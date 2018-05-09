قضية الجوسسة:إحالة جون جاك ديميري و3 مديرين على القضاء

تونس (الشروق)

علمت «الشروق» ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدر قرارا في ختم البحث في ما تعلق بالقضية المعروفة اعلاميا بـ «الجوسسة» وقضائيا بالجرائم المالية وجرائم إرشاء وارتشاء وإحالة القضية على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد انحصر الاتهام ضد كل من رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديميري (موقوف)وسليم القطاري ونزار عطا ومحمد الهادي بن شعبان فيما قرر قاضي التحقيق حفظ التهمة في حق الخبير الاقتصادي معز الجودي ويذكر ان قاضي التحقيق كان قد اصدر بطاقات ايداع ضد كل من مستشار وزير الصحة وكاهية مدير بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ومدير بوزارة السياحة (تم اطلاق سراحه من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف مؤخرا). ويشار الى ان الشبهات حاصرت رجل الاعمال جون جاك ديميري بخصوص استقطابه لعدد من أصحاب القرار واستدراجهم وتمكن من اختراق عديد المواقع والحصول على معلومات و معطيات سرية ووجهت لديميري جرائم تكوين وفاق بقصد ارتكاب اعتداء على الاشخاص والاملاك والانخراط فيه وغسل الاموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني.

ثم قرر قاضي التحقيق اعتبار الافعال المنسوبة إلى المظنون فيهم من قبيل الجنح.

:ايمان بن عزيزة