقائمة الاقلاع على (2) مقاعد وحزب التيار الديمقراطي على (2)مقاعد وتحصلت قائمة «سيسب الكبرى» على(2)مقاعد.
وفي بلدية الوسلاتية تحصل حركة نداء تونس على (5) مقاعد والحزب الحر الدستوري على ( 5) مقاعد في حين تحصلت قائمة حركة النهضة على (4)مقاعد وقائمة أوفياء وسلات على (3) مقاعد وقائمة الأمانة على(3)مقاعد.
و ببلدية عين جلولة تحصلت قائمة حركة النهضة على (6)مقاعد وقائمة النصر على (2)مقاعد ،و قائمة نداء تونس على مقعد واحد. فيما تحصلت قائمة الاختيار الافضل على مقعد (1).

سعيدة جلاصي
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سليانة:تغير في قائمة سليانة المدينة بعــد الفــرز النهــــــائي
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
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