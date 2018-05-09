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يوم الأربعاء 09 ماي 2018
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فتح تحقيق حول مقتل تونسي على يد مجموعة مسلحة في ليبيا
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شروق الجهات
فتح تحقيق حول مقتل تونسي على يد مجموعة مسلحة في ليبيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

تونس الشروق

أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيات السليطي في تصريح للشروق أن النيابة العمومية تحوّلت الى قسم التشريح لمعاينة جثة الشاب التونسي الذي لقي حذفه على يد مجموعة مسلحة في ليبيا. وتولّت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي من أجل جرائم ارهابية والقتل والخطف. ويذكر ان الضحية شاب تونسي يعمل في احدى المناطق بليبيا تعرّض الى الخطف من قبل مجموعة مسلحة وتمت مطالبته بدفع فدية مقابلة اطلاق سراحه الا أنه رغم الاستجابة لطلبها عمدت الى قتله.

ايمان بن عزيزة
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شروق الجهات
فتح تحقيق حول مقتل تونسي على يد مجموعة مسلحة في ليبيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

تونس الشروق

أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيات السليطي في تصريح للشروق أن النيابة العمومية تحوّلت الى قسم التشريح لمعاينة جثة الشاب التونسي الذي لقي حذفه على يد مجموعة مسلحة في ليبيا. وتولّت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي من أجل جرائم ارهابية والقتل والخطف. ويذكر ان الضحية شاب تونسي يعمل في احدى المناطق بليبيا تعرّض الى الخطف من قبل مجموعة مسلحة وتمت مطالبته بدفع فدية مقابلة اطلاق سراحه الا أنه رغم الاستجابة لطلبها عمدت الى قتله.

ايمان بن عزيزة
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فتح تحقيق حول مقتل تونسي على يد مجموعة مسلحة في ليبيا
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيات السليطي في تصريح للشروق أن النيابة العمومية...
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09 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتهت عمليات الفرز بولاية سليانة ليلة اول امس في حدود العاشرة ليلا ولئن ظلت القائمات التي نشرها كما هي الا...
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
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