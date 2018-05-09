المهدية:تفاصيل توزيع مقاعد المجالس البلدية بالأرقام:121 مقعدا للمستقلّين... 108 للنهضة و98 لـ «نداء تونس»

أسفرت النتائج النهائية الأولية بعد انتهاء عملية فرز، وتوزيع مقاعد المجالس البلدية بمختلف الدوائر الانتخابية بولاية المهدية عن حصول القائمات المستقلة على 121 مقعدا، في مقابل حصول حركة النهضة على 108 مقاعد، ونداء تونس على 98 مقعدا.

«الشروق» – مكتب المهدية:

وهذه التفاصيل الكاملة للقائمات الفائزة بالأرقام، والنسب المائوية مفصّلة على 18 دائرة بلدية.

1 - بلدية المهدية (30 مقعدا): القائمة المستقلة «منارة المهدية»: 6 مقاعد، حركة النهضة 5 مقاعد، نداء تونس 5 مقاعد، الاتحاد المدني: 5 مقاعد، القائمة المستقلة «الأمل»: 4 مقاعد، الحزب الدستوري الحر: 3 مقاعد، التيار الديمقراطي: 2 مقاعد.

2 - بلدية الجم (24 مقعدا): نداء تونس: 10 مقاعد، حركة النهضة: 9 مقاعد، المستقلة «الحرّة»: 5 مقاعد.

3 - بلدية قصور الساف (24 مقعدا): القائمة المستقلة «معا من أجل مستقبل أفضل»: 7 مقاعد، آفاق تونس: 4 مقاعد، نداء تونس: 3 مقاعد، النهضة: 3 مقاعد، التيار الديمقراطي: 3 مقاعد، القائمة المستقلة «الساف للبيئة والتنمية: 2 مقاعد، القائمة المستقلة «التحدّي»: 2 مقاعد.

4 - بلدية الشابة (24 مقعدا): القائمة المستقلة «الارتقاء بالعمل البلدي: 7 مقاعد، نداء تونس: 4 مقاعد، القائمة المستقلة «الشابة بيكم أشبّ»: 3 مقاعد، الجبهة الشعبية: 3 مقاعد، حركة النهضة: 2 مقاعد، التيار الديمقراطي: 2 مقاعد، القائمة المستقلة «الإنقاذ»: 1 مقعد، المستقلة «أحبّ الشابة»: 1 مقعد، المستقلة «الأصالة»: 1 مقعد.

5 - بلدية السواسي (24 مقعدا): حركة النهضة: 10 مقاعد، نداء تونس: 8 مقاعد، المستقلة «الوفاق»: 4 مقاعد، المبادرة: 1 مقعد، المستقلة «أحرار الكساسبة»: 1 مقعد.

6 - بلدية شربان (24 مقعدا): حركة النهضة: 9 مقاعد، نداء تونس: 8 مقاعد، آفاق تونس 4 مقاعد، المستقلة «الجيل الجديد: 3 مقاعد.

7 - بلدية سيدي علوان (24 مقعدا): حركة النهضة: 14 مقعدا، نداء تونس: 10 مقاعد.

8 - بلدية التلالسة (18 مقعدا): حركة النهضة: 6 مقاعد، القائمة المستقلة «الزيتونة»: 6 مقاعد، نداء تونس: 6 مقاعد.

9 - بلدية بومرداس (18 مقعدا): آفاق تونس: 3 مقاعد، المستقلة «التعايش»: 3 مقاعد، نداء تونس: 2 مقاعد، حركة النهضة: 2 مقاعد، المستقلة «ريف المدينة: 2 مقاعد، المستقلة «الجمل»: 2 مقاعد، المستقلة «كلّنا بومرداس»: 2 مقاعد، المستقلة «التقدّم»: 1 مقعد، المستقلة «الأمل»: 1 مقعد.

10 - بلدية ملّولش (18 مقعدا): نداء تونس: 6 مقاعد، حركة النهضة: 5 مقاعد، المستقلة «ملولش أولا»: 4 مقاعد، المستقلة «الأصالة بملولش»: 3 مقاعد.

11 - بلدية الحكائمة (18 مقعدا): نداء تونس: 7 مقاعد، حركة النهضة: 5 مقاعد، آفاق تونس: 3 مقاعد، المستقلة «الطموح: 3 مقاعد.

12 - بلدية البرادعة (18 مقعدا): المستقلة «البحيرة»: 5 مقاعد، المستقلة «الوفاء: 4 مقاعد، حركة النهضة: 3 مقاعد، نداء تونس: 3 مقاعد، المستقلة «الأمل»: 2 مقاعد، المستقلة «البرادعة الحسينات الرشارشة»: 1 مقعد.

13 - بلدية أولاد الشامخ (18 مقعدا): حركة النهضة: 5 مقاعد، نداء تونس: 4 مقاعد، الجبهة الشعبية: 3 مقاعد، المستقلة «الشموخ»: 3 مقاعد، المستقلة «موطني»: 2 مقاعد، التيار الديمقراطي: 1 مقعد.

14 - بلدية رجيش (18 مقعدا): القائمة المستقلة «اخدم بلادك»: 8 مقاعد، حركة النهضة: 3 مقاعد، نداء تونس: 2 مقاعد، الجبهة الشعبية: 2 مقاعد، المستقلة للمواطنة: 1 مقعد، آفاق تونس: 1 مقعد، التيار الديمقراطي: 1 مقعد.

15 - بلدية كركر (18 مقعدا): حركة النهضة: 7 مقاعد، القائمة المستقلة «الاقلاع»: 4 مقاعد، نداء تونس: 3 مقاعد، القائمة المستقلة «الوفاق»: 2 مقاعد، آفاق تونس: 1 مقعد، القائمة المستقلة: 1 مقعد.

16 - بلدية سيدي زيد أولاد مولاهم (18 مقعدا): نداء تونس: 6 مقاعد، حركة النهضة: 5 مقاعد، المستقلة «شباب للعمل»: 3 مقاعد، المستقلة «النور»: 2 مقاعد، المستقلة «شباب المستقبل»: 2 مقاعد.

17 - بلدية زالبة (18 مقعدا): حركة النهضة: 6 مقاعد، نداء تونس: 5 مقاعد، المستقلة «شباب من أجل التنمية: 4 مقاعد، المستقلة «الوفاق: 3 مقاعد.

18 - بلدية هبيرة (18 مقعدا): حركة النهضة: 9 مقاعد، نداء تونس: 6 مقاعد، آفاق تونس: 3 مقاعد.

وفي قراءة أولية لهذه الأرقام نلاحظ فوز 40 قائمة مستقلة من جملة 42 قائمة مترشحة في 16 دائرة بلدية بـ121 مقعدا من مجموع 372 مقعدا أي بنسبة 32,52 بالمائة، في حين فازت حركة النهضة بـ108 مقاعد في كل الدوائر 18 أي بنسبة 29,03 بالمائة، ونداء تونس بـ98 مقعدا في كل الدوائر أي بنسبة 26,34 بالمائة، وآفاق تونس بـ19 مقعدا أي بنسبة 5,10 بالمائة، والتيار الديمقراطي بـ9 مقاعد أي بنسبة 2,41 بالمائة، والجبهة الشعبية بـ8 مقاعد أي بنسبة 2,15 بالمائة، والاتحاد المدني بـ 5 مقاعد أي بنسبة 1,43 بالمائة، والحزب الدستوري الحر بـ 3 مقاعد أي بنسبة 0,8 بالمائة، والمبادرة بمقعد وحيد في دائرة السواسي أي بنسبة 0,26 بالمائة.





متابعة: أنور الغريبي