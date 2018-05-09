الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 09 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
قضية الجوسسة:إحالة جون جاك ديميري و3 مديرين على القضاء
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم غضب في صفوف ركاب قطار الأحواز بحمام الأنف وسائق يتعرض... استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون...
القضائي
قضية الجوسسة:إحالة جون جاك ديميري و3 مديرين على القضاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

تونس (الشروق) 
علمت «الشروق» ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدر قرارا في ختم البحث في ما تعلق بالقضية المعروفة اعلاميا بـ «الجوسسة» وقضائيا بالجرائم المالية وجرائم إرشاء وارتشاء وإحالة القضية على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد انحصر الاتهام ضد كل من رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديميري (موقوف)وسليم القطاري ونزار عطا ومحمد الهادي بن شعبان فيما قرر قاضي التحقيق حفظ التهمة في حق الخبير الاقتصادي معز الجودي ويذكر ان قاضي التحقيق كان قد اصدر بطاقات ايداع ضد كل من مستشار وزير الصحة وكاهية مدير بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ومدير بوزارة السياحة (تم اطلاق سراحه من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف مؤخرا). ويشار الى ان الشبهات حاصرت رجل الاعمال جون جاك ديميري بخصوص استقطابه لعدد من أصحاب القرار واستدراجهم وتمكن من اختراق عديد المواقع والحصول على معلومات و معطيات سرية ووجهت لديميري جرائم تكوين وفاق بقصد ارتكاب اعتداء على الاشخاص والاملاك والانخراط فيه وغسل الاموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني.
ثم قرر قاضي التحقيق اعتبار الافعال المنسوبة إلى المظنون فيهم من قبيل الجنح.

:ايمان بن عزيزة
تقرؤون أيضا
قلعة سنان:وفاة عامل بناء
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
توفي عامل بناء إثر سقوطه من سطح المنزل الذي كان يشتغل فيه وتفيد الوقائع التي تحصلت عليها الشروق من مصادر...
المزيد >>
أريانة:إيقاف مروّج للمخدّرات معروف وقتل كلبين يستعين بهما للحراسة
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة أول أمس من إلقاء القبض على مروّج معروف للمخدرات بالجهة وحجز...
المزيد >>
مع انطلاق عملية «تحرير» درنة:رفع درجة التأهب الى أقصاها على طول الحدود مع ليبيا
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن الوحدات العسكرية والامنية المؤمّنة للحدود الجنوبية للبلاد تلقت تعليمات بضرورة وضع درجة...
المزيد >>
جندوبة:إيقاف شاب مفتش عنه من أجل السرقة والتحيل
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكن يوم امس الثلاثاء 8 ماي 2018 أعوان مركز شرطة النجدة بجندوبة من إيقاف شاب في العقد الثالث من العمر مفتش عنه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
قضية الجوسسة:إحالة جون جاك ديميري و3 مديرين على القضاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 ماي 2018

تونس (الشروق) 
علمت «الشروق» ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدر قرارا في ختم البحث في ما تعلق بالقضية المعروفة اعلاميا بـ «الجوسسة» وقضائيا بالجرائم المالية وجرائم إرشاء وارتشاء وإحالة القضية على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد انحصر الاتهام ضد كل من رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديميري (موقوف)وسليم القطاري ونزار عطا ومحمد الهادي بن شعبان فيما قرر قاضي التحقيق حفظ التهمة في حق الخبير الاقتصادي معز الجودي ويذكر ان قاضي التحقيق كان قد اصدر بطاقات ايداع ضد كل من مستشار وزير الصحة وكاهية مدير بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ومدير بوزارة السياحة (تم اطلاق سراحه من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف مؤخرا). ويشار الى ان الشبهات حاصرت رجل الاعمال جون جاك ديميري بخصوص استقطابه لعدد من أصحاب القرار واستدراجهم وتمكن من اختراق عديد المواقع والحصول على معلومات و معطيات سرية ووجهت لديميري جرائم تكوين وفاق بقصد ارتكاب اعتداء على الاشخاص والاملاك والانخراط فيه وغسل الاموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني.
ثم قرر قاضي التحقيق اعتبار الافعال المنسوبة إلى المظنون فيهم من قبيل الجنح.

:ايمان بن عزيزة
تقرؤون أيضا
قلعة سنان:وفاة عامل بناء
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
توفي عامل بناء إثر سقوطه من سطح المنزل الذي كان يشتغل فيه وتفيد الوقائع التي تحصلت عليها الشروق من مصادر...
المزيد >>
أريانة:إيقاف مروّج للمخدّرات معروف وقتل كلبين يستعين بهما للحراسة
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة أول أمس من إلقاء القبض على مروّج معروف للمخدرات بالجهة وحجز...
المزيد >>
مع انطلاق عملية «تحرير» درنة:رفع درجة التأهب الى أقصاها على طول الحدود مع ليبيا
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
علمت «الشروق» أن الوحدات العسكرية والامنية المؤمّنة للحدود الجنوبية للبلاد تلقت تعليمات بضرورة وضع درجة...
المزيد >>
جندوبة:إيقاف شاب مفتش عنه من أجل السرقة والتحيل
09 ماي 2018 السّاعة 21:00
تمكن يوم امس الثلاثاء 8 ماي 2018 أعوان مركز شرطة النجدة بجندوبة من إيقاف شاب في العقد الثالث من العمر مفتش عنه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
الآن... لنبحث عن القواسم المشتركة
يحق للتونسيين جميعا أحزابا وأفرادا مستقلين ومنظمات أن يحللوا الوضع العام بالبلاد بالطريقة التي يراها أي منهم مناسبة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 جريدة الشروق ليوم الإربعاء 09 ماي 2018 الخميس 17 ماي رمضان.. ودولة وحيدة تصوم الأربعاء بدون إعلان! بالفيديو.. المكلف بالاتصال في "النداء": "شيخة مدينة تونس... مفتي الجمهورية التونسية يدلي بتصريح لقناة اسرائيلية...... جيانلويجي بوفون: هذا الثلاثي أعظم لاعبين واجهتهم غضب في صفوف ركاب قطار الأحواز بحمام الأنف وسائق يتعرض... استطلاع للرأي: الفرنسيون والألمان والإيطاليون يعتبرون...
﻿