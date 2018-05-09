سليانة:تغير في قائمة سليانة المدينة بعــد الفــرز النهــــــائي

انتهت عمليات الفرز بولاية سليانة ليلة اول امس في حدود العاشرة ليلا ولئن ظلت القائمات التي نشرها كما هي الا ان هناك بعض التغييرات في عدد المقاعد بسليانة المدينة وكانت كالاتي:

دائرة سليانة :

الدستوري الحر 07 مقاعد

حركة النهضة 4 مقاعد

نداء تونس 4 مقاعد

الجبهة الشعبية مقعدان

قائمة حنبعل مقعدان

الاتحاد المدني مقعد

شباب سليانة مقعدان

سليانة برجالها ونساها مقعد