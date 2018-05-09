فتح تحقيق حول مقتل تونسي على يد مجموعة مسلحة في ليبيا

تونس الشروق

أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيات السليطي في تصريح للشروق أن النيابة العمومية تحوّلت الى قسم التشريح لمعاينة جثة الشاب التونسي الذي لقي حذفه على يد مجموعة مسلحة في ليبيا. وتولّت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي من أجل جرائم ارهابية والقتل والخطف. ويذكر ان الضحية شاب تونسي يعمل في احدى المناطق بليبيا تعرّض الى الخطف من قبل مجموعة مسلحة وتمت مطالبته بدفع فدية مقابلة اطلاق سراحه الا أنه رغم الاستجابة لطلبها عمدت الى قتله.

ايمان بن عزيزة