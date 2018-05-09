سليانة:تغير في قائمة سليانة المدينة بعــد الفــرز النهــــــائي
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يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
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سليانة:تغير في قائمة سليانة المدينة بعــد الفــرز النهــــــائي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018
انتهت عمليات الفرز بولاية سليانة ليلة اول امس في حدود العاشرة ليلا ولئن ظلت القائمات التي نشرها كما هي الا ان هناك بعض التغييرات في عدد المقاعد بسليانة المدينة وكانت كالاتي:
دائرة سليانة :
الدستوري الحر 07 مقاعد
حركة النهضة 4 مقاعد
نداء تونس 4 مقاعد
الجبهة الشعبية مقعدان
قائمة حنبعل مقعدان
الاتحاد المدني مقعد
شباب سليانة مقعدان
سليانة برجالها ونساها مقعد
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09 ماي 2018 السّاعة 21:00
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أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيات السليطي في تصريح للشروق أن النيابة العمومية...المزيد >>
سليانة:تغير في قائمة سليانة المدينة بعــد الفــرز النهــــــائي
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتهت عمليات الفرز بولاية سليانة ليلة اول امس في حدود العاشرة ليلا ولئن ظلت القائمات التي نشرها كما هي الا...المزيد >>
سليانة:تغير في قائمة سليانة المدينة بعــد الفــرز النهــــــائي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018
انتهت عمليات الفرز بولاية سليانة ليلة اول امس في حدود العاشرة ليلا ولئن ظلت القائمات التي نشرها كما هي الا ان هناك بعض التغييرات في عدد المقاعد بسليانة المدينة وكانت كالاتي:
دائرة سليانة :
الدستوري الحر 07 مقاعد
حركة النهضة 4 مقاعد
نداء تونس 4 مقاعد
الجبهة الشعبية مقعدان
قائمة حنبعل مقعدان
الاتحاد المدني مقعد
شباب سليانة مقعدان
سليانة برجالها ونساها مقعد
زغوان:نتائج الانتخابات البلدية:فوز القائمات المستقلّة بـ 97 مقعدا
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
تنافست 62 قائمة على 156 مقعدا بلديا في اوّل انتخابات بلدية منذ الاستقلال موزعين على 8 بلديات بكامل مناطق ولاية...المزيد >>
قابس:القائمات المستقلة تفوز بـ93 مقعدا
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
المطوية : نسبة المشاركة 50،07 بالمائةالمزيد >>
فتح تحقيق حول مقتل تونسي على يد مجموعة مسلحة في ليبيا
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيات السليطي في تصريح للشروق أن النيابة العمومية...المزيد >>
سليانة:تغير في قائمة سليانة المدينة بعــد الفــرز النهــــــائي
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتهت عمليات الفرز بولاية سليانة ليلة اول امس في حدود العاشرة ليلا ولئن ظلت القائمات التي نشرها كما هي الا...المزيد >>
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-
فاطمة بن عبد الله الكرّايالآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.المزيد >>
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