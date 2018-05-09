قضية الجوسسة:إحالة جون جاك ديميري و3 مديرين على القضاء

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تونس (الشروق)
علمت «الشروق» ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدر قرارا في ختم البحث في ما تعلق بالقضية المعروفة اعلاميا بـ «الجوسسة» وقضائيا بالجرائم المالية وجرائم إرشاء وارتشاء وإحالة القضية على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد انحصر الاتهام ضد كل من رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديميري (موقوف)وسليم القطاري ونزار عطا ومحمد الهادي بن شعبان فيما قرر قاضي التحقيق حفظ التهمة في حق الخبير الاقتصادي معز الجودي ويذكر ان قاضي التحقيق كان قد اصدر بطاقات ايداع ضد كل من مستشار وزير الصحة وكاهية مدير بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ومدير بوزارة السياحة (تم اطلاق سراحه من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف مؤخرا). ويشار الى ان الشبهات حاصرت رجل الاعمال جون جاك ديميري بخصوص استقطابه لعدد من أصحاب القرار واستدراجهم وتمكن من اختراق عديد المواقع والحصول على معلومات و معطيات سرية ووجهت لديميري جرائم تكوين وفاق بقصد ارتكاب اعتداء على الاشخاص والاملاك والانخراط فيه وغسل الاموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني.
ثم قرر قاضي التحقيق اعتبار الافعال المنسوبة إلى المظنون فيهم من قبيل الجنح.
تونس (الشروق)
علمت «الشروق» ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدر قرارا في ختم البحث في ما تعلق بالقضية المعروفة اعلاميا بـ «الجوسسة» وقضائيا بالجرائم المالية وجرائم إرشاء وارتشاء وإحالة القضية على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد انحصر الاتهام ضد كل من رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديميري (موقوف)وسليم القطاري ونزار عطا ومحمد الهادي بن شعبان فيما قرر قاضي التحقيق حفظ التهمة في حق الخبير الاقتصادي معز الجودي ويذكر ان قاضي التحقيق كان قد اصدر بطاقات ايداع ضد كل من مستشار وزير الصحة وكاهية مدير بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ومدير بوزارة السياحة (تم اطلاق سراحه من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف مؤخرا). ويشار الى ان الشبهات حاصرت رجل الاعمال جون جاك ديميري بخصوص استقطابه لعدد من أصحاب القرار واستدراجهم وتمكن من اختراق عديد المواقع والحصول على معلومات و معطيات سرية ووجهت لديميري جرائم تكوين وفاق بقصد ارتكاب اعتداء على الاشخاص والاملاك والانخراط فيه وغسل الاموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني.
ثم قرر قاضي التحقيق اعتبار الافعال المنسوبة إلى المظنون فيهم من قبيل الجنح.
-
21:12توزيع المقاعد بعدد من بلديات تونس 1 و2
09 ماي 2018
-
20:45الريحانة الذهبية: مشروع شبابي يؤصّل للتراث
09 ماي 2018
-
20:38بوريس جونسون: لندن ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى أمريكا إيجاد بدائل
09 ماي 2018
-
20:20بينهم ليبيون: اصابة 10 اشخاص في حادث مرور بذهيبة
09 ماي 2018
-
-
19:55محكمة كرواتية توافق على تسليم السلطات التونسية متهم باغتيال محمد الزواري
09 ماي 2018
-
19:46ماكرون يدعو إلى اتفاق نووي أوسع مع إيران
09 ماي 2018
-
19:34توقف اجراء اﻻمتحانات بالمعهد اﻻعلى للتصرف بقابس
09 ماي 2018
-
19:21جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى تمكين النساء من رئاسة البلديات
09 ماي 2018
-
-
18:58روجيه لومار يحل بتونس لاتمام تعاقده مع "السي اس اس"
09 ماي 2018
-
18:45أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة كانيو للتنس
09 ماي 2018
-
18:28قرار بفرض حظر التجوال في عاصمة عربية وإغلاق المطارات ومنافذ الحدود
09 ماي 2018
-
18:05بوسالم تحتفي بآداب وفنون العالم
09 ماي 2018
-
17:57نابل: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدري الزطلة و الكوكايين
09 ماي 2018
-
17:46رونالدو يتسبب في غضب مسؤولي ريال مدريد من زيدان
09 ماي 2018
-
-
17:23دعم التعاون العسكري محور لقاء وزير الدفاع بسفير صربيا بتونس
09 ماي 2018
-
17:01الكيان الصهيوني يطرد ممثل منظمة حقوقية
09 ماي 2018
-