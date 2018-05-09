زغوان:نتائج الانتخابات البلدية:فوز القائمات المستقلّة بـ 97 مقعدا

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تنافست 62 قائمة على 156 مقعدا بلديا في اوّل انتخابات بلدية منذ الاستقلال موزعين على 8 بلديات بكامل مناطق ولاية زغوان.
وقد حققت القائمات المستقلة المترشحة للانتخابات البلدية في ولاية زغوان انتصارا على القائمات الحزبية والائتلافية وذلك بفوزها بـ97 مقعدا فيما تحصلت القائمات الحزبية على 59 مقعدا، هذا وقد كانت النتائج في بلدية زغوان على النحو التالي:
آفاق زغوان 04 مقاعد
نداء تونس 04 مقاعد
حركة النهضة 03 مقاعد
الإصلاح هنا فازت بمقعدين (02)
الطموح مقعدان (02)
كلنا زغوان ـ مقعدان (02)
الأمل مقعدان
زغوان مدينتي مقعد (01)
الجبهة الشعبية ـ مقعد (01)
المصير ـ مقعد (01)
بلدية الفحص :
نداء تونس 05 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
الأمل 04 مقاعد
الإصلاح 03 مقاعد
أهالي الفحص 03 مقاعد
الجبهة الشعبية مقعدان (02)
الإرادة مقعد (01)
تونس أولا مقعد (01)
بلادنا أمانة مقعد (01)
بلدية العمايم :
دولة المواطنة 07 مقاعد
الخير 05 مقاعد
النهضة 03 مقاعد
نداء تونس ـ مقعدان (02)
الشعبي الجمهوري مقعد واحد (01)
بلدية بئر مشارقة :
النهضة 04 مقاعد
مستقبلنا بأيدينا 03 مقاعد
السنبلة 03 مقاعد
العدل والتنوير ـمقعدان (02)
حركة نداء تونس مقعدان (02)
بئر مشارقة تجمعنا مقعدان (02)
قطار التنمية مقعدان (02)
بلدية الناظور
نداء تونس 05 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
الزيتونة 04 مقاعد
المحبة مقعدان (02)
الاتحاد من أجل الناظور 03 مقاعد
الخير 03 مقاعد
الأمان مقعدان (02)
الناظور أصالة وكرامة مقعد وحيد (01)
بلدية صوّاف :
صوتكم أمانة 10 مقاعد
نداء تونس 04 مقاعد
حركة النهضة 03 مقاعد
قائمة صوّاف تتقدّم، مقعد وحيد (01)
بلدية الزريبة :
نداء تونس 06 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
الزريبة للناس الكلّ 03 مقاعد
الصمود مقعدان (02)
الأمل، مقعد وحيد (01)
التيار الديمقراطي، مقعد وحيد (01)
الماء والحياة، مقعد وحيد (01)
بلدية جبل الوسط :
وردة جبل الوسط 06 مقاعد
الأمل 03 مقاعد
الامتياز مقعد، وحيد (01)
حركة النهضة، مقعد وحيد (01)
الصفاء، مقعد وحيد (01)
تنافست 62 قائمة على 156 مقعدا بلديا في اوّل انتخابات بلدية منذ الاستقلال موزعين على 8 بلديات بكامل مناطق ولاية زغوان.
وقد حققت القائمات المستقلة المترشحة للانتخابات البلدية في ولاية زغوان انتصارا على القائمات الحزبية والائتلافية وذلك بفوزها بـ97 مقعدا فيما تحصلت القائمات الحزبية على 59 مقعدا، هذا وقد كانت النتائج في بلدية زغوان على النحو التالي:
آفاق زغوان 04 مقاعد
نداء تونس 04 مقاعد
حركة النهضة 03 مقاعد
الإصلاح هنا فازت بمقعدين (02)
الطموح مقعدان (02)
كلنا زغوان ـ مقعدان (02)
الأمل مقعدان
زغوان مدينتي مقعد (01)
الجبهة الشعبية ـ مقعد (01)
المصير ـ مقعد (01)
بلدية الفحص :
نداء تونس 05 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
الأمل 04 مقاعد
الإصلاح 03 مقاعد
أهالي الفحص 03 مقاعد
الجبهة الشعبية مقعدان (02)
الإرادة مقعد (01)
تونس أولا مقعد (01)
بلادنا أمانة مقعد (01)
بلدية العمايم :
دولة المواطنة 07 مقاعد
الخير 05 مقاعد
النهضة 03 مقاعد
نداء تونس ـ مقعدان (02)
الشعبي الجمهوري مقعد واحد (01)
بلدية بئر مشارقة :
النهضة 04 مقاعد
مستقبلنا بأيدينا 03 مقاعد
السنبلة 03 مقاعد
العدل والتنوير ـمقعدان (02)
حركة نداء تونس مقعدان (02)
بئر مشارقة تجمعنا مقعدان (02)
قطار التنمية مقعدان (02)
بلدية الناظور
نداء تونس 05 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
الزيتونة 04 مقاعد
المحبة مقعدان (02)
الاتحاد من أجل الناظور 03 مقاعد
الخير 03 مقاعد
الأمان مقعدان (02)
الناظور أصالة وكرامة مقعد وحيد (01)
بلدية صوّاف :
صوتكم أمانة 10 مقاعد
نداء تونس 04 مقاعد
حركة النهضة 03 مقاعد
قائمة صوّاف تتقدّم، مقعد وحيد (01)
بلدية الزريبة :
نداء تونس 06 مقاعد
النهضة 04 مقاعد
الزريبة للناس الكلّ 03 مقاعد
الصمود مقعدان (02)
الأمل، مقعد وحيد (01)
التيار الديمقراطي، مقعد وحيد (01)
الماء والحياة، مقعد وحيد (01)
بلدية جبل الوسط :
وردة جبل الوسط 06 مقاعد
الأمل 03 مقاعد
الامتياز مقعد، وحيد (01)
حركة النهضة، مقعد وحيد (01)
الصفاء، مقعد وحيد (01)
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-