قابس:القائمات المستقلة تفوز بـ93 مقعدا

مكتب الشروق ـ قابس:

بلغ عدد المسجلين للانتخابات البلدية في 16 دائرة بولاية قابس 190836 بينما بلغ عدد الذين توجهوا الى صناديق الاقتراع وادلوا بأصواتهم 65197 مواطنا فقط أي بنسبة جهوية عامة بـ 34،16 في المائة وكانت أعلى نسب المشاركة في المطوية 50،07 يليها توجان 49،52 بينما سجلت أدنى النسب في قابس المدينة بـ25،05 . أما عن النتائج الحاصلة في مختلف المراكز الانتخابية للفوز بالمقاعد 314 بكل البلديات فقد حصلت حركة النهضة على النصيب الأوفر بـ138 مقعدا وحركة نداء تونس على 41 وحزب حراك تونس الارادة على 16 والتيار الديمقراطي على 10 وحركة الشعب 6 والائتلاف المدني 3 والجبهة الشعبية 2 مقاعد ومشروع تونس 2 بينما كان نصيب القائمات المستقلة 93 مقعدا.

قابس المدينة : نسبة المشاركة 25،05 بالمائة

- النهضة 12 مقعد ا– النداء 5 – التيار الديمقراطي 5 – الائتلاف المدني 3 – الجبهة الشعبية 2 – حراك تونس الارادة 1 – القائمة المستقلة التحدي 2 –

الحامة : نسبة المشاركة 31،04بالمائة

- النهضة 14 – حراك تونس الارادة 4 – نداء تونس 3 – القائمة المستقلة الحامة أولا 6 – القائمة المستقلة الاقلاع 3 –

مارث : نسبة المشاركة 32،97بالمائة

- حركة النهضة 11 – حركة الشعب 6 - نداء تونس 3 – حراك تونس الارادة 1 – القائمة المستقلة مارث أولا 3 –

المطوية : نسبة المشاركة 50،07 بالمائة

- القائمة المستقلة لم الشمل 9 – حركة النهضة 6 – مشروع تونس 2 – نداء تونس 1 –

وذرف : نسبة المشاركة 48،98 بالمائة

-القائمة المستقلة الاقلاع 7 – حركة النهضة 6 – نداء تونس 3 – القائمة المستقلة اصلاح المسار 2 –

شنني النحال : نسبة المشاركة 29،26

- حركة النهضة 9 – التيار الديمقراطي 4 – القائمة المستقلة شراكة وحدة بيئة 5 –

بوشمة : نسبة المشاركة 39،80 بالمائة

- حركة النهضة 6 – حراك تونس الارادة 4 – نداء تونس 2 – القائمة المستقلة الوفاق 2 – القائمة المستقلة التحدي 2 – القائمة المستقلة يد وحدة 2 –

كتانة : نسبة المشاركة 27،88بالمائة

- حركة النهضة 9 – نداء تونس 5 – القائمة المستقلة المستقبل 2 – القائمة المستقلة من أجل التنمية2

منزل الحبيب : نسبة المشاركة 42،06 بالمائة

- حركة النهضة 9 – نداء تونس 3 – القائمة المستقلة الوفاق 5 – القائمة المستقلة المستقبل 1 –

الزارات : نسبة المشاركة 44،43بالمائة

- القائمة المستقلة عين المواطن 8 – حركة النهضة 4 –

غنوش : نسبة المشاركة 32،59 بالمائة

- حركة النهضة 16 – نداء تونس 4 – حراك تونس الارادة 2 – القائمة المستقلة مدينتي 2 –

الحبيب ثامر بوعطوش : نسبة المشاركة 27،89 بالمائة

- حركة النهضة 9 – حراك تونس الارادة 4 – نداء تونس 2 – القائمة المستقلة فرسان التحدي 2 –

مطماطة : نسبة المشاركة 39،83بالمائة

- حركة النهضة 5 – نداء تونس 1 – القائمة المستقلة الامتياز 4 – القائمة المستقلة أحبك يا وطني 2

مطماطة الجديدة : نسبة المشاركة 34،36بالمائة

- القائمة المستقلة الصعود 8 - حركة النهضة 6 – نداء تونس 3 –– القائمة المستقلة المبادرة 1 –

- تبلبو : نسبة المشاركة 42،41 بالمائة

- حركة النهضة 5 – نداء تونس 1 - حراك تونس الارادة 1 – قائمة العدالة 3 – قائمة البناء2 – قائمة الشراع 2 – قائمة طموحنا 2 – قائمة غدوة خير 2 –

توجان : نسبة المشاركة 49،52 بالمائة

- حركة النهضة 11 – نداء تونس 5 – آفاق تونس 1 – قائمة مدينتي 1 –





الحبيب الحفيان