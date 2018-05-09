زغوان:نتائج الانتخابات البلدية:فوز القائمات المستقلّة بـ 97 مقعدا

تنافست 62 قائمة على 156 مقعدا بلديا في اوّل انتخابات بلدية منذ الاستقلال موزعين على 8 بلديات بكامل مناطق ولاية زغوان.

وقد حققت القائمات المستقلة المترشحة للانتخابات البلدية في ولاية زغوان انتصارا على القائمات الحزبية والائتلافية وذلك بفوزها بـ97 مقعدا فيما تحصلت القائمات الحزبية على 59 مقعدا، هذا وقد كانت النتائج في بلدية زغوان على النحو التالي:

آفاق زغوان 04 مقاعد

نداء تونس 04 مقاعد

حركة النهضة 03 مقاعد

الإصلاح هنا فازت بمقعدين (02)

الطموح مقعدان (02)

كلنا زغوان ـ مقعدان (02)

الأمل مقعدان

زغوان مدينتي مقعد (01)

الجبهة الشعبية ـ مقعد (01)

المصير ـ مقعد (01)

بلدية الفحص :

نداء تونس 05 مقاعد

النهضة 04 مقاعد

الأمل 04 مقاعد

الإصلاح 03 مقاعد

أهالي الفحص 03 مقاعد

الجبهة الشعبية مقعدان (02)

الإرادة مقعد (01)

تونس أولا مقعد (01)

بلادنا أمانة مقعد (01)

بلدية العمايم :

دولة المواطنة 07 مقاعد

الخير 05 مقاعد

النهضة 03 مقاعد

نداء تونس ـ مقعدان (02)

الشعبي الجمهوري مقعد واحد (01)

بلدية بئر مشارقة :

النهضة 04 مقاعد

مستقبلنا بأيدينا 03 مقاعد

السنبلة 03 مقاعد

العدل والتنوير ـمقعدان (02)

حركة نداء تونس مقعدان (02)

بئر مشارقة تجمعنا مقعدان (02)

قطار التنمية مقعدان (02)

بلدية الناظور

نداء تونس 05 مقاعد

النهضة 04 مقاعد

الزيتونة 04 مقاعد

المحبة مقعدان (02)

الاتحاد من أجل الناظور 03 مقاعد

الخير 03 مقاعد

الأمان مقعدان (02)

الناظور أصالة وكرامة مقعد وحيد (01)

بلدية صوّاف :

صوتكم أمانة 10 مقاعد

نداء تونس 04 مقاعد

حركة النهضة 03 مقاعد

قائمة صوّاف تتقدّم، مقعد وحيد (01)

بلدية الزريبة :

نداء تونس 06 مقاعد

النهضة 04 مقاعد

الزريبة للناس الكلّ 03 مقاعد

الصمود مقعدان (02)

الأمل، مقعد وحيد (01)

التيار الديمقراطي، مقعد وحيد (01)

الماء والحياة، مقعد وحيد (01)

بلدية جبل الوسط :

وردة جبل الوسط 06 مقاعد

الأمل 03 مقاعد

الامتياز مقعد، وحيد (01)

حركة النهضة، مقعد وحيد (01)

الصفاء، مقعد وحيد (01)





سالم الشنوفي